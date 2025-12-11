La FDA evalúa la aprobación de un ingrediente para protectores solares más eficaz usado en Europa y Asia

La FDA propone autorizar el bemotrizinol, un filtro solar de amplio espectro ya usado en Europa y Asia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) propuso autorizar el uso de bemotrizinol, un filtro solar químico de amplio espectro que ya se utiliza en Europa, Australia y varios países asiáticos. Esta medida, largamente esperada por especialistas y consumidores, podría transformar la protección solar en el país, ya que el bemotrizinol ofrece una defensa más eficaz contra los rayos UVA y UVB, además de una mayor estabilidad frente a la exposición solar.

La FDA anticipa que la orden final para permitir el bemotrizinol podría emitirse entre el verano y el otoño del próximo año, lo que abriría la puerta a la comercialización de protectores solares con este ingrediente en Estados Unidos a partir de finales de 2026. Ben Nichols, portavoz de la agencia, explicó que el proceso requiere primero una propuesta formal, seguida de un periodo de comentarios públicos antes de la aprobación definitiva.

El bemotrizinol destaca por su capacidad para bloquear tanto los rayos UVA, responsables del envejecimiento cutáneo, como los UVB, que provocan quemaduras solares. El doctor Henry Lim, expresidente de la Academia Americana de Dermatología, explicó a NBC News que ambos tipos de radiación contribuyen al riesgo de cáncer de piel. Lim subrayó que, a diferencia de otros filtros químicos, el bemotrizinol “no se degrada al exponerse a la luz solar”, lo que garantiza una protección más duradera.

El bemotrizinol ofrece protección eficaz contra rayos UVA y UVB, con mayor estabilidad frente a la exposición solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mercado estadounidense, los filtros solares químicos disponibles hasta ahora solo protegen de manera individual contra UVA o UVB, por lo que los productos suelen combinar varios ingredientes para lograr un efecto de amplio espectro. Además, estos filtros tienden a descomponerse con la exposición solar, lo que obliga a reaplicar el producto con frecuencia.

Por su parte, los protectores minerales, que contienen óxido de zinc o dióxido de titanio, sí ofrecen protección completa, pero suelen dejar una película blanca sobre la piel, lo que limita su aceptación entre los consumidores.

El doctor Steven Wang, jefe de dermatología en el Hospital Presbiteriano Hoag Memorial de Newport Beach, destacó a NBC News que el bemotrizinol “no penetra la superficie corporal ni se absorbe en el torrente sanguíneo, por lo que tiene un buen perfil de seguridad”. Esta característica lo diferencia de otros filtros químicos, algunos de los cuales han demostrado capacidad para ingresar al organismo, aunque aún no se ha determinado si esto representa un riesgo para la salud.

El bemotrizinol no se degrada con la luz solar, lo que garantiza una protección solar más duradera y confiable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Adam Friedman, presidente del departamento de dermatología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de GW de Washington D.C., señaló que los filtros químicos suelen causar irritación, especialmente en personas con afecciones como acné, rosácea o eccema. Friedman afirmó que el bemotrizinol “parece ser mejor tolerado en comparación con otros filtros UV”, lo que podría favorecer su uso entre quienes presentan sensibilidad cutánea.

La FDA reconoció que el proceso regulatorio en Estados Unidos ha sido lento en comparación con otras regiones. El comisionado de la agencia, Dr. Marty Makary, admitió en un comunicado que “la agencia históricamente se ha movido demasiado despacio en este ámbito, dejando a los estadounidenses con menos opciones que los consumidores extranjeros”.

Esta demora se debe a que, en Estados Unidos, los ingredientes de los filtros solares se consideran medicamentos de venta libre y requieren ensayos clínicos para demostrar su seguridad y eficacia antes de su aprobación. En contraste, en Europa estos productos se clasifican como cosméticos, lo que agiliza su llegada al mercado.

El bemotrizinol será el primer nuevo filtro UV aprobado en Estados Unidos en más de veinticinco años, lo que representa un avance significativo para la industria de los protectores solares en el país, según valoró Wang en diálogo con NBC News.