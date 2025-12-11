Estos son los estados bajo alerta climática por la fuerte tormenta invernal en Estados Unidos

Una nueva tormenta invernal afectará a varios estados del país. (REUTERS/Roselle Chen)

Una tormenta invernal de gran intensidad afecta a varios estados de Estados Unidos, con previsiones de hasta 38 centímetros de nieve y vientos fuertes que dificultan la movilidad y aumentan el riesgo de accidentes. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido advertencias para amplias zonas del país, instando a la población a extremar precauciones y a seguir las recomendaciones oficiales.

Panorama general de la tormenta invernal

El NWS mantiene alertas vigentes en estados como Nueva York, Ohio, Kentucky, Montana, Indiana, Illinois, Pensilvania y Alaska. Las previsiones apuntan a acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas regiones, acompañadas de ráfagas de viento que superan los 80 kilómetros por hora (50 mph) en ciertos puntos. Las condiciones meteorológicas adversas se extenderán desde la noche del miércoles y durante el jueves, viernes y hasta el sábado, dependiendo de la zona.

Impacto por regiones

Nueva York y Ohio

En el norte del condado de Oneida, Nueva York, se esperan hasta 36 centímetros de nieve (14 pulgadas) y vientos de 56 kilómetros por hora (35 mph) entre la mañana y la tarde del jueves, lo que dificultará los desplazamientos. El sur del condado de Erie podría registrar entre 8 y 20 centímetros de nieve (3 a 8 pulgadas) y ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora (30 mph) desde el jueves hasta la mañana del viernes, con la mayor intensidad prevista durante la noche.

Nueva York y Ohio serán los estados más afectados por la nueva tormenta. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los condados de Wyoming y Allegany podrían acumular hasta 18 centímetros de nieve (7 pulgadas) y vientos de 56 kilómetros por hora (35 mph), mientras que el sur de Herkimer podría alcanzar 15 centímetros (6 pulgadas) y vientos de 64 kilómetros por hora (40 mph) hasta el viernes por la mañana. En Ohio, el condado de Crawford podría recibir hasta 13 centímetros de nieve (5 pulgadas) y vientos de 48 kilómetros por hora (30 mph) hasta la mañana del viernes.

Kentucky

En Kentucky, las áreas del este central, noreste, norte central y sureste, incluyendo los condados de Knott y Perry, podrían registrar entre 5 y 13 centímetros de nieve (2 a 5 pulgadas) desde el jueves hasta la mañana del viernes. En el condado de Harlan, especialmente en zonas por encima de los 600 metros de altitud (2.000 pies) cerca de Big Black Mountain, se prevén hasta 10 centímetros de nieve (4 pulgadas) en el mismo periodo.

Montana

En Montana, los condados de Phillips central y sureste, Valley central y sur, McCone y el norte de Phillips, especialmente en torno a la autopista US-2, podrían recibir hasta 20 centímetros de nieve (8 pulgadas) desde la noche del miércoles hasta el sábado. Dawson, Garfield, Petroleum, Prairie y el suroeste de Phillips podrían acumular entre 10 y 28 centímetros (4 a 11 pulgadas) desde la noche del jueves hasta la mañana del sábado. En Cascade, se prevén hasta 30 centímetros de nieve (12 pulgadas) y vientos de 56 kilómetros por hora (35 mph) hasta la noche del viernes.

El resto del noreste del país también será afectado por bajas temperaturas y acumulación de Nieve. (REUTERS/Bryan Woolston)

La zona sur de Rocky Mountain Front y el este del Parque Glacier podrían alcanzar los 38 centímetros de nieve (15 pulgadas) y vientos de hasta 80 kilómetros por hora (50 mph) hasta la noche del viernes. Las montañas Snowy y Judith, así como áreas de Fergus por debajo de los 1.370 metros (4.500 pies), podrían registrar entre 13 y 30 centímetros de nieve (5 a 12 pulgadas) hasta la noche del viernes.

Indiana, Illinois y Pensilvania

En Indiana, se pronostican entre 5 y 10 centímetros de nieve (2 a 4 pulgadas) en partes del centro, sur central, sureste, suroeste y oeste central desde la tarde del jueves hasta la mañana del viernes. En Illinois, las regiones central, este central, sureste y oeste central podrían recibir hasta 13 centímetros de nieve (5 pulgadas) desde la tarde del jueves hasta la madrugada del viernes. Los condados de Cameron, Elk y Potter en Pensilvania podrían registrar entre 2 y 13 centímetros de nieve (1 a 5 pulgadas) y vientos de hasta 72 kilómetros por hora (45 mph) desde el jueves hasta la mañana del viernes.

Alaska

En Alaska, varias zonas, incluyendo la cordillera oriental al norte y sur de Trims Camp y los distritos de Denali norte y sur, podrían recibir hasta 15 centímetros de nieve (6 pulgadas) y vientos de hasta 80 kilómetros por hora (50 mph), lo que reducirá la visibilidad a menos de un kilómetro hasta el sábado.

Alaska también experimentará acumulaciones de nieve y carreteras con hielo. (Municipality of Anchorage/Handout via REUTERS)

Otras áreas como las laderas sur de Brooks Range, Noatak Valley, Kivalina, Red Dog Dock, Lower Kobuk Valley, Baldwin Peninsula, Seward Peninsula y Nulato Hills enfrentarán condiciones similares hasta la noche del viernes. Las llanuras árticas centrales, Brooks Range central y las montañas Romanzof podrían acumular hasta 20 centímetros de nieve (8 pulgadas) y vientos de 80 kilómetros por hora (50 mph) hasta la mañana del sábado, según detalló Newsweek.

Recomendaciones y advertencias del Servicio Meteorológico Nacional

El NWS ha reiterado la necesidad de extremar la precaución al conducir en las zonas bajo advertencia. “Si debe viajar en el área afectada, conduzca con extrema precaución. Considere llevar un kit de tormenta invernal, que incluya cadenas para neumáticos, cables de arranque, linterna, pala, mantas y ropa adicional. También lleve agua, un botiquín de primeros auxilios y cualquier otro elemento que le ayude a sobrevivir en caso de quedar varado”, recomendó la oficina de Cleveland.

En Kentucky, la agencia meteorológica advirtió sobre el riesgo de caídas: “Si va a salir, preste atención a los primeros pasos en escaleras, aceras y entradas. Estas superficies pueden estar heladas y resbaladizas, lo que aumenta el riesgo de caídas y lesiones”. Por su parte, el NWS de Montana alertó: “Quienes se encuentren en zonas rurales deben asegurarse de estar preparados para condiciones peligrosas”.