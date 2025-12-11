Estados Unidos

Estos son los estados bajo alerta climática por la fuerte tormenta invernal en Estados Unidos

Las autoridades insisten en la importancia de prepararse y consultar los pronósticos locales para evitar incidentes durante el temporal

Guardar
Una nueva tormenta invernal afectará
Una nueva tormenta invernal afectará a varios estados del país. (REUTERS/Roselle Chen)

Una tormenta invernal de gran intensidad afecta a varios estados de Estados Unidos, con previsiones de hasta 38 centímetros de nieve y vientos fuertes que dificultan la movilidad y aumentan el riesgo de accidentes. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido advertencias para amplias zonas del país, instando a la población a extremar precauciones y a seguir las recomendaciones oficiales.

Panorama general de la tormenta invernal

El NWS mantiene alertas vigentes en estados como Nueva York, Ohio, Kentucky, Montana, Indiana, Illinois, Pensilvania y Alaska. Las previsiones apuntan a acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas regiones, acompañadas de ráfagas de viento que superan los 80 kilómetros por hora (50 mph) en ciertos puntos. Las condiciones meteorológicas adversas se extenderán desde la noche del miércoles y durante el jueves, viernes y hasta el sábado, dependiendo de la zona.

Impacto por regiones

Nueva York y Ohio

En el norte del condado de Oneida, Nueva York, se esperan hasta 36 centímetros de nieve (14 pulgadas) y vientos de 56 kilómetros por hora (35 mph) entre la mañana y la tarde del jueves, lo que dificultará los desplazamientos. El sur del condado de Erie podría registrar entre 8 y 20 centímetros de nieve (3 a 8 pulgadas) y ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora (30 mph) desde el jueves hasta la mañana del viernes, con la mayor intensidad prevista durante la noche.

Nueva York y Ohio serán
Nueva York y Ohio serán los estados más afectados por la nueva tormenta. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los condados de Wyoming y Allegany podrían acumular hasta 18 centímetros de nieve (7 pulgadas) y vientos de 56 kilómetros por hora (35 mph), mientras que el sur de Herkimer podría alcanzar 15 centímetros (6 pulgadas) y vientos de 64 kilómetros por hora (40 mph) hasta el viernes por la mañana. En Ohio, el condado de Crawford podría recibir hasta 13 centímetros de nieve (5 pulgadas) y vientos de 48 kilómetros por hora (30 mph) hasta la mañana del viernes.

Kentucky

En Kentucky, las áreas del este central, noreste, norte central y sureste, incluyendo los condados de Knott y Perry, podrían registrar entre 5 y 13 centímetros de nieve (2 a 5 pulgadas) desde el jueves hasta la mañana del viernes. En el condado de Harlan, especialmente en zonas por encima de los 600 metros de altitud (2.000 pies) cerca de Big Black Mountain, se prevén hasta 10 centímetros de nieve (4 pulgadas) en el mismo periodo.

Montana

En Montana, los condados de Phillips central y sureste, Valley central y sur, McCone y el norte de Phillips, especialmente en torno a la autopista US-2, podrían recibir hasta 20 centímetros de nieve (8 pulgadas) desde la noche del miércoles hasta el sábado. Dawson, Garfield, Petroleum, Prairie y el suroeste de Phillips podrían acumular entre 10 y 28 centímetros (4 a 11 pulgadas) desde la noche del jueves hasta la mañana del sábado. En Cascade, se prevén hasta 30 centímetros de nieve (12 pulgadas) y vientos de 56 kilómetros por hora (35 mph) hasta la noche del viernes.

El resto del noreste del
El resto del noreste del país también será afectado por bajas temperaturas y acumulación de Nieve. (REUTERS/Bryan Woolston)

La zona sur de Rocky Mountain Front y el este del Parque Glacier podrían alcanzar los 38 centímetros de nieve (15 pulgadas) y vientos de hasta 80 kilómetros por hora (50 mph) hasta la noche del viernes. Las montañas Snowy y Judith, así como áreas de Fergus por debajo de los 1.370 metros (4.500 pies), podrían registrar entre 13 y 30 centímetros de nieve (5 a 12 pulgadas) hasta la noche del viernes.

Indiana, Illinois y Pensilvania

En Indiana, se pronostican entre 5 y 10 centímetros de nieve (2 a 4 pulgadas) en partes del centro, sur central, sureste, suroeste y oeste central desde la tarde del jueves hasta la mañana del viernes. En Illinois, las regiones central, este central, sureste y oeste central podrían recibir hasta 13 centímetros de nieve (5 pulgadas) desde la tarde del jueves hasta la madrugada del viernes. Los condados de Cameron, Elk y Potter en Pensilvania podrían registrar entre 2 y 13 centímetros de nieve (1 a 5 pulgadas) y vientos de hasta 72 kilómetros por hora (45 mph) desde el jueves hasta la mañana del viernes.

Alaska

En Alaska, varias zonas, incluyendo la cordillera oriental al norte y sur de Trims Camp y los distritos de Denali norte y sur, podrían recibir hasta 15 centímetros de nieve (6 pulgadas) y vientos de hasta 80 kilómetros por hora (50 mph), lo que reducirá la visibilidad a menos de un kilómetro hasta el sábado.

Alaska también experimentará acumulaciones de
Alaska también experimentará acumulaciones de nieve y carreteras con hielo. (Municipality of Anchorage/Handout via REUTERS)

Otras áreas como las laderas sur de Brooks Range, Noatak Valley, Kivalina, Red Dog Dock, Lower Kobuk Valley, Baldwin Peninsula, Seward Peninsula y Nulato Hills enfrentarán condiciones similares hasta la noche del viernes. Las llanuras árticas centrales, Brooks Range central y las montañas Romanzof podrían acumular hasta 20 centímetros de nieve (8 pulgadas) y vientos de 80 kilómetros por hora (50 mph) hasta la mañana del sábado, según detalló Newsweek.

Recomendaciones y advertencias del Servicio Meteorológico Nacional

El NWS ha reiterado la necesidad de extremar la precaución al conducir en las zonas bajo advertencia. “Si debe viajar en el área afectada, conduzca con extrema precaución. Considere llevar un kit de tormenta invernal, que incluya cadenas para neumáticos, cables de arranque, linterna, pala, mantas y ropa adicional. También lleve agua, un botiquín de primeros auxilios y cualquier otro elemento que le ayude a sobrevivir en caso de quedar varado”, recomendó la oficina de Cleveland.

En Kentucky, la agencia meteorológica advirtió sobre el riesgo de caídas: “Si va a salir, preste atención a los primeros pasos en escaleras, aceras y entradas. Estas superficies pueden estar heladas y resbaladizas, lo que aumenta el riesgo de caídas y lesiones”. Por su parte, el NWS de Montana alertó: “Quienes se encuentren en zonas rurales deben asegurarse de estar preparados para condiciones peligrosas”.

Temas Relacionados

Tormenta invernal Estados UnidosNieve y vientos fuertesAlerta meteorológicaclima en EEUUestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

81 mujeres se sumaron a una demanda contra un ginecólogo militar por presunto abuso sexual en la base de Fort Hood

Las acusaciones incluyen testimonios de pacientes que relatan procedimientos médicos invasivos, voyerismo y grabaciones no autorizadas

81 mujeres se sumaron a

La pintura original de Star Wars se vende por una cifra récord en una subasta en Texas

La puja ganadora superó el récord anterior de la franquicia, que ostentaba el sable de luz de Darth Vader, vendido por 3,6 millones de dólares

La pintura original de Star

Estados Unidos sancionó a los narcosobrinos del dictador Nicolás Maduro y a varias navieras vinculadas al transporte de crudo venezolano

El Tesoro estadounidense incluyó en la lista negra a empresarios y familiares ligados al alto mando chavista por operaciones ilícitas y evasión de controles

Estados Unidos sancionó a los

Estas son las ciudades de Estados Unidos que entraron al ranking mundial de destinos navideños en 2025

Un reciente análisis internacional reveló cuáles son los destinos norteamericanos con mayor oferta festiva, basándose en precios, actividades y accesibilidad para viajeros

Estas son las ciudades de

Todas las fórmulas para bebés de ByHeart fueron retiradas tras confirmarse más de 50 casos de botulismo

Las autoridades federales aseguraron que no pueden descartar la relación entre el producto infantil y los niños diagnosticados con la grave enfermedad

Todas las fórmulas para bebés
DEPORTES
¿El Mundial 2026 en jaque

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

Alejandro Domínguez volvió a pedir ampliar la cantidad de participantes del Mundial 2030: “Hagamos que esta celebración sea diferente”

El regalo que le hicieron los juveniles de River Plate a Lionel Messi tras la goleada frente al Inter de Milán

Ganó 6 medallas de oro, sufrió depresión, fue adicto al alcohol y quiere escribir su historia: “Fui la persona más odiada del mundo”

La sorprendente sentencia de Miguel Borja tras su salida de River: “No le cierro las puertas a Boca”

TELESHOW
Soledad Pastorutti respondió a la

Soledad Pastorutti respondió a la acusación de Vanesa Carbone sobre intentar seducir a su esposo: “Nada me sorprende”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La China Suárez mostró la habilidad deportiva de Amancio y un detalle lo comparó con Mauro Icardi

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

Lito Vitale, la pasión por la música y la necesidad de derribar prejuicios: “No sueño con ser millonario”

INFOBAE AMÉRICA

La OEA convocó a una

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar