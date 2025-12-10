Uber inicia pruebas de su primer kiosco físico en Estados Unidos: esto es lo que deben conocer los viajeros

Uber instala kioscos físicos en aeropuertos internacionales para facilitar viajes sin necesidad de smartphone ni aplicación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La empresa estadounidense Uber Technologies Inc. anunció la instalación de kioscos físicos en aeropuertos internacionales, una iniciativa que permite solicitar viajes sin utilizar un teléfono móvil ni la aplicación tradicional de la plataforma. Esta medida impacta especialmente en viajeros internacionales, personas mayores y usuarios sin acceso a un plan de datos al momento de su arribo, luego de que el primer módulo comenzó a operar el 9 de diciembre de 2025 en la Terminal C del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, de acuerdo con un informe de Bloomberg basado en el comunicado institucional de la compañía. El despliegue se enmarca dentro de la estrategia de la empresa por ampliar el acceso a sus servicios de movilidad, tradicionalmente restringidos a quienes cuentan con smartphones y aplicaciones instaladas.

Según Bloomberg, la compañía prevé ampliar la red de kioscos a hoteles, terminales portuarias y otros aeropuertos internacionales en los siguientes meses. El objetivo declarado por Uber es brindar una alternativa presencial sencilla y eficiente para quienes encuentran barreras tecnológicas al hacer uso de la app o que llegan sin conectividad móvil a sus destinos. Los módulos disponen de una pantalla táctil, lector de tarjetas, impresora de recibos físicos y permiten reservar trayectos en el momento, replicando la experiencia digital.

Como antecedente, la flexibilización de la oferta por parte de Uber se corresponde con los cambios en los patrones de viaje y consumo derivados de eventos globales, como la próxima Copa Mundial, y sigue a la reciente presentación de nuevas rutas de Uber Shuttle y funciones de la aplicación adaptadas para clientes de la tercera edad. Datos revelados en una conferencia de inversores por el director financiero de la compañía, Prashanth Mahendra-Rajah, apuntan a que solo el 15% de los adultos en los mercados prioritarios de Uber ha utilizado algún producto de la firma, aun cuando posee una posición de liderazgo en el mercado estadounidense, según recopilaciones de Bloomberg.

¿Qué son los kioscos de Uber, cómo funcionan y a quién benefician?

Los nuevos kioscos de Uber son terminales físicas que permiten reservar un viaje en la plataforma sin la necesidad de un smartphone ni la app instalada. Según las especificaciones técnicas compartidas por la empresa, el proceso se desarrolla íntegramente en el dispositivo: el usuario introduce su destino y selecciona el tipo de trayecto preferido, la terminal imprime un recibo físico con los detalles del viaje y el pago se efectúa mediante una tarjeta bancaria, replicando la experiencia digital de la aplicación.

Estos módulos fueron diseñados pensando en quienes enfrentan dificultades tecnológicas o de conectividad al viajar, principalmente adultos mayores, turistas internacionales y eventuales pasajeros sin acceso a datos móviles. De acuerdo con lo establecido por voceros institucionales en el comunicado recopilado por Bloomberg, la instalación en LaGuardia marca el inicio de una expansión planeada hacia otros aeropuertos, hoteles y terminales portuarias de importancia global.

Los kioscos de Uber son propiedad de la empresa, que también se encarga del mantenimiento y la gestión operativa. La compañía indicó, a través de su portavoz consultado por Bloomberg, que el modelo comercial podría variar en el futuro, con ajustes según la evolución de la adopción del producto o los convenios con socios comerciales y establecimientos anfitriones.

Los kioscos de Uber benefician a viajeros internacionales, adultos mayores y usuarios sin acceso a datos móviles. (REUTERS/Andrew Kelly REFILE - CLARIFYING INFORMATION)

¿Dónde estarán ubicados los kioscos físicos de Uber?

El primer kiosco físico de Uber fue instalado y puesto en funcionamiento en la Terminal C del aeropuerto LaGuardia, uno de los principales puntos de ingreso internacional a la ciudad de Nueva York. Según el plan divulgado por la empresa y recogido por Bloomberg, el despliegue se extenderá a hoteles, puertos y otros aeropuertos internacionales en los próximos meses.

La decisión de ubicar los primeros módulos en terminales de alto tráfico responde, según la institución, al objetivo de facilitar el acceso al transporte para quienes arriban a un país extranjero sin un plan de datos local o sin familiaridad con la aplicación digital. El calendario de expansión se ajustará dependiendo del rendimiento en los primeros puntos, así como de la demanda registrada y las oportunidades identificadas alrededor de grandes eventos, como el Mundial.

La expansión no se limitará exclusivamente a aeropuertos; Uber prevé llevar esta solución a otros sectores relacionados con el turismo y la movilidad urbana, con ajustes en la oferta de servicios de acuerdo con las características de cada locación.

¿Por qué Uber lanza este sistema y cuáles son sus argumentos?

Según lo declarado por Uber a Bloomberg, la incorporación de módulos físicos responde a la necesidad de atender una porción de usuarios que hasta ahora quedaba fuera de los canales digitales de reserva de viajes. “El nuevo servicio fue pensado para visitantes internacionales que llegan sin un plan de datos local o para quienes prefieren una experiencia presencial”, de acuerdo con los portavoces institucionales mencionados en el comunicado oficial.

La empresa identificó que grandes eventos de movilidad internacional, como el Mundial de Fútbol, ofrecen una oportunidad considerable para captar a estos pasajeros y mejorar la experiencia de viaje. A través de este canal, Uber planea fidelizar a nuevos usuarios y fortalecer su presencia entre la clientela actual, facilitando el acceso a viajes sin necesidad de utilizar dispositivos móviles o conexiones de datos.

Los dispositivos están ajustados para replicar la interfaz digital, permitiendo que el usuario seleccione su destino y tipo de trayecto en una pantalla táctil, pague de inmediato utilizando tarjetas y reciba un comprobante físico del viaje solicitado.

La expansión de kioscos de Uber incluirá hoteles, terminales portuarias y otros aeropuertos internacionales en los próximos meses. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

¿Qué diferencia hay con la aplicación móvil tradicional de Uber?

La principal diferencia entre los nuevos kioscos de Uber y la aplicación móvil radica en la accesibilidad y autonomía: los kioscos eliminan la necesidad de descargar una aplicación, crear un perfil digital o contar con conectividad a internet. Todos los pasos del proceso, desde la selección de destino hasta el pago, se realizan en el módulo físico.

Mientras la aplicación móvil requiere una cuenta personal y acceso a internet, el kiosco permite que cualquier viajero utilice el servicio de Uber presentándose en una terminal disponible y pagando con su tarjeta bancaria al instante. Además, la entrega de un recibo físico de la operación proporciona un respaldo inmediato al usuario.

Según lo explicado por la compañía en declaraciones a Bloomberg, este ecosistema híbrido busca complementar la oferta digital y no sustituye la aplicación, sino que amplía las posibilidades de acceso al servicio, especialmente en situaciones donde la conectividad constituye una barrera.

¿Qué impacto tiene la medida sobre el transporte en aeropuertos internacionales?

La instalación de kioscos físicos de Uber modifica la dinámica del transporte en los aeropuertos internacionales, ampliando la oferta para quienes no pueden recurrir a aplicaciones móviles o taxis convencionales. Según los datos difundidos por la compañía y replicados por Bloomberg, solo el 15 % de la población adulta en los mercados principales de Uber ha utilizado la plataforma, lo que demuestra un margen amplio de penetración por cubrir.

La alternativa física podría aliviar cuellos de botella en los servicios convencionales y optimizar la experiencia del usuario en aeropuertos y terminales de alto flujo. El impacto inicial será monitoreado por la empresa, que indicó su intención de ajustar el esquema operativo a medida que aumenta el número de ubicaciones activas y los acuerdos con espacios asociados.

La expansión de servicios como Uber Shuttle en terminales clave como Newark Liberty, presentado junto con los kioscos, demuestra la intención de la compañía de cubrir integralmente la demanda de movilidad en los principales centros de ingreso internacional a Estados Unidos. Las tarifas promocionales en las rutas Shuttle inauguradas se mantendrán por tiempo limitado, según confirmó la empresa a través de su blog oficial.

Los módulos de Uber permiten reservar trayectos, pagar con tarjeta y recibir recibos físicos, replicando la experiencia digital. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

¿Cuáles son las declaraciones oficiales y cifras recientes sobre la estrategia de Uber?

En una reciente intervención ante inversores, el director financiero de Uber, Prashanth Mahendra-Rajah, ofreció datos sobre el alcance actual de la plataforma y los objetivos de expansión. “Solo el 15 % de los adultos en nuestros principales mercados han utilizado Uber para viajes o entregas”, afirmó el directivo, de acuerdo con lo recogido por Bloomberg.

Se estima que el sector de viajes compartidos aportará la mitad de los ingresos brutos de la empresa en 2025. La estrategia de incorporar módulos físicos y servicios complementarios como el Shuttle busca aumentar ese porcentaje, facilitar el acceso y fidelizar a nuevos segmentos de usuario. “La experiencia de viaje debe ser fluida independientemente de la tecnología disponible para el cliente”, agregó el comunicado oficial de la compañía.

¿Qué viene para los usuarios y cómo pueden aprovechar los kioscos?

Para los usuarios, la aparición de kioscos de Uber en aeropuertos internacionales proporciona una alternativa para solicitar viajes sin necesidad de teléfonos inteligentes ni planes de datos. Los módulos estarán ubicados en puntos estratégicos y atenderán tanto a visitantes extranjeros como a residentes locales sin acceso digital.

La iniciativa coexistirá con el desarrollo de nuevas funciones digitales que facilitan el uso de la aplicación, incluidas opciones de pago de propinas anticipadas para conductores desde dispositivos iOS, presentadas también en diciembre por la empresa. El impacto a largo plazo de la adopción de los kioscos será determinado por la demanda, la respuesta de los usuarios y la acogida en ciudades clave, de acuerdo con la comunicación institucional y los reportes de Bloomberg.