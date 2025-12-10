Fenómeno atmosférico provocó lluvias torrenciales e inundaciones graves en cuatro ríos de Washington

El río atmosférico provoca lluvias torrenciales y alerta máxima por inundaciones en el estado de Washington. (REUTERS/David Ryder)

Un intenso río atmosférico ha desencadenado una serie de lluvias torrenciales en el noroeste del Pacífico, llevando a cuatro ríos en el estado de Washington a una fase de inundación grave, el nivel más alto de alerta, según informó ABC News.

Las autoridades prevén que otros 11 ríos alcancen este mismo umbral en las próximas horas, mientras el fenómeno meteorológico, que se extiende desde Washington hasta Oregon, amenaza con provocar acumulaciones de agua cercanas a récords históricos y mantiene en vilo a la región por el riesgo de desbordamientos y daños materiales.

Durante la noche del martes, el río Naselle, próximo a la localidad homónima en Washington, experimentó un crecimiento abrupto: su nivel habitual de 1,5 metros se elevó hasta casi 6 metros en apenas doce horas, quedando a menos de 30 centímetros de su máximo histórico, según datos recogidos por ABC News.

En los aeropuertos también se registraron fuertes lluvias y acumulaciones de agua

El aeropuerto de Seattle-Tacoma supera la pulgada de lluvia y Portland registra más de 3,8 centímetros de precipitación. (REUTERS/David Ryder)

El Paso Stampede, situado a 1.198 metros de altitud en las Montañas Cascade, registró más de 18 centímetros de lluvia el lunes, una cantidad que en condiciones normales habría sido nieve, pero que, debido a temperaturas inusualmente elevadas para la época, se presentó en forma líquida.

En el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma se superó la pulgada de precipitación (2,54 centímetros), mientras que en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregon, se contabilizaron más de 3,8 centímetros.

Algunas zonas de Washington podrían rebasar los 30 centímetros de acumulaciones

El pronóstico anticipa hasta 30 centímetros de lluvia en zonas altas de Washington y Oregón por el río atmosférico. (REUTERS/David Ryder)

El pronóstico indica que el evento podría dejar hasta 18 centímetros (7 pulgadas) de lluvia en algunas zonas de Washington, con acumulados totales que superarían los 30 centímetros (un pie) en áreas de mayor altitud y más de 7,6 centímetros en cotas bajas.

Aunque el lunes el impacto se concentró en Washington, el martes el sistema se desplazó hacia el sur, intensificando las lluvias en Oregon.

Se espera que el río atmosférico retome dirección norte entre la noche del martes y el miércoles, lo que traerá nuevas precipitaciones a Washington. Para el jueves y viernes, las lluvias persistirán, aunque con menor intensidad en el oeste de ambos estados.

El Medio Oeste se prepara para recibir otra tormenta invernal

El Medio Oeste de Estados Unidos enfrenta una tormenta invernal con vientos de hasta 145 km/h y riesgo de ventiscas. (EFE/Ángel Colmenares)

Mientras el noroeste enfrenta este fenómeno, el Medio Oeste de Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal que, tras un breve alivio del frío extremo, traerá una nueva ola de aire ártico a partir del viernes, extendiéndose hacia el noreste el domingo por la mañana.

Un potente sistema de baja presión avanza por el Alto Medio Oeste, generando condiciones peligrosas de viento y nieve. ABC News reportó que al menos siete estados, desde Montana hasta Minnesota y Colorado, se encuentran bajo alertas por vientos fuertes, con ráfagas previstas de hasta 105 km/h el martes, y hasta 145 km/h en las zonas montañosas de Colorado.

Estas condiciones pueden provocar desprendimientos de nieve endurecida, creando escenarios de ventisca y reduciendo drásticamente la visibilidad. Las autoridades advierten a los conductores, especialmente a quienes manejan vehículos de gran altura como semirremolques, sobre el riesgo de vuelcos y posibles cortes de electricidad.

Se han generado advertencias de tormenta invernal para estos estados

Minnesota, Dakota del Norte y Wisconsin bajo advertencia por acumulaciones de nieve y ráfagas de viento peligrosas. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Además, se han emitido advertencias de tormenta invernal para áreas de Dakota del Norte, Minnesota y Wisconsin, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 5 y 18 centímetros (2 a 7 pulgadas).

En Minneapolis, el pronóstico señala entre 5 y 10 centímetros de nieve (2 a 4 pulgadas) y ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora (35 millas por hora) durante la tarde y noche del martes.

Partes de Dakota del Sur, el sur de Minnesota y el centro de Iowa también están bajo advertencia, ya que ráfagas de hasta 97 kilómetros por hora (60 millas por hora) podrían generar ventiscas al levantar la nieve ya depositada, junto con nuevas acumulaciones menores. Para el miércoles, se prevé que la tormenta lleve lluvia y nieve al noreste del país.