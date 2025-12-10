El uso de GoFundMe para recaudar dinero para gastos básicos como alimentación y vivienda aumento en EEUU en 2025

El uso de GoFundMe para gastos básicos como alimentación y vivienda crece un 17% en Estados Unidos en 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de GoFundMe para recaudar fondos destinados a gastos básicos como alimentación y vivienda experimentó un crecimiento notable en Estados Unidos durante el 2025, reflejando la presión económica que enfrentan millones de personas.

Según el análisis anual de la plataforma, citado por CBS News, las campañas para cubrir necesidades esenciales aumentaron un 17% este año, mientras que la categoría de “facturas mensuales” se posicionó como la segunda de mayor crecimiento, solo superada por las iniciativas benéficas.

Este fenómeno se produce en un contexto donde la preocupación por la asequibilidad y el costo de vida domina la agenda pública, impulsada por una inflación persistente y la percepción generalizada de deterioro económico.

El aumento de solicitudes en GoFundMe evidencia la urgencia de quienes no logran cubrir sus gastos mensuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el cierre gubernamental de 43 días en Estados Unidos, la suspensión de la ayuda alimentaria provocó que las campañas relacionadas en GoFundMe se multiplicaran por seis, según datos de la propia plataforma recogidos por CBS News. En ese periodo, muchas familias recurrieron a la recaudación colectiva para suplir la falta de asistencia oficial.

Entre los casos personales destaca el de Iesha Shepard, una madre soltera de Nueva Orleans, quien, tras recibir un aviso de desalojo y no poder trabajar por problemas de salud, inició una campaña en GoFundMe para evitar quedarse sin hogar junto a sus dos hijas. Shepard, de 34 años, relató a la agencia The Associated Press: “no quiero quedarme sin hogar con mis hijas en época de fiestas”.

El informe “Year in help” (Ayudas del año) de GoFundMe, citado por FOX News, revela que las palabras más frecuentes en las descripciones de las campañas este año fueron “trabajo”, “comida”, “factura”, “hogar”, “cuidado” y “amor”. Además, la recaudación para gastos esenciales creció un 20%, y las campañas para bancos de alimentos superaron a cualquier otra causa comunitaria.

Las campañas de GoFundMe para cubrir facturas mensuales se posicionan como la segunda categoría de mayor crecimiento en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director ejecutivo de la plataforma, Tim Cadogan, explicó a CBS News: “vimos personas que decían estar atrasadas con el alquiler del mes y buscaban que amigos y familiares les ayudaran a superar uno o dos meses”. Cadogan añadió que este patrón evidencia el encarecimiento de la vida y las dificultades crecientes para afrontar los gastos cotidianos.

Preocupaciones sobre la economía en EEUU

La preocupación por la economía se refleja también en los sondeos de opinión. Una encuesta nacional de FOX News publicada en noviembre mostró que el 76% de los votantes percibe la economía de manera negativa, un aumento respecto al 67% registrado en julio y superior al 70% al final del mandato de Joe Biden.

Además, el estudio indica que, por un margen de casi dos a uno, los votantes consideran que el presidente Donald Trump es más responsable de la situación económica actual que Biden (62% frente a 32%). El mismo sondeo señala que muchos ciudadanos, incluidos republicanos, reportan incrementos en los precios de alimentos, servicios públicos, atención médica y vivienda.

El informe 'Year in help' de GoFundMe destaca que 'trabajo', 'comida' y 'hogar' son las palabras clave más usadas en campañas de 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai declaró a FOX News Digital que “el presidente Trump y todos los miembros de su administración reconocen plenamente cómo la crisis inflacionaria generacional de Joe Biden dejó atrás a las familias estadounidenses”.

Desai subrayó que revertir la situación económica ha sido una prioridad desde el primer día para la administración Trump, destacando medidas como la reducción de precios de la gasolina, recortes fiscales para la clase trabajadora y acuerdos históricos sobre medicamentos.

El auge de las campañas en GoFundMe para cubrir necesidades básicas ilustra el impacto directo de la inflación y el aumento del costo de vida en la vida cotidiana de los estadounidenses, quienes recurren cada vez más a la solidaridad digital para afrontar gastos esenciales.