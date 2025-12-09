El FBI busca a una mujer de 73 años que se hizo pasar por heredera de una famosa familia y estafó a bancos de EEUU

Mary Carole McDonnell, prófuga de Michigan, es acusada de fraude bancario por más de USD 29 millones en California. (FBI)

Una mujer de Michigan identificada como Mary Carole McDonnell se encuentra prófuga tras ser acusada de orquestar un fraude que superó los 29 millones de dólares contra bancos e instituciones financieras en California, según informaron autoridades del FBI.

La acusada, de 73 años, habría fingido ser heredera de la familia fundadora de la desaparecida McDonnell Aircraft Corporation y aseguró tener acceso a un supuesto fideicomiso secreto de 80 millones de dólares, lo que le permitió obtener grandes sumas de dinero. Actualmente, el FBI sostiene que McDonnell podría encontrarse en Dubái, tras huir de Estados Unidos antes de ser detenida.

El caso, que se remonta a un periodo comprendido entre julio de 2017 y mayo de 2018, culminó con la emisión de una orden federal de arresto en diciembre de 2018, cuando McDonnell fue imputada por fraude bancario e identidad agravada, según detalló el FBI.

Las autoridades describen a la fugitiva como una mujer blanca, de ojos azules, cabello rubio, una altura de 1,70 metros y un peso aproximado de 66 kilogramos, con una cicatriz visible en la rodilla derecha.

Durante el desarrollo del fraude, McDonnell ejercía como directora ejecutiva de Bellum Entertainment LLC, una productora de televisión con sede en Burbank que produjo programas de crímenes reales como I Married a Murderer e It Takes a Killer.

De acuerdo con la acusación federal citada por NBC News, la empresa enfrentaba serias dificultades para cumplir con el pago de nóminas y otras obligaciones financieras. En ese contexto, McDonnell fue señalada en varias demandas civiles por deudas superiores al millón de dólares con acreedores en todo el país.

El FBI sostiene que McDonnell logró obtener 14,7 millones de dólares del Banc of California tras presentarse como heredera y asegurar que pronto accedería a un fondo millonario. Además, la agencia federal indicó que empleó tácticas similares para apropiarse de otros 15 millones de dólares de diversas instituciones financieras en los condados de Los Ángeles y Orange. Según la acusación, parte de estos fondos se destinaron a cubrir deudas y salarios pendientes de Bellum Entertainment.

La familia McDonnell, a la que la acusada decía pertenecer, estuvo vinculada a la industria aeroespacial a través de la McDonnell Aircraft Corporation, una empresa con sede en San Luis, Missouri, que ya no existe. La James S. McDonnell Foundation, relacionada con la familia, no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por NBC News.

Durante la investigación, surgieron testimonios de exempleados de Bellum Entertainment. Según reportó Deadline en 2017, la Comisión Laboral de California investigó a la compañía por el impago de salarios a decenas de trabajadores.

Peter McDonnell, sobrino de la acusada y exvicepresidente de la productora, declaró al mismo medios que desconocía la existencia de fraude bancario y que él mismo tenía un salario pendiente de al menos 10.000 dólares al momento de su renuncia en julio de 2017.

El FBI ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a McDonnell, quien mantiene vínculos con Montgomery, Alabama, y reiteró que cualquier persona con información relevante debe contactar a la agencia o a la embajada o consulado estadounidense más cercano.