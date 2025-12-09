Estados Unidos

El FBI busca a una mujer de 73 años que se hizo pasar por heredera de una famosa familia y estafó a bancos de EEUU

El bureau de investigaciones asegura que Mary Carole McDonnell podría encontrarse en Dubái, tras huir de Estados Unidos para evitar ser detenida

Guardar
Mary Carole McDonnell, prófuga de
Mary Carole McDonnell, prófuga de Michigan, es acusada de fraude bancario por más de USD 29 millones en California. (FBI)

Una mujer de Michigan identificada como Mary Carole McDonnell se encuentra prófuga tras ser acusada de orquestar un fraude que superó los 29 millones de dólares contra bancos e instituciones financieras en California, según informaron autoridades del FBI.

La acusada, de 73 años, habría fingido ser heredera de la familia fundadora de la desaparecida McDonnell Aircraft Corporation y aseguró tener acceso a un supuesto fideicomiso secreto de 80 millones de dólares, lo que le permitió obtener grandes sumas de dinero. Actualmente, el FBI sostiene que McDonnell podría encontrarse en Dubái, tras huir de Estados Unidos antes de ser detenida.

El caso, que se remonta a un periodo comprendido entre julio de 2017 y mayo de 2018, culminó con la emisión de una orden federal de arresto en diciembre de 2018, cuando McDonnell fue imputada por fraude bancario e identidad agravada, según detalló el FBI.

El FBI sospecha que McDonnell,
El FBI sospecha que McDonnell, de 73 años, huyó a Dubái tras fingir ser heredera de la familia McDonnell Aircraft Corporation. (FuYuri Gripas/REUTERS)

Las autoridades describen a la fugitiva como una mujer blanca, de ojos azules, cabello rubio, una altura de 1,70 metros y un peso aproximado de 66 kilogramos, con una cicatriz visible en la rodilla derecha.

Durante el desarrollo del fraude, McDonnell ejercía como directora ejecutiva de Bellum Entertainment LLC, una productora de televisión con sede en Burbank que produjo programas de crímenes reales como I Married a Murderer e It Takes a Killer.

De acuerdo con la acusación federal citada por NBC News, la empresa enfrentaba serias dificultades para cumplir con el pago de nóminas y otras obligaciones financieras. En ese contexto, McDonnell fue señalada en varias demandas civiles por deudas superiores al millón de dólares con acreedores en todo el país.

El FBI sostiene que McDonnell logró obtener 14,7 millones de dólares del Banc of California tras presentarse como heredera y asegurar que pronto accedería a un fondo millonario. Además, la agencia federal indicó que empleó tácticas similares para apropiarse de otros 15 millones de dólares de diversas instituciones financieras en los condados de Los Ángeles y Orange. Según la acusación, parte de estos fondos se destinaron a cubrir deudas y salarios pendientes de Bellum Entertainment.

McDonnell obtuvo USD 14,7 millones
McDonnell obtuvo USD 14,7 millones del Banc of California y otros USD 15 millones de instituciones financieras en Los Ángeles y Orange. (REUTERS/Rick Wilking)

La familia McDonnell, a la que la acusada decía pertenecer, estuvo vinculada a la industria aeroespacial a través de la McDonnell Aircraft Corporation, una empresa con sede en San Luis, Missouri, que ya no existe. La James S. McDonnell Foundation, relacionada con la familia, no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por NBC News.

Durante la investigación, surgieron testimonios de exempleados de Bellum Entertainment. Según reportó Deadline en 2017, la Comisión Laboral de California investigó a la compañía por el impago de salarios a decenas de trabajadores.

Peter McDonnell, sobrino de la acusada y exvicepresidente de la productora, declaró al mismo medios que desconocía la existencia de fraude bancario y que él mismo tenía un salario pendiente de al menos 10.000 dólares al momento de su renuncia en julio de 2017.

El FBI ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a McDonnell, quien mantiene vínculos con Montgomery, Alabama, y reiteró que cualquier persona con información relevante debe contactar a la agencia o a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Temas Relacionados

FBIFraudeCarole McDonnellEstafastados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Vórtice polar provocará descensos inusuales de temperaturas en Florida y el sur de Estados Unidos

Las autoridades meteorológicas han advertido sobre una ola de frío inusual que afecta a varias regiones, generando riesgos para la infraestructura, la vegetación y la demanda energética en los estados afectados

Vórtice polar provocará descensos inusuales

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky deja un estudiante muerto y otro herido

El ataque registrado frente a una residencia estudiantil en Frankfort llevó al cierre temporal del campus. La autoridades confirmaron la detención de un sospechoso

Un tiroteo en la Universidad

Wall Street cerró en terreno mixto a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés

El comportamiento de los principales índices reflejó la incertidumbre de los inversores ante posibles cambios en la política monetaria de Estados Unidos

Wall Street cerró en terreno

El premio mayor del Powerball alcanzó los 930 millones de dólares, el tercer gran bote de lotería en lo que va del 2025

La última vez que el bote fue adjudicado ocurrió en septiembre, cuando dos boletos vendidos en Missouri y Texas compartieron un premio de 1.787 millones de dólares

El premio mayor del Powerball

Hermanos gemelos fueron arrestados por publicar amenazas terroristas contra funcionarios del gobierno de EEUU

Las publicaciones en la red social X, atribuidas a los hermanos Roman-Flores, incluían amenazas explícitas de tortura y asesinato contra la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin y agentes del ICE

Hermanos gemelos fueron arrestados por
DEPORTES
Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

Un accidente, los alerones del “futuro”, los autos “mula” y la joya que sorprendió: las perlitas de los tests de F1 en Abu Dhabi

El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

Comenzó la Messi Cup, el torneo que reúne a jóvenes talentos en Miami: la euforia de los chicos de River y Newell’s al verlo a Lionel

El Liverpool de Mac Allister venció al Inter de Lautaro Martínez en el cruce más atractivo de la fecha de Champions: todos los goles

TELESHOW
Stefi Roitman contó cuál es

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

APTRA presentó los Premios Martín Fierro a la Música 2026

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador regula el uso de

Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos

La Justicia de Ecuador llamó a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a varios allegados por los sobornos del caso Sinohydro

Imputada por la megaestafa ganadera en Uruguay se opone al remate judicial de su lujoso apartamento en Punta del Este

Parpadeo y concentración: cómo detectar el esfuerzo cognitivo a través de los ojos, según un estudio

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa