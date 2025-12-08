Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dan la mano en una conferencia de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, EEUU, el 29 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre, informó este lunes la oficina del mandatario israelí.

Netanyahu ya comunicó la semana pasada que Trump le había invitado a la Casa Blanca para avanzar en la segunda fase del alto el fuego implementado en la Franja de Gaza el pasado 10 de octubre, aunque sobre el terreno Israel sigue incumpliéndolo y se han contabilizado ya aproximadamente 370 muertes de gazatíes desde entonces.

En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme del grupo terrorista palestino Hamas, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel —que controla ahora más de un 50 % de Gaza—, entre otros puntos.

La última conversación entre Netanyahu y Trump que se ha hecho pública fue justamente la mencionada, hace una semana, por vía telefónica y minutos después de que el presidente estadounidense publicara en sus redes que Israel debía apostar por un “diálogo firme y de verdad” con Siria.

Unas declaraciones que llegaron tras una escaramuza israelí a apenas 40 kilómetros de Damasco y que dejaron 13 muertos del lado palestino, pero que no parecen empañar la relación entre ambos mandatarios.

23/08/2025 Militares israelíes en la Franja de Gaza. FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

De hecho, hace casi un mes, el propio Trump solicitó formalmente al presidente israelí, Isaac Herzog, el indulto de Netanyahu, juzgado por corrupción con tres causas abiertas en su contra.

Asimismo, hoy el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, se encuentra en Israel en el marco de una visita diplomática que se prolongará hasta el miércoles, después de haberse citado con el rey jordano Abdalá II, con reuniones con Netanyahu y también con Herzog.

El viaje de Waltz persigue el “firme compromiso de Estados Unidos con la promoción de la estabilidad regional, la implementación del plan de 20 puntos del presidente Trump para Gaza y el avance en los objetivos de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece el camino a seguir para la región”, detalló su portavoz en un comunicado en la víspera de la visita.

A su reunión con Netanyahu asistieron, entre otros, el subdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich; el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon; y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

Por otra parte, ayer Netanhu se reunió también en Jerusalén con el canciller alemán, Friedrich Merz, y, tras agradecer a EEUU sus “esfuerzos” para tratar de resolver el conflicto en Gaza, esgrimió que la segunda fase del plan de paz es “inminente y será difícil, aún más difícil”.

“Supondrá un reto no menos abrumador: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. Después, tendrá lugar una tercera (fase), que consistirá en desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero que se logró en Alemania y Japón”. , manifestó el primer ministro israelí.

En la misma rueda de prensa, Netanyahu reveló por primera vez su visión de una “tercera fase” del plan de paz que consistiría en “desradicalizar” la Franja de Gaza. “Como le mencioné al canciller, hay una tercera fase: desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero se logró en Alemania”, dijo el primer ministro israelí.

(Con información de EFE)