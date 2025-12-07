Estados Unidos

El premio mayor de Powerball sube a USD 875 millones: esta es la fecha del próximo sorteo

Se trata del segundo mayor monto otorgado este año por la lotería nacional y uno de los premios mayores más grandes de toda la historia

El premio mayor de Powerball
El premio mayor de Powerball supera los 800 millones de dólares. (AP foto/George Walker IV)

El premio mayor de Powerball ha alcanzado un estimado de USD 875 millones tras el sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025, en el que no se registró ningún ganador del gran acumulado. El próximo sorteo se celebrará el lunes 8 de diciembre a las 22:59 (hora del Este), y este monto representa el segundo mayor premio de la lotería en lo que va del año, además de figurar entre los siete más altos en la historia del juego.

El premio mayor de Powerball alcanza cifras históricas

En el sorteo más reciente de Powerball, realizado el sábado 6 de diciembre, los números ganadores fueron 13, 14, 26, 28, 44 y el Powerball 7. Ningún boleto acertó la combinación completa, lo que elevó el premio mayor a USD 875 millones para el próximo sorteo. Este acumulado solo ha sido superado este año por el premio de USD 1.787 billones repartido en septiembre entre dos boletos vendidos en Misuri y Texas. En términos históricos, el pozo actual se ubica como el séptimo más grande desde la creación del juego en 1992.

Cómo se juega Powerball y opciones de premio

Para participar en Powerball, los jugadores deben adquirir un boleto de USD 2 y seleccionar cinco números blancos entre el 1 y el 69, además de un número rojo entre el 1 y el 26, correspondiente al Powerball. El premio mayor se incrementa cada vez que no hay ganador, lo que contribuye a la magnitud de los pozos. Las probabilidades de acertar la combinación ganadora son de 1 en más de 292 millones.

El próximo sorteo se realizará
El próximo sorteo se realizará el lunes 8 de diciembre. (AP Foto/Jenny Kane)

Los ganadores del premio mayor pueden elegir entre un pago único en efectivo de USD 403,6 millones o recibir el monto total en anualidades, ambas opciones antes de impuestos. Además, los jugadores pueden añadir el Power Play por USD 1 extra para multiplicar los premios secundarios, o el Double Play, también por USD 1 adicional, que ofrece una segunda oportunidad de ganar hasta USD 10 millones.

Ganadores recientes y premios secundarios

Aunque el premio mayor quedó vacante en el último sorteo, cuatro boletos vendidos en Florida, Georgia, Texas y Nueva Jersey acertaron los cinco números principales, lo que les valió al menos USD 1 millón cada uno. En el caso de Nueva Jersey, el boleto incluyó la opción Power Play, duplicando el premio a USD 2 millones. En la modalidad Double Play, los números sorteados fueron 4, 17, 29, 55, 56 y el Powerball 3, sin que se registraran ganadores del premio principal ni de los premios secundarios más altos.

En lo que va de 2025, Powerball ha repartido otros grandes premios, como los USD 328,5 millones ganados en Oregon el 18 de enero, USD 526,5 millones en California el 29 de marzo, USD 167,3 millones en Kentucky el 26 de abril y USD 204,5 millones en California el 1 de junio.

Se trata del segundo premio
Se trata del segundo premio más grande este año y uno de los mayores en la historia de la lotería. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Impacto social y destino de los fondos

Más allá de los premios, Powerball destina una parte significativa de sus ingresos a causas benéficas y a la educación pública en Estados Unidos. Desde su primer sorteo en 1992, la lotería ha generado más de USD 36.000 millones para iniciativas sociales. En estados como Nueva York, los fondos recaudados por la lotería se distribuyen entre los distritos escolares siguiendo fórmulas que priorizan a las comunidades más grandes y de menores ingresos.

Historial de premios mayores en Powerball y otras loterías

El récord absoluto de Powerball corresponde a los USD 2.040 billones ganados en California el 7 de noviembre de 2022. Le siguen el premio de USD 1.787 billones repartido en Misuri y Texas el 6 de septiembre de 2025, y los USD 1.765 billones obtenidos en California el 11 de octubre de 2023. Otros premios destacados incluyen los USD 1.586 billones de enero de 2016 (California, Florida y Tennessee), USD 1.326 billones en Oregon en abril de 2024 y USD 1.08 billones en California en julio de 2023. En el ámbito de Mega Millions, los premios también han superado los mil millones de dólares en varias ocasiones, como los USD 1.602 billones ganados en Florida en agosto de 2023.

