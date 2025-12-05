Estados Unidos

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Los líderes de EEUU, Canadá y México mantuvieron un encuentro privado tras el sorteo del Mundial 2026 y destacaron la “buena relación” entre los tres países, en un contexto marcado por tensiones en torno al T-MEC y a las políticas arancelarias de Washington

Guardar
Claudia Sheibaum, Donald Trump y
Claudia Sheibaum, Donald Trump y Mark Carney conversaron en Washington DC tras la ceremonia del sorteo del Mundial de fútbol 2026

El presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro canadiense Mark Carney y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum coincidieron este viernes en Washington durante el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, evento que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Los mandatarios aprovecharon la ocasión para mantener una reunión privada de aproximadamente 45 minutos, según informó una portavoz de Carney a la agencia AFP, y reafirmaron su intención de seguir colaborando en temas comerciales, en medio de crecientes desafíos en la región.

Los tres líderes se reunieron por primera vez en público en el Centro Kennedy de Washington, sede de la ceremonia del sorteo, y participaron en un acto simbólico extrayendo las bolillas de sus respectivos países. El ambiente fue calificado como cordial, con los mandatarios conversando y riendo, de acuerdo con imágenes difundidas y reportes de la radiotelevisión pública canadiense CBC.

En declaraciones recogidas por la AFP, una portavoz de Carney confirmó que los tres dirigentes mantuvieron un encuentro después del evento deportivo. El presidente estadounidense afirmó ante los medios que la colaboración con sus socios regionales ha sido positiva: “Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias”.

Claudia Sheinbaum, en su primer viaje a la capital estadounidense desde que asumió la presidencia mexicana, describió el encuentro como “muy bueno”, según informó a EFE al término del sorteo.

En un mensaje publicado en la red X, Sheinbaum añadió: “Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales”.

Sheinbaum calificó la reunión como
Sheinbaum calificó la reunión como "muy buena"

El primer ministro canadiense, Mark Carney, busca restablecer el diálogo bilateral con Estados Unidos tras una etapa de tensiones, marcada por una campaña televisiva en su país contra los aranceles impuestos por Washington, lo que provocó la suspensión de negociaciones comerciales en octubre pasado. Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y un proveedor clave de acero y aluminio, sectores especialmente afectados por las políticas proteccionistas estadounidenses.

La reunión se produce en un contexto de incertidumbre por el futuro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), acuerdo de libre comercio que debe ser revisado en 2026. El presidente Trump anunció recientemente que baraja la posibilidad de dejar que el tratado expire para buscar un nuevo acuerdo comercial con sus socios, y manifestó que “México y Canadá se han aprovechado de EEUU”, en declaraciones a la prensa el miércoles anterior.

La situación económica de México enfrenta presiones adicionales por la postura estadounidense sobre política comercial, dado que más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. La administración de Sheinbaum ha respondido a exigencias del gobierno estadounidense desplegando tropas en la frontera común y trasladando a capos del narcotráfico a territorio estadounidense, aunque Trump ha reiterado en repetidas ocasiones que podría considerar acciones militares para combatir a los cárteles en suelo mexicano.

Durante la ceremonia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó a Trump un galardón especial, el ‘Premio FIFA de la Paz’, en una celebración que acentuó la imagen de sintonía entre los líderes presentes. Al término del evento deportivo, Trump sorprendió al público al bailar el “YMCA” de Village People, himno habitual en sus campañas, mientras Sheinbaum y Carney lo observaban desde sus asientos.

El evento simbolizó una tregua en las fricciones diplomáticas recientes, incluidas las amenazas arancelarias y la suspensión de negociaciones dentro del T-MEC, así como las tensiones derivadas de la política migratoria y la lucha regional contra el narcotráfico. La ‘foto de los tres amigos’, evocando las cumbres trilaterales previas, no garantiza la celebración de una nueva cumbre formal durante el actual mandato estadounidense, pero sienta las bases para retomar la cooperación norteamericana en vísperas del Mundial que reunirá a las tres naciones anfitrionas.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Donald TrumpMark CarneyClaudia SheinbaumEstados UnidosMéxicoCanadáúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Wall Street cerró la semana en verde tras datos de inflación y expectativas de recorte de tasas por la Reserva Federal

Los índices S&P 500, Dow Jones y Nasdaq avanzaron impulsados por datos de consumo que refuerzan la probabilidad de una baja de tipos el 10 de diciembre. El mercado reaccionó también a movimientos en el sector tecnológico y a la millonaria compra de WBD por parte de Netflix

Wall Street cerró la semana

Marco Rubio calificó la multa de la Unión Europa a la red social X como un “ataque” a Estados Unidos

El secretario de Estado acusó a Bruselas de actuar contra las tecnológicas y los intereses estadounidenses

Marco Rubio calificó la multa

Estas son las ciudades de Estados Unidos donde el alquiler subió más en los últimos cinco años

Un análisis de registros oficiales muestra que el encarecimiento habitacional avanzó a un ritmo superior al de los ingresos, afectando la estabilidad financiera de millones de residentes

Estas son las ciudades de

El Gobierno de EEUU reduce la vigencia de los permisos laborales para refugiados y solicitantes de asilo

La nueva normativa migratoria acorta el tiempo de autorización para desempeñar actividades profesionales, e introduce controles más frecuentes sobre quienes atraviesan procesos humanitarios

El Gobierno de EEUU reduce

La congestión vial se dispara en EEUU: estas son las 25 ciudades con más tráfico en 2025

El último análisis anual de movilidad revela un fuerte repunte en las demoras urbanas, con pérdidas económicas que crecieron de forma sostenida en las principales áreas metropolitanas del país

La congestión vial se dispara
DEPORTES
Por qué la FIFA cambió

Por qué la FIFA cambió de grupo a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026: la zona que le hubiera tocado

Jugando de local, Trump ocupó el centro de la cancha y fue figura en el sorteo del Mundial 2026 en Washington

Se conoció el informe final del escándalo que involucró a Contepomi con una figura de Inglaterra tras el partido de Los Pumas

Los secretos de Nueva Zelanda, la selección que buscará su primer triunfo en el Mundial 2026

El camino de la selección de Irán para llegar al Mundial 2026

TELESHOW
El descargo de Araceli González

El descargo de Araceli González tras sus dichos sobre Adrián Suar: “Yo no soy la que tengo que soltar”

Maxi López partió rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson previo a la llegada de su segundo hijo

El comentario filoso de Augusto Tartúfoli que encendió los rumores de romance de Sabrina Rojas

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Las fotos de Jimena Barón y su viaje perfecto a Brasil: familia, surf y un mensaje de gratitud eterna

INFOBAE AMÉRICA

Crisis energética en Cuba: el

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos

Murió Frank Gehry, un arquitecto transformador de la era contemporánea