Trump recibe a los líderes del Congo y Ruanda para firmar un acuerdo clave para la paz en el este del Congo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una foto suya con el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, y la ministra de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo, Therese Kayikwamba Wagner, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de junio de 2025. REUTERS/Ken Cedeno/Foto de archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el jueves a los líderes del Congo y Ruanda para firmar un acuerdo destinado a poner fin al conflicto en el este del Congo y abrir el acceso a los minerales críticos de la región para el gobierno y las empresas estadounidenses.

Elogiados por la Casa Blanca como un acuerdo “histórico” negociado por Trump, los llamados Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad entre los presidentes Felix Tshisekedi del Congo y Paul Kagame de Ruanda siguen a los esfuerzos de paz de meses de duración por parte de Estados Unidos y sus socios, incluida la Unión Africana y Qatar, y finalizan un acuerdo anterior firmado en junio.

La nación centroafricana del Congo se ha visto azotada por décadas de combates con más de 100 grupos armados, siendo el más poderoso el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda. El conflicto se intensificó este año, cuando el M23 se apoderó de las principales ciudades de la región, Goma y Bukavu, en un avance sin precedentes, agravando una crisis humanitaria que ya era una de las más grandes del mundo, con millones de desplazados.

“Seguimos en guerra”

Mientras tanto, los combates continuaron esta semana en la región azotada por el conflicto, con focos de enfrentamientos reportados entre los rebeldes y soldados congoleños, junto con sus fuerzas aliadas. Trump ha afirmado con frecuencia que su mediación ha puesto fin al conflicto, lo cual algunos congoleños consideran falso.

Los analistas afirman que no se espera que el acuerdo del jueves conduzca rápidamente a la paz. Se ha firmado un acuerdo de paz por separado entre el Congo y el M23.

El alto representante del presidente del Congo, Felix Tshisekedi, Sumbu Sita Mambu, y el jefe de la delegación del grupo rebelde M23, Benjamin Mbonimpa, firman un acuerdo marco para un acuerdo de paz destinado a poner fin a los combates en el este del Congo, durante una ceremonia en Doha, Qatar, el 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

“Seguimos en guerra”, declaró Amani Chibalonza Edith, de 32 años, residente de Goma, la ciudad clave del este del Congo, tomada por los rebeldes a principios de este año. “No puede haber paz mientras las líneas del frente permanezcan activas”.

Minerales de tierras raras

El pacto del jueves también se basará en un Marco de Integración Económica Regional que, según los funcionarios, definirá los términos de las asociaciones económicas que involucran a los tres países, según lo acordado en noviembre.

En busca de formas de eludir a China en la adquisición de minerales de tierras raras, la administración Trump ha aprovechado la necesidad del Congo de apoyo en materia de seguridad para obtener acceso a sus minerales, que son esenciales para la fabricación de aviones de combate, teléfonos móviles y más, y están dominados por China.

China ya representa casi el 70% de la minería de tierras raras del mundo y controla aproximadamente el 90% de su procesamiento a nivel mundial.

Se espera que Trump se reúna por separado con los líderes congoleños y ruandeses antes de las conversaciones a tres bandas, seguidas de la firma, prevista para el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington. Se espera la asistencia de varios líderes africanos a la firma.

Los llamados Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad entre los presidentes Felix Tshisekedi del Congo y Paul Kagame de Ruanda siguen a los esfuerzos de paz de meses de duración por parte de Estados Unidos y sus socios. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

La Cámara de Comercio de Estados Unidos también organizará el jueves un evento que reunirá a líderes empresariales estadounidenses. Las delegaciones congoleña y ruandesa se centrarán en posibles oportunidades de inversión en minerales críticos, energía y turismo, según Yolande Makolo, asesora principal de Kagame.

Enfrentamientos en curso

Mientras tanto, en el este del Congo, los residentes informaron sobre focos de enfrentamientos y avances rebeldes en diversas localidades. Tanto el M23 como las fuerzas congoleñas se han acusado mutuamente con frecuencia de violar los términos del alto el fuego acordado a principios de este año.

En las mesetas centrales de la provincia de Kivu del Sur, los combates continuaron en las últimas semanas y miles de personas, a menudo, se vieron obligadas a huir.

Las dificultades derivadas del conflicto también han empeorado tras los recortes a la financiación estadounidense que eran cruciales para el apoyo de la ayuda en el conflicto.

En Goma, bajo control de los rebeldes, que tenía alrededor de 2 millones de habitantes y era un centro regional de seguridad y esfuerzos humanitarios antes de la escalada de combates de este año, el aeropuerto internacional todavía está cerrado, los servicios gubernamentales como las operaciones bancarias aún no se han reanudado y los residentes han informado de un aumento de los delitos y de los precios de los bienes.

“Estamos esperando a ver qué sucede porque hasta ahora, ambos lados continúan enfrentándose y atacándose”, dijo Moise Bauma, un estudiante de 27 años en la ciudad de Bukavu controlada por los rebeldes.

Mientras tanto, tanto el Congo como Ruanda han promocionado la participación estadounidense como un paso clave hacia la paz en la región.

“Necesitamos esa atención de la administración para seguir avanzando”, dijo Makolo. “No nos hacemos ilusiones de que esto será fácil. Este no es el final, pero es un buen paso”.

Causa del conflicto

El conflicto se remonta a las secuelas del genocidio de 1994 en Ruanda, donde las milicias hutus asesinaron entre 500.000 y un millón de personas de etnia tutsi, así como a hutus moderados y twa, indígenas. Cuando las fuerzas lideradas por los tutsis contraatacaron, casi dos millones de hutus cruzaron al Congo por temor a represalias.

Las autoridades ruandesas han acusado a los hutus que huyeron de participar en el genocidio y han alegado que elementos del ejército congoleño los protegieron. Argumentan que las milicias formadas por una pequeña fracción de los hutus representan una amenaza para la población tutsi de Ruanda.

Refugiados, huyendo del conflicto en Ruanda, llevan agua a sus chozas en el campamento de refugiados Benaco en Tanzania, el 17 de mayo del 1994. (AP foto/Karsten Thielker)

El gobierno del Congo ha declarado que no puede haber una paz permanente si Ruanda no retira sus tropas de apoyo y otros apoyos al M23 en la región. Ruanda, por otro lado, ha condicionado un alto el fuego permanente a la disolución de una milicia local que, según afirma, está compuesta por hutus y lucha junto al ejército congoleño.

Expertos de la ONU han afirmado que entre 3.000 y 4.000 efectivos del gobierno ruandés están desplegados en el este del Congo, operando junto al M23. Ruanda niega dicho apoyo, pero afirma que cualquier acción tomada en el conflicto tiene como objetivo proteger su territorio.

(con información de AP)