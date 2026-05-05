La UNT Dallas otorgará matrícula gratuita a familias con ingresos bajos y medianos

Un programa universitario busca reducir las barreras económicas y ampliar el acceso a la educación superior para jóvenes de familias trabajadoras en Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La University of North Texas at Dallas (UNT Dallas) anunció un programa de matrícula gratuita para estudiantes de Texas que provengan de familias con ingresos de hasta USD 100.000 anuales, medida que entrará en vigor a partir del ciclo académico de otoño de 2026.

Según informó The Dallas Morning News, esta iniciativa, denominada Trailblazer Tuition Trust, busca ampliar el acceso a la educación superior en el sur de Dallas y reducir la carga de deuda estudiantil.

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El presidente de la universidad, Warren von Eschenbach, comunicó el lanzamiento durante su ceremonia de investidura, y destacó el compromiso de UNT Dallas con la equidad educativa.

La institución, ubicada en el sur de Dallas, impulsa políticas de inclusión educativa y apoyo financiero para estudiantes locales (@untdallas)

Qué cubre el programa Trailblazer Tuition Trust

El Trailblazer Tuition Trust cubrirá el costo total de matrícula y cuotas obligatorias durante un máximo de ocho semestres consecutivos (cuatro años) para estudiantes que inicien su primer título universitario en la institución.

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UNT Dallas, ubicada en southeast Oak Cliff, al sur de Dallas, atiende actualmente a unos 3.500 estudiantes, de los cuales el 70% son la primera generación de sus familias en acceder a la universidad. El costo anual de matrícula y cuotas para el ciclo 2024-2025 es de USD 10.097, según datos de la propia universidad.

La medida se suma a una tendencia creciente entre universidades de Texas como la University of North Texas, Texas Christian University y el sistema University of Texas, que implementaron políticas similares para favorecer el acceso a la educación superior de familias con recursos limitados.

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Según The Dallas Morning News, UNT Dallas figura entre las instituciones públicas de Texas con menor porcentaje de graduados endeudados, con un 44% de acuerdo con datos de la Texas Higher Education Coordinating Board.

Siete de cada diez alumnos de UNT Dallas son pioneros en sus familias al ingresar a la universidad, reflejando el impacto social del campus (@untdallas)

Requisitos para acceder a la matrícula gratuita

Para obtener el beneficio del Trailblazer Tuition Trust, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

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Ser residentes del estado de Texas .

Graduarse en una escuela secundaria ubicada en Texas.

Pertenecer a una familia con ingresos anuales iguales o inferiores a USD 100.000 , según lo determinado por el formulario federal FAFSA .

Iniciar su primer título universitario (no aplica para estudiantes que buscan un segundo título o transferencia avanzada).

Ser admitidos en UNT Dallas y presentar la solicitud FAFSA antes del 1 de junio de 2026 .

Ser elegibles para la beca federal Pell Grant y el financiamiento prioritario del TEXAS Grant .

Mantener la matrícula de tiempo completo (al menos 12 créditos por semestre en otoño y primavera) y un promedio acumulado mínimo de 3.0 GPA durante la carrera, además de conservar buen estado académico.

El proceso de selección es automático entre quienes cumplen estos requisitos, sin necesidad de una solicitud adicional.

El beneficio está dirigido a residentes texanos con ingresos familiares limitados, que cumplan criterios académicos y de elegibilidad financiera establecidos por la universidad (@untdallas)

Impacto y contexto regional

El lanzamiento de Trailblazer Tuition Trust responde a la necesidad regional de ampliar el acceso universitario en el sur de Dallas, una zona donde numerosos sectores poblacionales enfrentan barreras económicas para ingresar a la educación superior.

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Según la Texas Workforce Commission, se prevé que entre 2022 y 2032 se generen más de 1,8 millones de vacantes laborales anuales en Texas, muchas de las cuales requerirán educación postsecundaria.

De acuerdo con datos de 2023 del National Center for Education Statistics, más de 300 estudiantes de primer año en UNT Dallas recibieron la Pell Grant.

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La universidad anunció que trabajará con escuelas secundarias y consejeros para que más familias conozcan y accedan a este beneficio. La información completa y los requisitos pueden consultarse en el sitio oficial de UNT Dallas, que también ofrece canales de contacto para consultas específicas de admisión.