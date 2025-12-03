Estados Unidos

El IRS revisará el contenido de OnlyFans para determinar si las propinas están exentas del pago de impuestos

El año pasado la plataforma reportó 4,6 millones de cuentas de creadores y más de 377 millones de cuentas de fanáticos que gastaron 7.200 millones de dólares en el sitio

Guardar
El IRS revisará el contenido
El IRS revisará el contenido de OnlyFans para decidir si las propinas califican para la deducción impositiva. (Archivo)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) empezará a revisar el contenido publicado en OnlyFans para determinar si las propinas recibidas por los creadores de la plataforma cumplen la ley “no tax on tips” (no se aplican impuestos a las propinas) incluida en la agenda económica de gobierno de los Estados Unidos.

La propuesta de eliminación de impuestos federales sobre propinas ha sido un eje del discurso económico del presidente Donald Trump desde antes de las elecciones de 2024. El objetivo declarado de la medida es “ayudar a millones de estadounidenses en tiempos de inestabilidad financiera”, eliminando tributos a las propinas recibidas por trabajadores en ciertos empleos tradicionales.

La normativa, incluida en la denominada One Big, Beautiful Bill, permite deducir hasta 25.000 dólares en “propinas calificadas” anualmente de 2025 a 2028. Sin embargo, la legislación impone límites y restricciones para evitar que actividades que no suelen asociarse a propinas se beneficien del recorte impositivo.

Entre las condiciones más controversiales se encuentra la exclusión de quienes reciben propinas a cambio de “actividades pornográficas”. Los creadores de contenido en OnlyFans, una plataforma conocida principalmente por contenido sexual pero que también alberga materiales de cocina, ejercicio y otros rubros, deberán ahora someter su contenido a revisión del IRS para acreditar su elegibilidad para la exención de impuestos.

La ley “No Tax On
La ley “No Tax On Tips” excluye a quienes reciben propinas por “actividad pornográfica”. (REUTERS/Kent Nishimura)

Carga administrativa y críticas del sector

Para hacer cumplir la exclusión, el IRS tendría que auditar a los contribuyentes que reportan propinas procedentes de OnlyFans, revisión que implicaría que un agente visualice el contenido y decida si corresponde o no al rubro excluido. Esto plantea dudas sobre la privacidad y la eficacia del sistema.

Organizaciones y profesionales del sector de entretenimiento adulto cuestionan la viabilidad y el sesgo de esta medida. Jessica Goedtel, asesora financiera de trabajadores sexuales, alerta que “esto podría significar una prohibición total de la pornografía o algo menos, pero genera miedo en mis clientes. El IRS puede usarse como herramienta”.

Desde los sectores conservadores presionaron para excluir a los trabajadores sexuales del alivio impositivo. En septiembre, varios grupos enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigiendo no beneficiar a “industrias que explotan jóvenes y destruyen familias”.

Usuarios de OnlyFans pagaron aproximadamente
Usuarios de OnlyFans pagaron aproximadamente 1.600 millones de dólares en impuestos en 2024. (REUTERS/Dado Ruvic)

Impacto y números del fenómeno OnlyFans

El alcance de OnlyFans ha crecido significativamente: el año pasado, se reportaron 4,6 millones de cuentas de creadores y más de 377 millones de cuentas de fanáticos en la plataforma, según datos difundidos por la empresa. Forbes estimó que se gastaron 7.200 millones de dólares en el sitio en 2024. Una usuaria de X, Sav Shawz, comenta que “los creadores de OnlyFans pagaron 1.600 millones de dólares en impuestos al sistema estadounidense en 2024”.

Sin embargo, muchos creadores de contenido quedan fuera del beneficio por superar los umbrales de ingresos. La creadora Macy Hilt, quien realiza contenido explícito y percibe cerca de dos millones de dólares al año, admite: “he ganado mucho dinero y muchas propinas, incluso solo por una foto de pies. Aun así, la exclusión por ‘actividad pornográfica’ es discriminatoria y, probablemente, imposible de aplicar”.

El IRS no ha detallado aún cómo será el procedimiento de revisión de contenido, ni ha precisado los criterios para definir qué material será elegible o no en plataformas digitales como OnlyFans. Profesionales tributarios y creadores aguardan aclaraciones ante un escenario que mezcla imprevisibilidad administrativa, cuestiones de privacidad y un debate persistente en torno al trabajo sexual y su relación con la ley.

Temas Relacionados

OnlyFansIRSImpuestosPropinasestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Tres personas murieron y cinco resultaron heridas en dos accidentes automovilísticos de manera consecutiva

Los incidentes se dieron lugar en la Interestatal 57 de Illinois, luego de que un vehículo arrollara a un grupo tras un choque previo en Calumet Park, generando caos vial pasando la medianoche del miércoles

Tres personas murieron y cinco

El hallazgo de ADN en unas bolsas de papel resolvió el asesinato de una mujer en Colorado tras casi 40 años

La Oficina del Sheriff confirmó que el análisis de ADN en bolsas de papel permitió atribuir el asesinato de Rhonda Marie Fisher al ya fallecido Vincent Darrell Groves, considerado uno de los asesinos seriales más peligrosos de Colorado

El hallazgo de ADN en

Detienen a un estudiante de la Universidad de Delaware con armas, municiones y planes detallados para un ataque armado

El joven almacenaba pistolas, cargadores extendidos, un chaleco antibalas y un manifiesto donde expresaba intenciones de perpetrar un ataque masivo en el campus universitario

Detienen a un estudiante de

Nevada récord en una ciudad de Maine tras el paso de una tormenta invernal que azota el noreste de EEUU

La acumulación de nieve en Porter alcanza niveles inusuales para diciembre, generando interrupciones en la vida cotidiana y advertencias meteorológicas en varios estados

Nevada récord en una ciudad

Mercado inmobiliario de Estados Unidos será más favorable para compradores en 2026, según proyecciones

Un análisis ha mostrado que la combinación de mayor inventario y menor demanda podría generar oportunidades inéditas para compradores en ciudades clave de Estados Unidos

Mercado inmobiliario de Estados Unidos
DEPORTES
Gimnasia le gana 1 a

Gimnasia le gana 1 a 0 a Boca Juniors por la final del Torneo de Reserva

“Hace que lo imposible parezca fácil”: el increíble lujo sin mirar de Messi en la práctica del Inter Miami

Así se prepara el Centro Kennedy para el sorteo del Mundial: alfombra roja, paneles de leyendas y decenas de periodistas

El increíble blooper del Chelsea en la inesperada derrota contra el Leeds en la Premier League

Quién es Samantha Johnson, la periodista que conducirá el sorteo del Mundial 2026: los puentes con Argentina y Messi

TELESHOW
El piropo de Ian Lucas

El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance: “La mujer más hermosa del país”

Maxi López palpita su reencuentro con Daniela Christiansson: “Falta poco para estar juntos”

Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona con una remera: la foto que compartió Luciano Castro

Rocío Marengo mostró el detrás de escena de la llegada de su bebé: las reacciones de Eduardo y Marta Fort

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump indultó al congresista

Donald Trump indultó al congresista demócrata Henry Cuéllar acusado de corrupción

Boliviana de Aviación funciona con la mitad de su flota y el Gobierno estudia acuerdos para revertir la crisis

Rodrigo Paz reveló que Bolivia podría perder USD 171 millones en arbitrajes con empresas administradoras de fondos de pensiones

Los murciélagos vampiro cambian su “acento” para integrarse y fortalecer lazos sociales

¿Qué hora es en Marte? Las diferencias con la Tierra y por qué es clave en las próximas misiones al planeta rojo