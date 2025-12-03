El IRS revisará el contenido de OnlyFans para determinar si las propinas están exentas del pago de impuestos

El IRS revisará el contenido de OnlyFans para decidir si las propinas califican para la deducción impositiva. (Archivo)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) empezará a revisar el contenido publicado en OnlyFans para determinar si las propinas recibidas por los creadores de la plataforma cumplen la ley “no tax on tips” (no se aplican impuestos a las propinas) incluida en la agenda económica de gobierno de los Estados Unidos.

La propuesta de eliminación de impuestos federales sobre propinas ha sido un eje del discurso económico del presidente Donald Trump desde antes de las elecciones de 2024. El objetivo declarado de la medida es “ayudar a millones de estadounidenses en tiempos de inestabilidad financiera”, eliminando tributos a las propinas recibidas por trabajadores en ciertos empleos tradicionales.

La normativa, incluida en la denominada One Big, Beautiful Bill, permite deducir hasta 25.000 dólares en “propinas calificadas” anualmente de 2025 a 2028. Sin embargo, la legislación impone límites y restricciones para evitar que actividades que no suelen asociarse a propinas se beneficien del recorte impositivo.

Entre las condiciones más controversiales se encuentra la exclusión de quienes reciben propinas a cambio de “actividades pornográficas”. Los creadores de contenido en OnlyFans, una plataforma conocida principalmente por contenido sexual pero que también alberga materiales de cocina, ejercicio y otros rubros, deberán ahora someter su contenido a revisión del IRS para acreditar su elegibilidad para la exención de impuestos.

La ley “No Tax On Tips” excluye a quienes reciben propinas por “actividad pornográfica”. (REUTERS/Kent Nishimura)

Carga administrativa y críticas del sector

Para hacer cumplir la exclusión, el IRS tendría que auditar a los contribuyentes que reportan propinas procedentes de OnlyFans, revisión que implicaría que un agente visualice el contenido y decida si corresponde o no al rubro excluido. Esto plantea dudas sobre la privacidad y la eficacia del sistema.

Organizaciones y profesionales del sector de entretenimiento adulto cuestionan la viabilidad y el sesgo de esta medida. Jessica Goedtel, asesora financiera de trabajadores sexuales, alerta que “esto podría significar una prohibición total de la pornografía o algo menos, pero genera miedo en mis clientes. El IRS puede usarse como herramienta”.

Desde los sectores conservadores presionaron para excluir a los trabajadores sexuales del alivio impositivo. En septiembre, varios grupos enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigiendo no beneficiar a “industrias que explotan jóvenes y destruyen familias”.

Usuarios de OnlyFans pagaron aproximadamente 1.600 millones de dólares en impuestos en 2024. (REUTERS/Dado Ruvic)

Impacto y números del fenómeno OnlyFans

El alcance de OnlyFans ha crecido significativamente: el año pasado, se reportaron 4,6 millones de cuentas de creadores y más de 377 millones de cuentas de fanáticos en la plataforma, según datos difundidos por la empresa. Forbes estimó que se gastaron 7.200 millones de dólares en el sitio en 2024. Una usuaria de X, Sav Shawz, comenta que “los creadores de OnlyFans pagaron 1.600 millones de dólares en impuestos al sistema estadounidense en 2024”.

Sin embargo, muchos creadores de contenido quedan fuera del beneficio por superar los umbrales de ingresos. La creadora Macy Hilt, quien realiza contenido explícito y percibe cerca de dos millones de dólares al año, admite: “he ganado mucho dinero y muchas propinas, incluso solo por una foto de pies. Aun así, la exclusión por ‘actividad pornográfica’ es discriminatoria y, probablemente, imposible de aplicar”.

El IRS no ha detallado aún cómo será el procedimiento de revisión de contenido, ni ha precisado los criterios para definir qué material será elegible o no en plataformas digitales como OnlyFans. Profesionales tributarios y creadores aguardan aclaraciones ante un escenario que mezcla imprevisibilidad administrativa, cuestiones de privacidad y un debate persistente en torno al trabajo sexual y su relación con la ley.