Estados Unidos

Donald Trump indultó al congresista demócrata Henry Cuéllar acusado de corrupción

El presidente de Estados Unidos sostuvo que el legislador fue blanco de una persecución política durante la Administración de Joe Biden debido a su postura frente a la política migratoria

El representante demócrata por Texas
El representante demócrata por Texas Henry Cuellar en el Congreso en Washington el 10 de abril del 2024. (AP foto/Mark Schiefelbein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que ha concedido un indulto al congresista demócrata de Texas, Henry Cuéllar y a su esposa, Imelda, quienes enfrentaban acusaciones de aceptar sobornos. Según Trump, ambos fueron víctimas de una persecución política impulsada por la anterior administración de Joe Biden.

En su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó: “El ‘Deshonesto’ Joe utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para ‘eliminar’ a un miembro de su propio partido después de que el muy respetado congresista Henry Cuéllar se pronunciara valientemente en contra de la política de fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden”.

Las imputaciones contra Cuéllar se formalizaron en mayo de 2024, cuando se le señaló de presuntamente aceptar 600.000 dólares en sobornos provenientes de un banco mexicano —identificado por la prensa como Banco Azteca, aunque no aparece mencionado en la acusación oficial— y de una empresa energética vinculada al Gobierno de Azerbaiyán. A cambio, habría utilizado su influencia como legislador para favorecer a esas organizaciones.

Trump continuó sus críticas en redes, alegando que “Joe ‘el Dormilón’ persiguió al congresista, e incluso a su maravillosa esposa, Imelda, simplemente por decir la VERDAD”, arremetiendo también contra el Partido Demócrata, al que tildó de ser una “amenaza total y absoluta para la democracia”.

Cuéllar señaló que la noticia
Cuéllar señaló que la noticia del indulto lo tomó por “sorpresa” y expresó su agradecimiento al presidente. (EFE/Shawn Thew)

Posteriormente, proclamó el indulto: “Por la presente anuncio mi indulto total e incondicional al querido congresista de Texas Henry Cuéllar y a Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche puedes dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!”

El anuncio estuvo acompañado por una carta firmada por las hijas de Cuéllar, quienes solicitaron formalmente el indulto para sus padres y agradecieron por adelantado a Trump por su “compasión” y por “traer esperanza” a familias en situaciones similares.

En un breve encuentro con periodistas, Cuéllar señaló que la noticia lo tomó por “sorpresa”, expresó su agradecimiento al presidente y aseguró que se siente confiado de cara a su campaña para las elecciones legislativas de medio mandato de 2026.

Cuéllar, quien ocupa un escaño en el Congreso desde 2005, es considerado uno de los demócratas más moderados. Durante la Administración Biden, criticó abiertamente su enfoque migratorio y se alineó con posiciones más cercanas a las defendidas ahora por Trump. A pesar de las acusaciones que ya pesaban en su contra, Cuéllar logró ser reelegido en las elecciones de noviembre de 2024.

Este indulto se suma a otras decisiones controvertidas de Trump, como la absolución de implicados en el asalto al Capitolio; la del ex congresista republicano George Santos, condenado por fraude; o la del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años por narcotráfico.

(Con información de EFE)

