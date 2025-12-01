Estados Unidos

AT&T ofrece compensaciones de hasta USD 7.500 a millones de clientes afectados por filtraciones de datos

Tras revelarse dos incidentes que comprometieron información personal, se habilitó un proceso especial para que los afectados accedan a pagos significativos si cumplen con los requisitos establecidos en el acuerdo judicial

El plazo para presentar reclamaciones
El plazo para presentar reclamaciones por las brechas de seguridad de AT&T se extiende hasta el 18 de diciembre de 2025. (EFE/Enric Fontcuberta)

La posibilidad de recibir hasta 7.500 dólares en compensación se ha abierto para millones de clientes de AT&T tras la revelación de dos graves filtraciones de datos que afectaron a la compañía.

El plazo para presentar reclamaciones se ha extendido hasta el 18 de diciembre de 2025, lo que otorga a los usuarios afectados un margen adicional para solicitar su indemnización, según informó The New York Post.

Las dos brechas de seguridad ocurrieron en 2019 y 2024, aunque la primera, que comprometió información sensible como números de Seguro Social, fechas de nacimiento y nombres legales, no se hizo pública hasta marzo de 2024.

Filtración de datos de los clientes en la dark web

La filtración de datos de
La filtración de datos de 2019 expuso información sensible de 7,6 millones de clientes actuales y 65,4 millones de antiguos titulares de cuentas de AT&T. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta demora en la notificación se produjo después de que se detectara la circulación de datos de clientes en la dark web. En total, la filtración de 2019 impactó a 7,6 millones de clientes actuales y 65,4 millones de antiguos titulares de cuentas de AT&T, de acuerdo con The New York Post.

La segunda filtración, registrada en abril de 2024 y revelada en julio del mismo año, permitió a ciberdelincuentes acceder a los registros telefónicos de 2022 de casi la totalidad de los 109 millones de clientes estadounidenses de AT&T. Estos datos estaban almacenados en Snowflake, la plataforma de almacenamiento en la nube utilizada por la empresa, según detalló The New York Post.

Estos incidentes provocaron múltiples demandas por parte de los usuarios

El acuerdo judicial establece un
El acuerdo judicial establece un fondo de USD 149 millones para afectados por la filtración de 2019 y USD 28 millones para la de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos incidentes motivaron la presentación de múltiples demandas, que culminaron en un acuerdo judicial alcanzado en marzo de 2025.

El pacto establece que los afectados por el denominado “Incidente de datos de AT&T 1” (la filtración de 2019) recibirán 149 millones de dólares en compensaciones, mientras que quienes integran el grupo del “Incidente de datos de AT&T 2” (la filtración de 2024) accederán a un fondo de 28 millones de dólares, según la información publicada por The New York Post.

Para gestionar el proceso de reclamaciones, la administración del acuerdo fue encomendada a Kroll Settlement Administration, que habilitó un sitio web específico donde los usuarios elegibles pueden presentar sus solicitudes de compensación.

Es imprescindible contar con una “Identificación de miembro de la clase”, la cual suele estar incluida en una notificación enviada por correo electrónico por Kroll. The New York Post recomienda revisar también la carpeta de correo no deseado para localizar dicha comunicación.

En caso de no haber recibido la notificación, pero considerar que se debería estar incluido en alguno de los acuerdos, o si existen dudas sobre la elegibilidad, se puede contactar al administrador del acuerdo llamando al 833-890-4930 o escribiendo a la dirección postal: AT&T Data Incident Settlement; c/o Kroll Settlement Administration LLC; PO Box 5324; Nueva York, NY 10150-5324.

Los usuarios deberán completar los formularios de reclamación

Los clientes deben presentar una
Los clientes deben presentar una identificación de miembro de la clase y documentación de pérdidas para acceder a los pagos por las filtraciones de AT&T. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez obtenida la identificación correspondiente, los afectados deben completar los formularios de reclamación, aportando cualquier documentación que respalde las pérdidas sufridas a raíz de una o ambas filtraciones.

Existe la opción de presentar la solicitud en línea o, si se prefiere, imprimir y enviar los formularios por correo postal a la dirección de Kroll. Todos los documentos deben tener matasellos con fecha límite del 18 de diciembre de 2025.

El monto final de los pagos dependerá del número de personas que presenten reclamaciones

Las personas afectadas pueden reclamar
Las personas afectadas pueden reclamar por ambos incidentes y, si demuestran pérdidas, podrían recibir hasta USD 7.500 en total. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Para quienes resultaron perjudicados por la filtración de 2019 y puedan demostrar una “pérdida documentada”, la compensación podría alcanzar hasta 5.000 dólares. Si no se puede acreditar la pérdida, se prevén dos escalas de pago en efectivo, determinadas por la inclusión o no del número de Seguro Social en la filtración, según explicó The New York Post.

En el caso de la filtración de datos de Snowflake de 2024, los clientes que acrediten pérdidas con documentación podrán recibir hasta 2.500 dólares. Aquellos que no presenten pruebas de pérdida recibirán una parte proporcional del fondo restante, que se distribuirá de manera equitativa entre los reclamantes.

Las personas afectadas por ambas filtraciones pueden presentar reclamaciones por cada incidente. Aunque no se ha confirmado si es posible recibir la suma total de 7.500 dólares en caso de demostrar pérdidas en ambos casos, The New York Post señala que no existe ninguna disposición que lo prohíba.

