La fuerza aérea israelí intensificó los ataques contra posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

La Fuerza Aérea Israelí ataca más de 200 objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano.

La Fuerza Aérea israelí atacó más de 200 objetivos del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano y como parte de un nuevo avance de su ofensiva regional

La Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que su fuerza aérea bombardeó más de 200 objetivos vinculados a la organización chií Hezbollah en el sur del Líbano durante las últimas 24 horas, en una de las ofensivas más intensas de los últimos días en la región.

Las operaciones aéreas se desarrollan en paralelo con el avance de fuerzas terrestres israelíes en el sur libanés, en el marco de una campaña que busca debilitar la infraestructura operativa de Hezbolá y alejar las amenazas de las comunidades israelíes del norte.

En este contexto, el jefe del Estado Mayor israelí afirmó durante una visita a tropas desplegadas que se han aprobado planes para continuar las operaciones tanto en Líbano como contra objetivos vinculados a Irán. Según sus declaraciones, en coordinación con el ejército de Estados Unidos, se llevaron a cabo acciones que “golpearon duramente al régimen iraní”, debilitando sus capacidades defensivas.

Las FDI arrestaron a dos terroristas que operaban en las zonas de Judea y Samaria

El alto mando también subrayó que Israel se mantiene en “alerta máxima” y que la Fuerza Aérea dispone de objetivos listos para ser atacados de manera inmediata. “No se les puede conceder logros en el ámbito nuclear ni en Ormuz”, sostuvo, en referencia a la creciente tensión estratégica en la región del Golfo.

Respecto a la campaña contra Hezbolá, el jefe militar aseguró que la ofensiva se desarrolla de manera “multifocal” y que las tropas han logrado “conquistar y limpiar áreas clave”. Añadió que la organización ha sufrido un fuerte desgaste, con más de 1.700 combatientes muertos desde el inicio de las operaciones, según cifras israelíes.

“No se les puede conceder logros en el ámbito nuclear ni en Ormuz”, sostuvo, en referencia a la creciente tensión estratégica en la región del Golfo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen una postura de alerta máxima ante la escalada de tensiones en la región del Golfo. (EFE/ARCHIVO)

En paralelo, las FDI informaron sobre acciones en Cisjordania, donde fuerzas especiales de la unidad Duvdevan detuvieron a dos presuntos militantes en la localidad de Ein Um Ashrit. De acuerdo con el comunicado, los sospechosos estaban involucrados en la creación de infraestructura terrorista y fueron arrestados en una operación coordinada con el servicio de seguridad interna Shin Bet.

Las autoridades israelíes reiteraron que continuarán sus operaciones tanto en Líbano como en otros frentes con el objetivo de prevenir ataques y desarticular redes armadas en la región.