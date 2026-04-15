La confesión de Claudia Wells sobre Michael J. Fox en “Volver al futuro”: “Me ponía nerviosa”

Claudia Wells revela la conexión genuina que experimentó con Michael J. Fox durante el rodaje de "Volver al futuro" (Universal Pictures)

Claudia Wells, recordada por su papel como Jennifer Parker en la película Volver al futuro, ofreció detalles sobre su experiencia durante el rodaje del clásico de 1985 y su vínculo con su coprotagonista Michael J. Fox.

Durante la conversación con el pódcast CTG SPORTS, la actriz describió la relación que ambos desarrollaron en el set, caracterizada por una cercanía que, según explicó, se trasladó a las escenas.

“Nos llevamos muy bien. Él es positivo y es atractivo. Me ponía nerviosa como una chica”, señaló al recordar la dinámica que mantenían durante la filmación.

La estrella indicó que esos sentimientos no formaban parte de una construcción interpretativa, sino que respondían a emociones genuinas.

“Todo fue real. Quiero decir, eso fue totalmente real, los nervios cuando me miraba desde el escenario”, afirmó.

La actriz describió que la cercanía con Michael J. Fox era fruto de emociones reales y no solo de interpretación actoral (Universal Pictures)

En ese sentido, añadió que determinadas escenas estaban cargadas de una intensidad asociada a esa conexión personal.

Wells también relató momentos específicos del rodaje en los que esa química se hacía evidente. Según explicó, situaciones cotidianas dentro de las escenas provocaban reacciones espontáneas en ella.

“Cuando caminábamos y él metía su mano en el bolsillo trasero de mi pantalón, yo sentía como si… como: ‘Genial’”, comentó durante la entrevista.

Consultada sobre si existía una relación fuera de cámara, la artista confirmó que sí había una conexión, aunque matizó su naturaleza.

“Sí, pero no era como Michael y Claudia, era más como Marty y Jennifer”, sostuvo, en referencia a los personajes que ambos interpretaban en Volver al futuro.

En la entrevista, Wells confirmó que su relación con Fox fuera de cámara era similar a la que mostraban sus personajes Marty y Jennifer (Redes sociales)

De este modo, explicó que el vínculo estaba ligado al contexto de la historia y al desarrollo de sus roles.

En esa línea, Claudia Wells descartó que se tratara de una relación plenamente trasladable a su vida personal, y explicó que su carácter influyó en la forma en que manejó esa cercanía.

“Yo era muy, muy tímida. También era muy, muy controlada”, indicó al describir su personalidad en ese periodo.

La actriz también recordó una invitación que le hizo Michael J. Fox fuera del entorno de rodaje, que finalmente no pudo concretarse.

Según relató en el pódcast, el actor la invitó a asistir a un bar donde él tocaría la guitarra, pero su madre no le permitió ir. “Mi mamá no me dejó ir”, explicó.

Una invitación de Michael J. Fox para tocar la guitarra fue rechazada por la madre de Claudia Wells por motivos tradicionales (Universal Pictures)

Wells describió la actitud de su madre como estricta y tradicional, y la comparó con un personaje de la propia película.

“Ella era exactamente como Lorraine”, afirmó, en alusión a Lorraine Baines, madre del protagonista en Volver al futuro.

En ese contexto, recordó las razones que le dio para rechazar la invitación. “Ninguna chica decente iría a encontrarse con un chico en un bar para verlo tocar la guitarra. Él tiene que invitarte formalmente a salir”, citó.

Claudia Wells señaló que esa decisión estableció un límite claro entre su vida personal y la relación que mantenía con su coprotagonista en el set.

A pesar de ello, reiteró que la conexión que compartieron durante el rodaje contribuyó al resultado final de la película, especialmente en las escenas que involucraban a sus personajes.

"Volver al futuro" consolidó la carrera internacional de Michael J. Fox dentro del cine de ciencia ficción (Universal Pictures)

La película, dirigida por Robert Zemeckis, sigue siendo uno de los trabajos más reconocidos tanto en la carrera de Michael J. Fox como en la trayectoria de la propia actriz.

Antes de saltar a la fama por Volver al futuro, el protagonista no creyó tener tantas posibilidades de ser reconocido en la industria del entretenimiento.

“Estaba acostumbrado a que me trataran como una mierda, a que me llamaran bajito, a que dijeran que no servía. Es lo que pasaba”, sostuvo en diálogo con Entertainment Weekly.

Y confesó: “Llevaba cinco años en esto, tuve cierto éxito con Family Ties, pero pasé dos años hurgando en la basura y en condiciones insultantes. Estaba listo para mi oportunidad".

Hoy, Fox continúa siendo ampliamente reconocido a nivel global por su rol en la trilogía de ciencia ficción y otros papeles en el cine.