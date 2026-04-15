Francia vota la ley para devolver arte saqueado a las antiguas colonias

El nuevo marco jurídico establece un procedimiento simplificado para que los Estados afectados puedan reclamar obras y objetos de valor (AP)

La Asamblea Nacional de Francia aprobó en París una ley que simplifica la devolución de obras de arte y objetos saqueados de las antiguas colonias francesas entre 1815 y 1972. La normativa, respaldada en votación unánime, permitirá a países como Argelia y Benín solicitar la restitución de bienes culturales expoliados durante la época colonial. El Gobierno francés impulsa esta medida como parte de una política de reparación histórica y cumplimiento de promesas asumidas por el presidente Emmanuel Macron.

De acuerdo con informes de la agencia de noticias Associated Press, el Senado francés ya había dado luz verde al texto en enero, consolidando el proceso legislativo para la restitución de piezas de alto valor patrimonial.

Diversos países africanos, entre ellos Argelia, Mali y Benín, han presentado solicitudes formales para recuperar obras que se encuentran en colecciones públicas y privadas de Francia. La nueva ley se enfoca en bienes adquiridos de manera ilegítima, excluyendo objetos militares, archivos públicos y hallazgos arqueológicos.

Según la agencia de noticias, la ley establece que los Estados solicitantes deben comprometerse a proteger y exhibir los objetos devueltos, previa revisión de un comité especializado. El análisis de las solicitudes se basará en pruebas documentales que acrediten el origen ilegítimo o la obtención forzosa de los bienes reclamados. Francia busca así agilizar un proceso que, hasta ahora, requería la aprobación de leyes individuales para cada restitución.

Cambios en la política cultural francesa

La legislación permitirá a naciones africanas gestionar la recuperación de piezas sustraídas entre 1815 y 1972 - REUTERS/Tom Nicholson/Pool/Foto de archivo

La votación en la Asamblea Nacional representa un giro en la política de restitución patrimonial de Francia. La legislación se aprueba casi una década después de que el presidente Emmanuel Macron anunciara el compromiso de devolver el patrimonio africano a sus países de origen. En un discurso en Uagadugú, Burkina Faso, en noviembre de 2017, Macron declaró: “el patrimonio africano no puede existir únicamente en colecciones privadas y museos europeos”. El mandatario fijó un plazo de cinco años para crear las condiciones necesarias para el retorno temporal o definitivo de estos bienes.

Francia ya ha dado pasos concretos en esta dirección, como el reciente retorno del tambor sagrado Djidji Ayôkwé a Costa de Marfil. Este instrumento fue confiscado por tropas coloniales en 1916 y regresó a su país en el inicio de 2026. El cumplimiento de estos compromisos representa la concreción de acuerdos bilaterales vinculados a la memoria histórica compartida entre Francia y sus antiguas colonias.

La nueva normativa responde tanto a las demandas de gobiernos africanos como a las de organizaciones internacionales que reclamaban el retorno de bienes culturales expoliados, y su aprobación representa la respuesta institucional a estos pedidos. El texto fija como periodo de aplicación los años comprendidos entre 1815 y 1972, coincidiendo con la fecha de entrada en vigor de la convención de la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la protección del patrimonio cultural.

Procedimiento para la devolución y debate parlamentario

El proceso establecido por la ley exige que cada país interesado presente una solicitud formal acompañada de pruebas que acrediten la apropiación ilegítima de los objetos. Un comité de expertos evaluará cada caso y decidirá si procede la restitución, siempre que el Estado receptor garantice la conservación y exposición pública de los bienes restituidos.

El Gobierno francés implementa reformas para devolución de patrimonio cultural

Durante los debates parlamentarios, el eje estuvo en el alcance temporal de la ley y en las condiciones para la devolución. Aunque el consenso fue unánime, algunos diputados expresaron reservas sobre el impacto de la medida en los museos franceses y la posible salida de piezas de colecciones relevantes. La legislación delimita expresamente su alcance a obras de arte y objetos culturales, excluyendo objetos militares, archivos públicos y materiales arqueológicos.

De acuerdo con la información la aprobación de la ley marca un avance en la relación entre Francia y los países africanos, y se espera que otras naciones presenten nuevas solicitudes a partir de la entrada en vigor de la normativa. Esta legislación facilita el retorno de piezas históricas y promueve el debate internacional sobre la restitución de patrimonio expoliado durante procesos coloniales.

Contexto internacional y próximos pasos

El anuncio de la nueva ley se produce mientras otros países europeos también revisan sus políticas de restitución cultural. Alemania, Reino Unido y Bélgica han iniciado procesos similares para devolver objetos a sus países de origen, en respuesta a la presión internacional y a la demanda de justicia histórica.

Francia mantiene uno de los mayores fondos de arte africano fuera del continente, con miles de piezas en museos y colecciones estatales como el Museo Quai Branly, el museo nacional dedicado a artes y civilizaciones de África, Asia, Oceanía y América, en París. La aplicación de la nueva ley requerirá una revisión minuciosa de los inventarios y colaboración estrecha con los países solicitantes.

El Gobierno francés prevé la creación de un comité independiente encargado de analizar cada petición y garantizar la transparencia del proceso. Las autoridades esperan que la legislación se convierta en un modelo para otros países y que contribuya a fortalecer los lazos culturales entre Francia y África.