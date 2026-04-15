Condenan a cadena perpetua al ocupante ilegal que mató a una mujer y la escondió en un bolso en Manhattan

La sentencia pone fin a un caso que impactó a la comunidad de Manhattan tras el asesinato de una residente en su propio domicilio (CBS New York)

Un intruso condenado por el asesinato de una inquilina en Manhattan recibió este martes una sentencia de 20 años a cadena perpetua, después de que la víctima fuera encontrada en el armario de su propio apartamento encerrada en un bolso de viaje, un hecho que conmocionó a la comunidad. La información fue confirmada por New York Daily News.

La víctima, Nadia Vitels, tenía 52 años y se había mudado recientemente al barrio de Kips Bay tras la muerte de su madre, dejando el inmueble temporalmente desocupado. Según el diario estadounidense, tanto Halley Tejada, el condenado, como Kensly Alston, aprovecharon que el lugar estaba vacío para ingresar sin permiso y residir allí hasta que Vitels regresó; fue entonces cuando la sorprendieron y la asesinaron.

Las cámaras de vigilancia captaron a Tejada y Alston mientras salían robando el automóvil Lexus de Vitels, estacionado frente al edificio. El vehículo posteriormente estuvo involucrado en un accidente en Pensilvania, según la Fiscalía de distrito de Manhattan.

Ambos acusados ocuparon ilegalmente el inmueble y participaron en el robo de pertenencias tras el crimen (Dauphin County Prison)

Las circunstancias del crimen en Manhattan

El hallazgo del cuerpo de Vitels ocurrió en marzo de 2024 gracias a la insistencia de su hijo, Misha Vitels, quien, tras no recibir noticias de su madre durante varios días, insistió en ingresar al departamento acompañado de familiares y un encargado del edificio.

“Mi mamá siempre respondía inmediatamente, sobre todo a sus amigos. Supe en ese instante que algo iba mal”, relató Vitels ante la corte según recogió New York Daily News.

Dentro de la vivienda, observó ropa tirada en el suelo cerca del armario del recibidor, señales de violencia como “una grieta importante y un agujero en la pared junto a la entrada de la habitación” y el perro de su madre solo, con el piso cubierto de orina seca, pero sin rastro de equipaje ni computadora.

La víctima había regresado a su vivienda tras una pérdida familiar; su mascota fue encontrada sola, en estado de abandono, en el lugar (Nadia Vitels/Facebook)

Finalmente, el cuerpo fue hallado escondido bajo ropa en el armario, dentro de un bolso de viaje. Misha tenía 23 años al momento del hallazgo y declaró ante el tribunal: “La espera, la búsqueda, el momento en que comprendí la verdad, me rompió y sé que nunca sanaré por completo… No fue solo perderla, fue la forma en que la arrebataron, esas horas y la imagen de que entró a su casa y nunca volvió a salir, solamente para terminar metida en una bolsa”.

La motivación de Tejada y Alston estuvo vinculada tanto al robo como a la ocupación ilegal de la propiedad, ya que se instalaron en el lugar aprovechando que estaba vacío, y al retornar la propietaria, la atacaron y posteriormente sustrajeron el vehículo.

El departamento presentaba signos de violencia y desorden, con ropa tirada y daños en las paredes, lo que reflejaba el ataque (Kyle Mazza/NurPhoto via AP)

Testimonios de la familia Vitels

El impacto de la muerte de Vitels fue profundo para su familia. En palabras del hijo ante la corte: “¿Cómo asimila un hijo de 23 años estar días sin oír de su madre, apresurarse preocupado a buscarla, encontrar su cuerpo amarrado dentro de una bolsa, y saber que quien hizo esto algún día podría volver a las calles, mientras ella nunca tendrá otro día?”.

El hijo de la víctima lideró la búsqueda y fue clave para que las autoridades localizaran el cuerpo y esclarecieran el caso (CBS New York)

La sentencia y la reacción judicial

El fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg expresó al diario estadounidense New York Daily News: “Nadia Vitels estaba a punto de iniciar una nueva etapa en su vida cuando Halley Tejada la asesinó en el mismo apartamento al que se acababa de mudar”.

Sobre la sanción, añadió: “Tejada ha sido sentenciado de 20 años a cadena perpetua en prisión estatal por su conducta aberrante y fatal. Mis pensamientos están con los seres queridos de la señora Vitels, que siguen lamentando su dolorosa pérdida. Sé que esta sentencia no la devolverá, pero espero que sirva como consuelo”.

La resolución judicial establece que Halley Tejada podrá solicitar la libertad condicional una vez transcurridos los 20 años, mientras la familia Vitels permanece afectada por la pérdida.