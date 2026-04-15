Cuáles son las opciones para recibir ayuda en el pago inicial de la vivienda propia

El acceso a la vivienda en Estados Unidos se retrasa hasta siete años para familias que buscan reunir el pago inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan acceder por primera vez a la vivienda, el desafío de reunir el monto para el pago inicial puede extenderse hasta 7 años en hogares promedio, un retraso que, según advirtió la National Association of Realtors, limita el crecimiento patrimonial a mediano plazo para quienes postergan la compra más allá de los 30 años.

Este acceso demorado tiene implicaciones concretas: el estudio difundido por el Miami Herald sostiene que posponer el ingreso al mercado inmobiliario se asocia a una menor acumulación de riqueza hacia la mitad de la vida.

De acuerdo con cálculos de Down Payment Resource (DPR), existen actualmente más de 2.600 programas activos de asistencia en los Estados Unidos, al menos uno en cada condado, que ofrecen apoyo financiero tanto para el pago inicial como para los costos de cierre e incluso impuestos a la propiedad.

El beneficio promedio de estas ayudas ronda los USD 18.000 por comprador, según precisó Melinda Harris, representante de DPR. Harris subrayó que “estos programas ya no están destinados solo a personas de bajos ingresos ni exclusivamente a quienes compran por primera vez”.

Muchas asistencias atienden a hogares con ingresos moderados e incluso a grupos específicos como docentes, trabajadores de la salud, personal de emergencias, veteranos y otros profesionales de impacto comunitario.

Más de 2.600 programas de asistencia financiera están activos en todos los condados del país para apoyar el pago inicial y costos de cierre (Pexels)

El proceso de aplicación varía según la localidad y la organización que otorga el beneficio, con requisitos que pueden incluir límites de ingresos o topes en el precio del inmueble.

Cumplidos los criterios y tras la aprobación de la solicitud, la persona recibe un compromiso formal de fondos, que se transfieren directamente al prestamista o agente de cierre en el momento de la operación, reduciendo así el efectivo que el comprador debe aportar.

Asimismo, organizaciones estatales y locales, entidades sin fines de lucro, asociaciones comunitarias y hasta empleadores pueden formar parte de la oferta de asistencia.

La representante Harris recomienda iniciar la búsqueda de programas con anticipación, así como cumplir de manera temprana con exigencias locales, como son los cursos de educación financiera para compradores. Ese adelanto permite estar preparado cuando surja la oportunidad real de compra, enfatizó en su artículo para ReadyNest.com citado por el Miami Herald.

Docentes, trabajadores de la salud, personal de emergencias y veteranos también acceden a la asistencia habitacional federal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen 3 modalidades principales de ayuda económica para la compra

La asistencia habitacional disponible en Estados Unidos se organiza mediante tres modalidades:

1. Programas de pago inicial

En primera primera instancia, los programas de pago inicial y subvenciones, ayudan afrontar el mayor obstáculo: la suma necesaria para el enganche, y pueden proceder de entidades públicas o privadas.

Muchas de estas ayudas se combinan con préstamos hipotecarios convencionales para diseñar un esquema de accesibilidad integral. Las formas pueden ser subsidios directos y sin devolución, o préstamos adicionales (segundos créditos) que pueden ser a tasa 0 y a plazos de 5 a 30 años; algunos establecen pagos diferidos hasta la venta o mudanza, y otros, llamados “perdonables”, reducen el saldo adeudado por cada año de permanencia en la vivienda.

2. Préstamos hipotecarios asequibles

La segunda vía son los préstamos hipotecarios asequibles ofrecidos por agencias estatales o locales. Estas hipotecas pueden incluir tasas de interés por debajo de las de mercado, reducción de honorarios o incentivos adicionales, y están dirigidas a reducir el pago mensual a largo plazo.

Algunos planes estatales incluyen ventajas en zonas de revitalización o para quienes no califican a opciones tradicionales. Hay préstamos convencionales con requisitos de pago inicial desde el 3% del valor (opción también ofrecida por la Federal Housing Administration), y la Veterans Affairs facilita hipotecas sin enganche para veteranos. Estos esquemas suelen requerir contratar un seguro para el prestamista en caso de incumplimiento.

Las ayudas incluyen subsidios no reembolsables, préstamos adicionales con condiciones flexibles y créditos hipotecarios asequibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Certificados de Crédito Hipotecario

La tercera modalidad corresponde a los Mortgage Credit Certificates (Certificados de Crédito Hipotecario), que otorgan un crédito fiscal federal anual a compradores por primera vez, y en ocasiones a repetidores en ciertas áreas.

Este beneficio se aplica como disminución directa del impuesto a pagar —no es una deducción—, incrementando el flujo mensual disponible del beneficiario. El monto, que depende del estado o municipio emisor, está topeado en USD 2.000 por año según la Internal Revenue Service (IRS).

Los interesados pueden identificar la asistencia disponible en sus zonas mediante el buscador gratuito de DPR. Para completar los requisitos con éxito, resulta indispensable informarse sobre las condiciones locales y contactar a intermediarios con experiencia en estos programas.