La familia de Ashly Robinson exige respuestas tras la muerte de la influencer de Nueva Jersey durante un viaje con su prometido a Zanzíbar

La familia de Ashly Robinson exige respuestas sobre su muerte en Zanzíbar tras un viaje por su cumpleaños y compromiso

El viaje de Ashly Robinson a Zanzíbar, planeado como una celebración y un momento de felicidad, terminó en tragedia y dejó a su familia en Nueva Jersey sumida en la incertidumbre. Robinson, conocida en redes como Ashlee Jenae, había viajado recientemente a la isla africana junto a su novio Joe McCann, con quien compartía una relación ampliamente expuesta en internet. Según las publicaciones de la propia Robinson, el motivo central del viaje era celebrar su 31.º cumpleaños. Durante la estadía, McCann le propuso matrimonio, marcando un aparente punto culminante en la vida de la joven influencer. Sin embargo, el desenlace fue abrupto: Robinson falleció en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

La noticia del deceso tomó por sorpresa a su entorno. Los días previos a la muerte, Robinson había transmitido una imagen de felicidad y plenitud, según relataron sus padres en entrevistas posteriores. El viaje a África y el compromiso matrimonial parecían motivos suficientes para ilusionarse. La familia recibió la primera señal de alarma cuando McCann los contactó para informar que Ashly estaba en el hospital, aunque sin brindar detalles precisos sobre el suceso. La comunicación resultó ser confusa y escasa: la madre de Robinson, Yolanda Endres, relató que cuando intentó obtener información sobre el momento y el lugar exactos de lo ocurrido, solo recibió la vaga indicación de que “algo había sucedido 11 horas antes” del aviso.

El prometido Joe McCann es interrogado y se le retiene el pasaporte mientras avanza la investigación en Tanzania

La familia relata que, tras esa llamada, la comunicación se cortó. El siguiente dato lo obtuvieron no a través de McCann, sino del hotel donde se hospedaban, que se encargó de informarles directamente sobre la muerte de Robinson. Esta falta de información inmediata y directa acentuó el desconcierto de los Robinson. “El prometido no se comunicó con nosotros en absoluto. Nos enteramos por el hotel”, declaró su padre, Harry Robinson, quien subrayó la angustia de tener a su hija a miles de kilómetros, sin saber dónde estaba, con quién se encontraba ni cuál era su estado real. “Solo queríamos saber algo”, sintetizó.

La reacción de la familia estuvo marcada por la perplejidad y la demanda de respuestas claras. Los padres de Robinson, en diálogo con medios estadounidenses, sostuvieron que su hija parecía feliz en los días anteriores y que nada hacía suponer un desenlace trágico. “Estaban en un lugar precioso de África y eran felices”, afirmó Endres, destacando el contraste entre el clima festivo y la abrupta noticia de la muerte. La familia remarcó el vacío informativo: no recibieron comunicación alguna por parte de la policía ni de los servicios médicos de Tanzania, y hasta el momento desconocen las circunstancias exactas en las que falleció Ashly.

La familia Robinson critica la escasa comunicación de McCann y lamenta la falta de detalles sobre los hechos

Mientras tanto, la investigación en Tanzania sigue su curso, aunque la familia considera insuficiente la información recibida hasta el momento. Las autoridades locales informaron en una conferencia de prensa que Joe McCann está siendo interrogado y que su pasaporte permanece retenido hasta que se conozcan los resultados de la autopsia. Anteriormente, voceros policiales habían indicado a medios locales que no existían sospechas de delito por parte de McCann, pero la investigación se mantiene abierta y la familia insiste en la necesidad de una mayor claridad. Los Robinson han solicitado que se revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo turístico, convencidos de que allí podrían encontrarse pistas clave para reconstruir los hechos. “Hay cámaras por todas partes en un complejo turístico y eso coincidirá con la cronología de los hechos. Simplemente realicen la investigación y avísennos”, expresó Harry Robinson.

El papel de Joe McCann en la secuencia de acontecimientos ha generado interrogantes en el entorno familiar. Aunque las autoridades tanzanas han declarado que, por el momento, no existen elementos para imputarle un delito, la familia Robinson percibe que las comunicaciones del prometido han sido insuficientes y poco claras. La madre de Ashly, al ser consultada sobre si cree que McCann tuvo alguna responsabilidad en la muerte, se limitó a responder: “No sabemos qué pasó”. La demanda familiar se orienta más hacia la transparencia y la obtención de respuestas que a la búsqueda de culpables concretos.

Las autoridades tanzanas indican que no hay sospechas de delito, pero mantienen la investigación abierta frente al reclamo familiar

En cuanto al hotel Zuri Zanzibar, donde la pareja se alojaba, la dirección emitió un comunicado lamentando profundamente el incidente y ofreciendo sus condolencias a los allegados de Robinson. El hotel aseguró estar colaborando plenamente con las autoridades tanzanas y con la Embajada de Estados Unidos en Tanzania para esclarecer lo sucedido. “La dirección del Zuri Zanzibar lamenta profundamente el trágico incidente que ha sufrido uno de nuestros huéspedes. Nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles”, señala el texto difundido por la institución.

En el centro del reclamo de la familia Robinson está la exigencia de una investigación transparente y exhaustiva. Los padres de Ashly acudieron recientemente a la embajada de Estados Unidos en Washington con la esperanza de obtener información, aunque no recibieron novedades. Su objetivo ahora es que la pesquisa avance con celeridad y se revisen todos los elementos disponibles, incluidas las grabaciones de seguridad, para poder esclarecer la muerte de su hija y compartir respuestas tanto con la familia como con los seguidores de Robinson. “Necesitamos saberlo. Simplemente necesitamos saberlo. Y necesitamos que vuelva a casa”, manifestó Endres, reflejando la urgencia y el dolor que atraviesa la familia ante la falta de certezas.