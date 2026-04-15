Nuevo balance de EEUU sobre el bloqueo a los puertos de Irán: “48 horas, nueve buques rechazados y ninguna filtración”

Así se encuentra el tránsito de barcos en el estercho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que ningún buque logró atravesar el bloqueo naval impuesto por Washington a los puertos iraníes durante las primeras 48 horas de su entrada en vigor, aunque en paralelo un superpetrolero consiguió cruzar el estratégico Estrecho de Ormuz, en lo que podría marcar un primer indicio de fisuras en la medida.

Según un comunicado difundido por el organismo en la red social X, además de impedir el tránsito de embarcaciones hacia y desde puertos iraníes, al menos nueve buques acataron las órdenes de las fuerzas estadounidenses y dieron media vuelta, regresando hacia la costa de Irán o zonas cercanas.

La operación se desarrolla en aguas del Golfo de Omán, donde unidades navales de Estados Unidos mantienen patrullas permanentes. Desde el CENTCOM indicaron que sus fuerzas están “presentes, vigilantes y listas” para garantizar el cumplimiento del bloqueo.

El CENTCOM informó que la medida busca paralizar el comercio marítimo internacional que representa el 90% de la economía de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

Sin embargo, en medio de ese escenario, un petrolero de gran porte —el VLCC Agios Fanourios I, de bandera de Malta— logró avanzar hacia el oeste a través del paso marítimo, según datos de la plataforma de monitoreo MarineTraffic.

El buque, que había permanecido fondeado durante casi dos días en el Golfo de Omán, reanudó su travesía y tiene previsto arribar este jueves a Basora, en Irak, cuyos puertos no están incluidos en el bloqueo estadounidense.

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que ningún buque rompió el bloqueo naval a los puertos iraníes en las primeras 48 horas.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este miércoles que bloqueó los puertos de Irán y aseguró haber “paralizado por completo” el comercio marítimo que “entra y sale” del país, de acuerdo con comunicados oficiales difundidos por el organismo militar vía X.

El almirante Brad Cooper, a cargo del CENTCOM, indicó que las fuerzas estadounidenses lograron impedir el tránsito de buques hacia y desde territorio iraní. “En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”, señaló el comando en un mensaje publicado en redes sociales.

El almirante Brad Cooper, a cargo del CENTCOM, indicó que las fuerzas estadounidenses lograron impedir el tránsito de buques hacia y desde territorio iraní (REUTERS)

Según el mismo comunicado, el organismo estimó que “el 90% de la economía” iraní depende del comercio internacional por vía marítima. En esa línea, Cooper sostuvo que, con el operativo en marcha, consideran haber “detenido por completo” la actividad económica vinculada a ese flujo.

El CENTCOM detalló que el bloqueo alcanza a buques de todas las naciones que intenten ingresar o salir de las zonas costeras o de los puertos iraníes. También indicó que se desplegaron destructores lanzamisiles de la Armada estadounidense, embarcaciones que cuentan “con una tripulación de más de 300 marineros altamente entrenados en la realización de operaciones marítimas ofensivas y defensivas”.

El organismo militar afirmó además que “ningún buque” logró “pasar el bloqueo estadounidense” durante las primeras horas desde su implementación. A su vez, señaló que la medida se aplica mientras mantiene su apoyo a la “libre navegación” hacia y desde puertos no iraníes.