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El mensaje del papa León XIV tras el cruce de acusaciones con Trump: “Podemos vivir en paz a pesar de las diferencias”

El pontífice destacó el valor del diálogo interreligioso tras su paso por Argelia y llamó a promover la convivencia pacífica en medio de tensiones internacionales

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El papa León XIV destaca desde Argelia la importancia de la convivencia pacífica entre diferentes credos y culturas. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El papa León XIV destaca desde Argelia la importancia de la convivencia pacífica entre diferentes credos y culturas. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El papa León XIV aseguró este miércoles que su reciente visita a Argelia dejó como mensaje central que “todos podemos vivir en paz a pesar de las diferencias”, y subrayó que ese es el tipo de testimonio que “el mundo necesita escuchar hoy”. El mensaje del líder de la Iglesia Católica se produce días después de que protagonizara un cruce de señalamientos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a causa de la guerra en Irán.

El pontífice realizó una breve declaración a los medios a bordo del vuelo que lo trasladaba hacia Camerún, donde continuará su tercer viaje internacional, tras completar una primera etapa de dos días en territorio argelino. Durante su intervención, agradeció a la comunidad católica local, a la que describió como “pequeña pero muy significativa”, y valoró especialmente la misa celebrada en la Basílica de San Agustín.

El Papa también destacó su paso por la ciudad de Annaba, donde siguió las huellas de San Agustín. “Fue una bendición especial regresar”, afirmó, al tiempo que subrayó la vigencia del pensamiento del santo. “Su invitación a buscar a Dios y la verdad es muy necesaria en nuestros días”, sostuvo.

Críticas cruzadas entre el papa León XIV y Donald Trump por el conflicto en Irán (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Críticas cruzadas entre el papa León XIV y Donald Trump por el conflicto en Irán (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En esa línea, explicó que la visita a Argelia representó “una maravillosa oportunidad” para continuar construyendo puentes y promover el diálogo interreligioso. Consideró especialmente relevante su paso por la Gran Mezquita de Argel, donde remarcó la importancia de la convivencia entre credos. “Aunque tengamos diferentes creencias, diferentes formas de culto y de vida, podemos vivir juntos en paz”, señaló.

“Promover ese tipo de imagen es algo que el mundo necesita escuchar hoy”, insistió el pontífice, quien llamó a continuar trabajando en esa dirección a lo largo del resto de su gira apostólica.

Las críticas cruzadas entre el papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escalaron al inicio de esta semana a raíz del conflicto en Irán. Trump escribió en Truth Social que el papa es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”. Señaló que León XIV “habla del ‘miedo’ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad”.

Trump acusa al papa de debilidad en materia de delincuencia y política exterior durante un intercambio público por el conflicto en Irán. (REUTERS/ARCHIVO)
Trump acusa al papa de debilidad en materia de delincuencia y política exterior durante un intercambio público por el conflicto en Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

El papa León XIV se despachó en defensa de su postura sobre la guerra en Irán. Durante su vuelo hacia Argelia, el líder religioso afirmó que “el evangelio es claro” y que “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”. Dijo: “Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”.

León XIV aseguró que no tiene “miedo” de la administración Trump ni de “declarar fuertemente el mensaje del Evangelio”. Añadió: “Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio, que es el del construir la paz”.

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