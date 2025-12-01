Alerta alimentaria en Estados Unidos: retiros masivos afectan a marcas populares

La FDA anunció varios retiros en noviembre por riesgos para la salud de los estadounidenses. (AP Foto/José Luis Magaña, Archivo)

Durante noviembre, Estados Unidos experimentó un aumento en el retiro de alimentos, impulsado por la detección de alérgenos no declarados, contaminación bacteriana y la presencia de agentes químicos y metales pesados en diversos productos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) emitieron alertas que afectan a millones de consumidores, quienes enfrentan riesgos sanitarios que van desde reacciones alérgicas graves hasta enfermedades potencialmente mortales.

Motivos de los retiros alimentarios

Las causas principales de los retiros de alimentos en noviembre se centraron en la presencia de alérgenos no declarados, la contaminación por bacterias peligrosas y la detección de sustancias químicas y metales pesados. Entre los alérgenos no informados se identificaron ingredientes como trigo, leche, sésamo, soja y nueces, cuya omisión en el etiquetado representa un peligro para personas con alergias alimentarias. La FDA subrayó que “las alergias alimentarias son una preocupación significativa de salud pública. Las reacciones alérgicas varían en gravedad, desde molestias gastrointestinales e irritación cutánea, hasta anafilaxia, shock y muerte.

Los consumidores con alergias deben evitar alimentos que contengan materiales alergénicos para prevenir estas reacciones. Por ello, dependen de las etiquetas para conocer la presencia de ingredientes alergénicos”. La contaminación bacteriana también motivó numerosos retiros, especialmente por la presencia de Listeria monocytogenes, Salmonella y Clostridium botulinum. Además, se detectaron casos de contaminación por agentes de limpieza y niveles elevados de plomo en utensilios de cocina, así como el uso de aditivos no aprobados, lo que llevó a la retirada inmediata de los productos afectados.

Productos y marcas afectados

Muchos de los retiros fueron realizados porque los productos contenían alérgenos no declarados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el mes, la FDA y el FSIS publicaron una extensa lista de productos y marcas involucrados en los retiros, distribuidos tanto a nivel nacional como en estados específicos. Entre los casos destacados, Supreme Produce retiró su salsa de durazno por posible contaminación con Listeria, vendida en tiendas Kroger de Illinois, Colorado, Georgia, Washington, Indiana, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Oregón y Michigan. La marca Häagen-Dazs retiró barras de helado por la presencia de trigo no declarado, distribuidas en múltiples estados y cadenas como Kroger y Giant Eagle.

Otros productos afectados incluyeron salsas de First & Last por riesgo de Clostridium botulinum en Connecticut y Massachusetts, croquetas de pollo y res de Brazilian Taste por sésamo no declarado, y muffins de Blue Oven Bakery por leche no informada. La fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition fue retirada tras detectarse 83 casos de botulismo infantil, 13 de ellos relacionados con el consumo de este producto.

La lista continuó con polvos de moringa y mezclas de superalimentos de Food to Live y Africa Imports por posible contaminación con Salmonella, quesos de Face Rock Creamery y Ambriola Company por Listeria, y productos de Moonlight Companies, Boar’s Head y Wegmans, entre otros. Además, se retiraron utensilios de cocina Majestic Chef Pan Milk Pan 24 cm por niveles elevados de plomo y leche descremada de Prairie Farms por contener agentes de limpieza.

Riesgos para la salud

Los síntomas de las alergias van desde pequeñas molestias respiratorias hasta convulsiones y la muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peligros asociados a estos retiros varían según el tipo de contaminación. En el caso de los alérgenos no declarados, las personas alérgicas pueden experimentar desde molestias leves hasta reacciones anafilácticas que ponen en riesgo la vida. La FDA enfatizó que la dependencia de un etiquetado preciso es fundamental para evitar incidentes graves.

Respecto a la contaminación bacteriana, la listeriosis representa una amenaza seria. Según la FDA, “los síntomas suelen aparecer dentro de las dos semanas posteriores al consumo de alimentos contaminados con Listeria, aunque pueden manifestarse el mismo día o hasta 10 semanas después. Los síntomas leves incluyen fiebre, dolores musculares, náuseas, cansancio, vómitos y diarrea. En casos graves, pueden presentarse dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones”. La infección por Salmonella y Clostridium botulinum también puede provocar cuadros severos, especialmente en niños, ancianos y personas inmunodeprimidas.

La exposición a agentes de limpieza o metales pesados, como el plomo, puede causar intoxicaciones agudas o crónicas, con consecuencias neurológicas y sistémicas, mientras que el uso de aditivos no aprobados puede desencadenar reacciones adversas en consumidores sensibles.

Recomendaciones para consumidores

Las autoridades recomiendan a los consumidores revisar minuciosamente las etiquetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la magnitud de los retiros, las autoridades recomiendan a los consumidores revisar cuidadosamente los productos adquiridos durante noviembre, especialmente si corresponden a las marcas y lotes afectados. En caso de poseer alguno de los artículos retirados, se aconseja no consumirlo y proceder a su eliminación segura. Además, en muchos casos, las empresas ofrecen la posibilidad de devolver el producto al punto de venta para obtener un reembolso o contactar directamente al fabricante para recibir instrucciones adicionales.

Aunque la mayoría de los productos retirados ya no se encuentran en los estantes, Newsweek recordó que es fundamental que los consumidores verifiquen sus hogares y eliminen cualquier artículo involucrado en los retiros para evitar riesgos innecesarios.