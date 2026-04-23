La mansión de Scarface sale a la venta por USD 237 millones en Florida

Ubicada en 485 West Matheson Drive, la propiedad es actualmente la más cara en venta en el sur de Florida, según registros oficiales. (YouTube)

La mansión de Scarface y antigua residencia de invierno de Richard Nixon en Key Biscayne, Florida, acaba de salir a la venta por USD 237 millones. El inversor, John Devaney, actual propietario, intenta marcar un récord en el condado de Miami-Dade y captar el interés de compradores que buscan historia, reconocimiento y detalles arquitectónicos originales, según informaron el periódico económico Wall Street Journal, Miami Herald y el portal inmobiliario The Real Deal.

La propiedad, ubicada frente al mar y con 0,96 hectáreas (2,38 acres) de extensión, combina un pasado presidencial con presencia en el cine y elementos arquitectónicos distintivos. El precio supera la reciente compra récord de Mark Zuckerberg y Priscilla Chan —cofundador de Facebook y su esposa— en la zona, quienes pagaron USD 170 millones por una mansión en construcción

Devaney busca capitalizar el auge del mercado de alto valor en Miami, que vive una demanda sin antecedentes por residencias reconocidas y con historia.

Dónde está y por qué es noticia

La mansión se localiza en 485 West Matheson Drive, en la zona más codiciada de Key Biscayne, Miami. El inmueble se lanzó al mercado en abril con una cifra que la convierte en la más cara actualmente en venta en el sur de Florida. Ninguna otra propiedad activa en la región alcanza este valor, según los registros y los medios especializados.

Un patio exterior de estilo clásico presenta mobiliario blanco moderno, mesas auxiliares y plantas tropicales bajo un cielo despejado, ofrecen un espacio sereno para relajarse. (YouTube)

El interés nacional e internacional responde a la confluencia de episodios históricos, apariciones en el cine y el monto de la operación. La mansión formó parte del complejo conocido como la “Casa Blanca de invierno” del presidente Nixon y fue escenario de Scarface.

Además, la zona capta adquisiciones de importantes figuras tecnológicas, como Zuckerberg y Larry Page, cofundador de Google, reforzando la tendencia de Miami como polo de inversiones de alto valor.

Este elegante cuarto de baño destaca por su bañera de mármol en primer plano, un lavabo con espejo ovalado y paredes de azulejos, creando un ambiente de lujo y confort. (YouTube)

De realizarse cerca del precio solicitado, la operación de Key Biscayne quebraría el récord vigente en Miami-Dade, actualmente en manos del director ejecutivo de Meta. Las corredoras especializadas en propiedades de lujo Judy Zeder y Jill Eber señalan que la propiedad “reúne dimensiones, historia y diseño inigualables”.

Qué tiene de especial la mansión

La residencia sobresale por una combinación de factores que la distinguen en el mercado inmobiliario de alto rango. Devaney la localizó en 2003, durante una clase de vuelo en helicóptero, y decidió adquirirla de inmediato, según relató a Wall Street Journal. Su historial suma atractivo para coleccionistas y cinéfilos.

Entre las características principales:

0,96 hectáreas (2,38 acres ) de terreno frente a la bahía de Biscayne.

263 metros lineales de frente marítimo (862 pies), con vistas a Miami y acceso al agua para embarcaciones.

Un helipuerto de 1.858 metros cuadrados, construido originalmente para uso presidencial.

Edificio principal de 1.200 metros cuadrados (13,000 pies cuadrados), con cinco dormitorios, siete baños completos y dos medios baños.

Ascensor de acero inoxidable y cristal, reconocido por su aparición en Scarface y de interés para fanáticos de la película.

Inodoros originales de los años 80, montados en la pared, en tonos verdes, naranjas y amarillos.

Piscina con forma de piano, distintiva por su diseño y volumen.

Jardines amplios, puerto deportivo integrado y privacidad total, adecuados para eventos y actividades al aire libre.

La propiedad también figuró en los créditos de Miami Vice, confirmando su vínculo con la cultura popular.

Esta espaciosa sala de estar exhibe elegantes sofás blancos, mesas de centro decorativas y un gran piano. (YouTube)

Las corredoras Zeder y Eber remarcan que la suma del terreno, el pasado presidencial y el referente cinematográfico la hacen especialmente atractiva para ciertos inversores del segmento más alto.

Quiénes son los protagonistas

John Devaney, inversor y fundador de United Capital Markets, adquirió la mansión y los terrenos aledaños por USD 30 millones tras identificar el helipuerto desde el aire. Inicialmente, Devaney la utilizó como puerto deportivo y helipuerto; en 2007 se mudó junto a su familia.

El interior de un lujoso salón comedor presenta un impresionante techo abovedado adornado con intrincados murales y luminarias, complementado por un mobiliario clásico y una decoración refinada. (YouTube)

Entre los propietarios previos figura Roberto Striedinger, piloto vinculado al contrabando para el cártel de Medellín según el libro Cunning Edge. Posteriormente, la residencia fue confiscada por el gobierno de Estados Unidos y vendida a otros titulares hasta llegar a Devaney.

Una piscina ornamental adornada con una fuente central y estatuas clásicas a cada lado, lo que crea un ambiente de serena belleza en medio de la vegetación tropical. (YouTube)

La familia Devaney realizó numerosos eventos a beneficio en la mansión, aprovechando su atractivo para fanáticos de Scarface y coleccionistas. Actualmente, Devaney y su esposa Selene planean viajar y residir en otras viviendas en Miami, Vero Beach y las Bahamas, pero mantendrán una base en la ciudad.

Por qué la venden y cómo impacta en el mercado

Devaney explicó a The Real Deal y otros medios que decidió vender para aprovechar la coyuntura del mercado y porque sus hijos son adultos. La llegada de grandes inversores y la alta demanda de propiedades con historia incidieron en su decisión: “Dejo que otro tome la posta, uno de los grandes nombres del mercado”.

El valor de USD 237 millones orienta la venta hacia inversores atraídos por la seguridad, el entorno y las propiedades con pasado. Las corredoras Zeder y Eber subrayan la relevancia del terreno, el vínculo presidencial y el referente cinematográfico: “Estamos viendo precios que nunca antes habíamos visto”, apuntó Eber.

Una vista aérea revela una opulenta mansión blanca rodeada de un denso bosque y palmeras, con imponentes montañas en el horizonte bajo un cielo claro. (YouTube)

La concreción de la operación podría establecer un hito en el mercado de alto rango del sur de Florida. Si la venta se hace en torno al valor solicitado, la mansión consolidará a Miami como epicentro de bienes raíces de gran valor histórico.

Qué significa para Miami y su mercado inmobiliario

El crecimiento de ventas millonarias en Miami, con operaciones como la de Zuckerberg y la compra de propiedades por Page, sitúa a la mansión de Key Biscayne en el radar de grandes capitales globales. Esta tendencia revela que los compradores actuales priorizan historia y reconocimiento, además de ubicación y características particulares.

El próximo dueño sumará a su patrimonio una residencia con pasado presidencial, proyección en el cine y detalles arquitectónicos de época. Los Devaney confían en que el comprador valorará el legado de la casa y que la operación sentará un precedente en el real estate local.