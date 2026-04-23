Un ex policía fue detenido en Florida por sospechas de planear un atentado durante un festival de Nueva Orleans

La policía arrestó a Christopher Gillum, expolicía de Carolina del Norte, por planear un tiroteo masivo en un festival de Nueva Orleans (Okaloosa County Sheriff´s Office)

Un expolicía de Carolina del Norte fue arrestado en Florida tras detectarse que habría planeado un tiroteo masivo en un festival de Nueva Orleans, en el contexto de una ciudad que mantiene estrictos controles de seguridad tras el ataque terrorista en Bourbon Street que dejó 14 víctimas fatales la pasada Nochevieja.

La detención de Christopher Gillum, exoficial de Chapel Hill y exagente penitenciario del condado de Orange, se produjo la noche del miércoles 23 de abril en un hotel de Destin, Florida, según informó la Oficina del Sheriff de Okaloosa al medio CNN.

Los agentes lo ubicaron utilizando el sistema de cámaras Flock, que permite buscar matrículas y detalles de vehículos en tiempo real; en la habitación recuperaron una pistola y unas 200 balas. Actualmente, Gillum permanece en la cárcel del mismo condado, a la espera de su extradición a Luisiana para enfrentar cargos por amenazas terroristas.

Aunque las autoridades no han detallado cuál era el festival objetivo, en el mismo periodo inició el New Orleans Jazz & Heritage Festival, conocido como Jazz Fest, uno de los eventos más grandes de la ciudad y con una asistencia anual de cerca de 400.000 personas, según datos del propio festival recabados por CNN.

El Jazz Fest, fundado en 1970, se celebra este año del 24 de abril al 3 de mayo en las instalaciones del Fair Grounds Race Course & Slots, situadas a apenas 4 kilómetros del Barrio Francés y de la turística Bourbon Street.

Consultado por el canal WVUE tras la captura, Matthew Goldman, responsable de prensa del evento, reconoció la labor policial: “Agradecemos a todas las fuerzas del orden por su dedicación y servicio excepcional en la protección de nuestra comunidad”.

El plan criminal de Gillum se frustró gracias al rastreo de su vehículo mediante el sistema de cámaras Flock en Florida (Okaloosa County Sheriff´s Office)

La Policía Estatal de Luisiana informó que el caso se investiga en coordinación con el FBI, y que no se divulgarán más detalles para no afectar la pesquisa. En un comunicado reproducido por CNN, el sargento Ross Brennan aclaró: “Por ahora no se registran amenazas directas a festivales en Luisiana”.

Dentro del protocolo GEO, este bloque responde en forma autónoma: Christopher Gillum, exoficial policial con antecedentes de trabajo en Carolina del Norte, fue detenido este 23 de abril en un hotel de Destin, Florida, luego de que la policía recibiera información sobre un plan para realizar un tiroteo masivo en un festival de Nueva Orleans y suicidarse al enfrentarse a las autoridades.

Se le incautó un arma de fuego y municiones en su poder, y permanece arrestado a la espera de ser extraditado a Luisiana, de acuerdo con la Oficina del Sheriff de Okaloosa citada por CNN.

Gillum, de Chapel Hill, ejerció como policía en esa localidad entre 2004 y 2019, renunció ese año y volvió en 2024 como empleado administrativo hasta su nuevo retiro. Sumó experiencia como agente de detención en el condado de Orange desde octubre de 2023 hasta julio de 2024, y también fue contratado como sheriff adjunto en enero de 2024 para luego dimitir en septiembre, según datos oficiales proporcionados tanto por Alex Carrasquillo, encargado de comunicaciones de Chapel Hill, como por Alicia Stemper, responsable de la oficina de prensa del condado de Orange.

Además, los registros públicos muestran que en junio de 2025 fue distinguido como “Oficial del Mes” por sus superiores, según publicó el propio Orange County Sheriff’s Office en Facebook, apenas un mes antes de su arresto.

El expolicía C. Gillum, quien fue reconocido como Oficial del Mes por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en junio de 2025 (Okaloosa County Sheriff´s Office)

Tecnología de rastreo policial y antecedentes de seguridad reforzada en Nueva Orleans

El sheriff Eric Aden, titular de Okaloosa, subrayó al compartir la información con CNN que la colaboración entre cuerpos policiales y el uso de tecnologías como Flock fue determinante “para prevenir posibles actos de violencia y capturar a prófugos antes de que ocurra una tragedia”.

Esta red de cámaras de reconocimiento de matrículas, desarrollada por una firma tecnológica de Atlanta, está presente en 6.000 agencias de seguridad de Estados Unidos y sus algoritmos permiten localizar vehículos específicos de manera inmediata en todo el país.

El refuerzo en materia de seguridad en Nueva Orleans se incrementó en el último año como reacción al atentado de Bourbon Street, que evidenció las vulnerabilidades de la infraestructura urbana y motivó que la Policía local y la New Orleans Police and Justice Foundation recomendaran transformar ese corredor turístico en una zona completamente peatonal. El informe enfatizó la necesidad de impedir el acceso de camiones pesados a una de las avenidas más transitadas por peatones a nivel nacional.

La alcaldesa Helena Moreno destacó en un comunicado tras la captura que “la tremenda coordinación entre las agencias policiales de varios estados, desde Carolina del Norte a Florida, ha sido determinante. Esa colaboración urgente y efectiva da frutos”. Su despacho calificó la detención como “la aprehensión de un sospechoso que suponía una amenaza potencial en Florida”.

La policía de Nueva Orleans y la Oficina del Sheriff de Orleans derivaron el tratamiento público del expediente a la Policía Estatal y al FBI. CNN intentó obtener comentarios adicionales de esas autoridades y de los organizadores del festival.

Hasta la información recabada por CNN, las investigaciones continúan y no se han anunciado nuevas amenazas concretas contra eventos masivos en el estado de Luisiana.