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Trump aseguró que el régimen de Irán atraviesa una crisis interna y no tiene claro quién es su líder: “Simplemente no lo saben”

El mandatario habló sobre las facciones de “duros” y “moderados” que están de cada lado de la fractura interna en Teherán. Resolver sus discrepancias es clave para que cedan las tensiones en torno al cierre y bloqueo estrecho de Ormuz, clave para el comercio

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Donald Trump aseguró que el régimen de Irán atraviesa una crisis interna y no tiene claro quién es su líder. (AP/Alex Brandon)
Donald Trump aseguró que el régimen de Irán atraviesa una crisis interna y no tiene claro quién es su líder. (AP/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Irán atraviesa una crisis interna de liderazgo y lo describió como un país dividido e incapaz de tomar decisiones, en medio de la creciente tensión por el control del estratégico estrecho de Ormuz.

“Irán está teniendo muchísima dificultad para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!”, sostuvo el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales, donde también apuntó a una creciente fragmentación dentro del poder político iraní.

Trump aseguró que dentro de la estructura de gobierno en Teherán existe una disputa abierta entre distintos sectores. “La lucha interna entre los ‘duros’, que han estado perdiendo terriblemente en el campo de batalla, y los ‘moderados’, que no son nada moderados pero están ganando respeto, es una locura”, afirmó, al describir un escenario de tensiones internas en la cúpula dirigente.

El presidente de Estados Unidos señala luchas internas entre sectores 'duros' y 'moderados' dentro del régimen iraní. (AP/ARCHIVO)
El presidente de Estados Unidos señala luchas internas entre sectores 'duros' y 'moderados' dentro del régimen iraní. (AP/ARCHIVO)

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en paralelo a nuevas decisiones militares adoptadas por Washington en la región. Este mismo jueves, Trump ordenó a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, y dispuso triplicar la intensidad de las operaciones de despeje de artefactos explosivos en esa zona.

Según indicó, unidades navales especializadas ya se encuentran trabajando en tareas de remoción de minas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación comercial. “No vacilaremos. Nuestros barreminas están despejando el estrecho en este momento”, afirmó el mandatario al detallar el alcance de la operación en curso.

En ese contexto, Trump aseguró que Estados Unidos mantiene el control operativo del paso marítimo. “Tenemos control total sobre el estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar ni salir sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos”, señaló. Además, sostuvo que la vía se encuentra “sellada herméticamente” hasta que Irán alcance un acuerdo, en referencia a las condiciones impuestas por Washington.

Trump le ordenó a la Marina de EEUU que destruya a todas las lanchas iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz
Trump le ordenó a la Marina de EEUU que destruya a todas las lanchas iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz se ha consolidado como el principal punto de fricción en el conflicto entre ambos países. Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Irán ha restringido el tránsito marítimo, autorizando el paso de un número muy limitado de embarcaciones, principalmente bajo condiciones controladas.

En paralelo, Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril, en una medida que afecta tanto al comercio marítimo como al transporte de hidrocarburos. Esta combinación de restricciones ha reducido significativamente el flujo habitual de buques en la región.

Esta vía conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es utilizada por algunos de los principales países exportadores de crudo. De acuerdo con estimaciones del sector energético, por el estrecho de Ormuz transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas que se comercializa a nivel mundial.

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