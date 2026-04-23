Georgia Tech abre sus residencias estudiantiles a los visitantes que llegarán a Atlanta este verano para recibir la Copa del Mundo

Georgia Tech ofrece sus residencias estudiantiles como alojamiento temporal durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Atlanta

La Georgia Institute of Technology ha anunciado una iniciativa singular para el verano de 2026, en coincidencia con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA a la ciudad de Atlanta. El campus universitario, conocido popularmente como Georgia Tech, convertirá sus residencias estudiantiles en alojamientos temporales para atender la demanda de miles de visitantes que acudirán a la ciudad durante uno de los eventos deportivos más grandes del planeta. Esta apertura de residencias no solo responde a la magnitud del certamen internacional, sino que también busca ofrecer una experiencia auténtica de vida universitaria a quienes lleguen por motivos relacionados con el fútbol.

El proyecto, denominado Soccer Stays GT Summer Lodging, está dirigido a un amplio espectro de personas que participarán de alguna manera en la Copa Mundial. Se espera la llegada de aficionados al fútbol, trabajadores vinculados a la organización del evento y voluntarios de distintas nacionalidades. El programa permite que adultos mayores de 18 años reserven su espacio en los apartamentos tipo residencia estudiantil. Para los menores de edad, la política es clara: solo podrán hospedarse si van acompañados de su madre, padre o un tutor legal, y cada apartamento debe registrar al menos a un adulto responsable como parte del grupo.

El objetivo principal de Soccer Stays GT Summer Lodging es proporcionar una solución práctica y segura ante la alta demanda de alojamiento prevista en Atlanta durante la Copa Mundial. La organización de Georgia Tech ha diseñado este esquema pensando en quienes buscan una alternativa distinta a los hoteles tradicionales, brindando la posibilidad de integrarse a la vida de campus en un entorno diverso e internacional. Los apartamentos ofertados cuentan con distintas configuraciones, en su mayoría compartidos entre cuatro o seis habitaciones individuales, lo que favorece tanto la privacidad como la convivencia entre huéspedes de diferentes orígenes.

La iniciativa Soccer Stays GT Summer Lodging permite a aficionados, trabajadores y voluntarios reservar apartamentos universitarios para la Copa Mundial

El periodo de registro para acceder a este alojamiento temporal está claramente delimitado. Los interesados podrán realizar sus reservas desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2026, coincidiendo con el desarrollo de la Copa Mundial en la ciudad. La estancia mínima exigida es de tres noches, lo que facilita la rotación y el aprovechamiento del espacio disponible para la mayor cantidad de visitantes posible. Este criterio también responde a la intención de proporcionar una experiencia de alojamiento más prolongada y estable, diferenciándose de opciones de hospedaje de corta duración.

Para acceder al programa, los huéspedes deben cumplir con los requisitos básicos de edad y convivencia definidos por la organización. El proceso de inscripción está habilitado para adultos y, en el caso de menores, siempre bajo la responsabilidad de un adulto registrado en el mismo apartamento. La administración de Georgia Tech ha procurado que el proceso sea ágil y transparente, permitiendo a los visitantes planificar su viaje con anticipación y certidumbre respecto a su alojamiento.

En cuanto a los costos, las tarifas iniciales parten de 237 USD por noche por persona para una habitación individual en los apartamentos compartidos. Este precio incluye elementos esenciales para la comodidad de los huéspedes, como la ropa de cama y el desayuno diario. Además, existe una tarifa preferencial de 189 USD por noche para quienes opten por una estancia igual o superior a catorce noches. Este descuento también se aplica a estudiantes, exalumnos, personal y profesores de Georgia Tech que cuenten con una identificación GTID válida. De este modo, la institución busca favorecer la permanencia prolongada y facilitar la participación activa de su comunidad en el evento.

El paquete ofrecido por Georgia Tech incluye servicios que buscan replicar la experiencia universitaria. Los apartamentos están equipados para alojar cómodamente a los visitantes y cuentan con espacios comunes que favorecen el intercambio cultural y la convivencia. La tarifa cubre la provisión de ropa de cama limpia y un desayuno, lo que simplifica la logística para los huéspedes y les permite enfocarse en su participación en las actividades del torneo. Estas características distinguen a Soccer Stays GT Summer Lodging de otras alternativas de alojamiento en la ciudad durante el verano.

Las reservas para el programa de hospedaje temporal estarán disponibles del 1 de junio al 31 de julio de 2026 en Atlanta

Próximamente, la institución prevé ampliar el acceso al registro para grupos de familias y empresas. Este segmento, que aún no ha abierto sus inscripciones, está pensado para cubrir la demanda de colectivos que viajan juntos a Atlanta, ya sea por motivos familiares o corporativos vinculados a la Copa Mundial. Georgia Tech ha informado que anunciará en breve los detalles específicos para este tipo de reservas, adaptando la oferta a las necesidades de grupos numerosos y facilitando su coordinación logística.

El procedimiento para el registro de entrada se ha diseñado para ofrecer flexibilidad. Los huéspedes podrán ingresar a las residencias diariamente entre las 8:00 y las 20:00 horas. Para aquellos que arriben fuera de este horario, se considera una llegada tardía y deberán coordinar previamente con el personal del alojamiento para asegurar el acceso sin contratiempos. Esta disposición busca garantizar un flujo ordenado de ingresos y evitar inconvenientes para los visitantes que lleguen en horarios menos habituales.

El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta que se complete la capacidad máxima de las residencias universitarias. Es decir, una vez alcanzado el cupo total de huéspedes, no se admitirán nuevas reservas. Por ello, la administración recomienda realizar la inscripción con la mayor anticipación posible para asegurar un lugar en este programa exclusivo durante la Copa Mundial de la FIFA en Atlanta.