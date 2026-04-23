Conflicto naval: el bloqueo en Ormuz amenaza el comercio global de energía

El bloqueo en el estrecho de Ormuz, generado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, paraliza el comercio global de energía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la Fuerza Naval estadounidense disparar y destruir cualquier bote iraní que navegue en el estrecho de Ormuz. La instrucción fue publicada en un comunicado oficial. En las últimas horas, el estrecho de Ormuz permanece bloqueado por fuerzas de Estados Unidos e Irán. La región fue escenario de ataques a embarcaciones y bloqueos recíprocos.

“Le ordené a la Fuerza Naval de Estados Unidos que dispare y mate a cualquier bote, por pequeño que sea. Sus barcos navales están todos, los 159 de ellos, en el fondo del mar. Estoy poniendo minas en el agua del estrecho Ormuz. No puede haber dudas. Además, nuestros buscaminas están limpiando el estrecho ahora mismo. Estoy ordenando que esta actividad continúe, pero al triple de ritmo”, cita el comunicado difundido por Donald Trump.

La información oficial del Pentágono, compartida con el Congreso de Estados Unidos, advierte que la tarea de desminado en la zona podría extenderse hasta seis meses una vez que concluya el conflicto. “No puede empezar hasta que termine la guerra y cuando empiece esa tarea de desminado puede tardar hasta seis meses”, afirmó en Infobae Al Mediodía el analista internacional, Andrei Serbin Pont.

Estados Unidos ordena disparar y destruir cualquier bote iraní que navegue en el estrecho de Ormuz, según un comunicado oficial de Donald Trump REUTERS/Stringer

Bloqueo total y tráfico marítimo en mínimos históricos

Actualmente, no circula ningún buque por el estrecho, salvo un caso registrado de un granelero griego que logró atravesar la zona, según relató Serbin Pont. La autoridad militar de Estados Unidos mantiene el bloqueo, reforzado por la respuesta directa de Irán, que también impide el paso.

El incidente más reciente involucró un operativo contra un buque sancionado iraní que intentó superar el bloqueo estadounidense. Las tropas estadounidenses dispararon contra la sala de máquinas para detener la embarcación antes de abordarla. Esta acción se repite como patrón en las operaciones de los últimos días.

La cantidad estimada de minas desplegadas en el área oscila entre 20 y 40, de acuerdo con imágenes satelitales recientes. “Hay una especulación en torno a algunas imágenes satelitales de las lanchas que se sospecha que fueron las que desplegaron las minas, que colocarían en algún lugar entre las veinte y cuarenta. Que eso es un número bastante conservador”, señaló Serbin Pont. El número podría ser superior si existiesen otras operaciones no registradas visualmente.

El cierre del estrecho de Ormuz impacta en la seguridad energética global y agrava la tensión diplomática entre Estados Unidos, Irán y los mercados internacionales REUTERS/Stringer

Aumento de presencia militar estadounidense y duda sobre la efectividad de la campaña naval

La cantidad de portaaviones estadounidenses en la región asciende a tres en la actualidad, uno más que al inicio del conflicto. Estados Unidos posee once portaaviones, todos nombrados en honor a presidentes del país. “Los portaaviones llevan nombres de presidentes. Y esto también significa que tenés casi todos los portaaviones que están desplegados en el Medio Oriente, porque son once, pero siempre hay una regla de tres en el cual tres suelen estar en mantenimiento profundo, tres en mantenimiento preventivo y tres desplegados”, explicó Serbin Pont.

El Pentágono estima que la remoción de las minas colocadas será una tarea extensa y que llevará varios meses después del cese de hostilidades. Esta perspectiva complica la reapertura del tránsito energético en la zona.

Las autoridades iraníes afirman conservar la mitad de sus lanzadores de misiles operativos, en contraste con la versión estadounidense que habla de una reducción significativa de la capacidad militar de Irán. “Irán está diciendo: ‘No, nosotros tenemos el 50% de nuestros lanzadores están listos’”, sostuvo Serbin Pont. Esta diferencia genera incertidumbre respecto a la evolución del conflicto.

Estados Unidos ordena disparar y destruir cualquier bote iraní que navegue en el estrecho de Ormuz, según un comunicado oficial de Donald Trump - CENTCOM EN X

El impacto en el precio del crudo y expectativas de desescalada

El precio del Brent superó los USD 102 por barril debido a la inestabilidad. La imposibilidad de navegar por el estrecho genera preocupación en los mercados energéticos y en las rutas comerciales globales. El granelero griego que atravesó la zona transportaba granos hacia Brasil, lo que representantes militares evaluaron como de menor interés estratégico frente a los petroleros.

Serbin Pont remarcó la volatilidad en los bloqueos: en ciertos momentos “hubo un aumento de tráfico temporal hasta que Estados Unidos decidió hacer el bloqueo del bloqueo”, pero la situación volvió rápidamente al cierre total, con períodos de bloqueo recíproco entre Estados Unidos e Irán.

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de tensión internacional y representa un desafío directo para la estabilidad del comercio marítimo global, la seguridad energética y la diplomacia entre Estados Unidos e Irán.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.