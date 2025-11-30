Estados Unidos

Trump dijo que hay “una buena posibilidad” para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania tras la reunión en Florida

El mandatario estadounidense destacó avances en las conversaciones, aunque su equipo reconoció que “aún queda mucho trabajo por hacer” antes del próximo encuentro con la delegación rusa en Moscú

Guardar
Trump dijo que hay “una
Trump dijo que hay “una buena posibilidad” de un acuerdo para Ucrania tras la nueva ronda de negociaciones en Florida (REUTERS/Anna Rose Layden)

Estados Unidos aseguró que ve viable un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania tras una nueva ronda de conversaciones celebrada en Florida. El presidente Donald Trump afirmó que existe “una buena posibilidad” de lograr un entendimiento, mientras su administración prepara una misión diplomática a Moscú para discutir el mismo tema con el gobierno ruso.

La reunión, realizada en Hallandale Beach, al norte de Miami, reunió a la delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio con representantes ucranianos.

Según el propio Rubio, el encuentro fue “productivo”, aunque remarcó que “queda trabajo por hacer”. Las conversaciones también contaron con la presencia del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y del asesor Jared Kushner.

Trump, consultado por periodistas a bordo del Air Force One, aclaró que los avances dependen de lograr soluciones a los desafíos internos del gobierno ucraniano. Mencionó el reciente escándalo que obligó al presidente Volodimir Zelensky a destituir a su jefe de Gabinete y a su principal negociador.

Las conversaciones en Florida contaron
Las conversaciones en Florida contaron con la presencia del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y del asesor Jared Kushner (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Ucrania tiene algunos problemas difíciles”, declaró. Aun así, dijo que ve un horizonte favorable.

Creo que hay una buena posibilidad de que podamos cerrar un acuerdo”, afirmó Trump.

La delegación ucraniana estuvo encabezada por Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, acompañado por Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y el asesor presidencial Oleksandr Bevz.

Umerov informó que ya comunicó a Zelensky los avances obtenidos. El propio mandatario ucraniano valoró “una dinámica constructiva” y señaló en X que todas las cuestiones fueron planteadas con el objetivo de proteger la soberanía del país.

Las negociaciones de Florida se inscriben en un intenso movimiento diplomático. El enviado especial Steve Witkoff viajará a Rusia para reunirse el martes con Vladimir Putin. Desde Washington buscan cerrar su propuesta con la aprobación de Moscú y Kiev.

Una fuente cercana a la delegación ucraniana reconoció que las discusiones siguen abiertas porque “aún se buscan formulaciones y soluciones”. Otra persona al tanto del proceso indicó que Estados Unidos pretende llegar a Moscú con los puntos principales ya acordados.

Secretary of Ukraine's National Security
Secretary of Ukraine's National Security and Defence Council Rustem Umerov and U.S. Secretary of State Marco Rubio (not pictured) speak to the press after a meeting with U.S. Special Envoy Steve Witkoff and U.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, in Hallandale Beach, Florida, U.S., November 30, 2025. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

El plan estadounidense ha atravesado varias revisiones. El primer borrador incluía exigencias que generaron una fuerte reacción en Kiev y entre varios aliados europeos, ya que establecía la retirada ucraniana de la región de Donetsk y la aceptación de facto del control ruso sobre Donetsk, Crimea y Lugansk. Tras las críticas, ese documento fue modificado, y el contenido actual se mantiene en reserva.

Luego de la ronda en Florida, Zelensky viajará a París para reunirse con el presidente Emmanuel Macron. Mientras tanto, Rubio no asistirá a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN prevista en Bruselas, lo que generó inquietud entre algunos aliados que siguen de cerca la estrategia estadounidense.

Las conversaciones se desarrollan mientras el conflicto continúa sin señales de desescalada. El saldo de la guerra incluye decenas de miles de muertos entre civiles y militares, además de millones de desplazados dentro y fuera de Ucrania.

En paralelo a la negociación diplomática, los ataques siguen en el territorio ucraniano: drones rusos impactaron en las afueras de Kiev durante el fin de semana, causando al menos un muerto y varios heridos, según autoridades regionales.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

A su vez, fuentes de seguridad ucranianas señalaron que Kiev estuvo detrás de ataques contra dos buques que transportaban petróleo ruso en el mar Negro, una operación que buscaba afectar el flujo energético del Kremlin.

Además, uno de los mayores terminales petroleros de Rusia suspendió sus operaciones tras un ataque con drones. El consorcio Caspian Pipeline Consortium, propietario de la instalación, calificó el hecho como un “ataque terrorista”.

Estados Unidos intenta capitalizar esta combinación de presión militar, fragilidad interna en Ucrania y negociaciones paralelas con Rusia para encaminar un acuerdo. Las próximas conversaciones en Moscú serán determinantes para evaluar si Washington, Kiev y el Kremlin pueden avanzar hacia un entendimiento que ponga fin a casi cuatro años de conflicto.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpHallandale BeachUcraniaRusiaMoscúKievÚltimas Noticias AméricaSteve WitkoffMarco RubioGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Tormenta invernal en los Grandes Lagos provoca más de 6.000 cortes de energía en Wisconsin

El colapso de tendidos eléctricos y la caída de nieve pesada dejaron a comunidades sin suministro, mientras cuadrillas trabajaban contrarreloj para restablecer la energía en medio de condiciones adversas

Tormenta invernal en los Grandes

Donald Trump confirmó que habló con el dictador venezolano Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos evitó calificar el diálogo como positivo o negativo y no precisó qué asuntos se abordaron ni los alcances del intercambio

Donald Trump confirmó que habló

Zachery Ty Bryan, el exactor de “Mejorando la casa”, fue arrestado por sexta vez en cinco años

El exprotagonista de la exitosa serie de los 90’s enfrenta otra detención, esta vez en Oregon tras incumplir condiciones legales impuestas por condenas previas

Zachery Ty Bryan, el exactor

EEUU advirtió que intensificará la lucha contra los narcoterroristas vinculados al régimen de Venezuela: “Te perseguiremos”

La fiscal general Pam Bondi afirmó que la administración Trump utilizará todos los recursos legales para frenar el flujo de drogas y señaló a organizaciones como el Tren de Aragua y a los cárteles respaldados por la dictadura chavista

EEUU advirtió que intensificará la

Punaluʻu, la playa de arena negra más emblemática de Hawái: geología, acceso y experiencia

Una costa volcánica en permanente transformación, donde la lava convertida en vidrio oscuro se une al océano y a la vida marina, ofrece una de las postales más singulares de la Isla Grande para entender su origen y su presente

Punaluʻu, la playa de arena
DEPORTES
Por qué River necesita que

Por qué River necesita que Boca salga campeón del Clausura para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

La espectacular atajada de Agustín Marchesín a tres minutos del final que le permitió a Boca vencer a Argentinos y avanzar a semis

La leyenda del tenis que sorprendió con su presencia en La Bombonera durante el triunfo de Boca ante Argentinos

“Absolutamente escandaloso”: el inquietante show de pirotecnia que provocó la suspensión de un partido a los cinco minutos

La insólita agresión a un jugador argentino en el rugby francés que recorre el mundo: “No se puede predecir la estupidez”

TELESHOW
Charly García fue a grabar

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

¿Luisana Lopilato está embarazada de su quinto hijo?: la foto navideña que despertó especulaciones

INFOBAE AMÉRICA

Steve Witkoff viajará a Moscú

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios

Von der Leyen reafirmó la plena cooperación de la Unión Europea con Ucrania durante las negociaciones con EEUU