Estados Unidos

EEUU investiga posibles vínculos extremistas del afgano acusado del ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las autoridades buscan establecer si Rahmanullah Lakanwal se radicalizó después de asentarse en el país tras su llegada desde Afganistán

Fotografía de Rahmanullah Lakanwal, el
Fotografía de Rahmanullah Lakanwal, el afgano acusado de disparar contra dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington DC (REUTERS/Nathan Howard)

El Gobierno de Estados Unidos sostuvo que Rahmanullah Lakanwal, el ciudadano afgano acusado de atacar a dos miembros de la Guardia Nacional en el centro de Washington, habría adoptado posturas extremistas después de su arribo al país. Así lo afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una entrevista con NBC y ABC.

Creemos que se radicalizó desde que está en este país”, declaró Noem al tiempo que puntualizó que las autoridades buscan datos adicionales entre familiares y personas allegadas a Lakanwal en el estado de Washington.

El ataque se registró el pasado miércoles a pocas cuadras de la Casa Blanca y dejó a un guardia de 20 años muerto y a otro con heridas críticas. La fiscalía del Distrito de Columbia imputó a Lakanwal, de 29 años, por homicidio en primer grado.

Según documentos oficiales, el acusado viajó desde el estado de Washington hasta la capital federal para ejecutar el ataque.

Noem explicó que el gobierno intenta establecer el momento en que Lakanwal se involucró con redes extremistas.

Añadió que existen indicios de contactos en la comunidad donde residía y que se han entrevistado con personas cercanas a él.

La secretaria de Seguridad Nacional
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Vamos a continuar con quien convivió con él y con sus familiares”, señaló Noem en ABC.

Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 dentro del puente aéreo autorizado durante la retirada militar de Afganistán. Cientos de miles de afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses fueron evacuados tras el retorno del Talibán al poder. El sospechoso formó parte de una unidad afgana respaldada por la CIA en operaciones contra los insurgentes, según funcionarios que hablaron con medios estadounidenses.

La gestión del proceso de asilo derivó en tensiones políticas. Aunque la evacuación ocurrió durante el gobierno de Joe Biden, el expediente que concedió asilo a Lakanwal fue aprobado en abril por la administración de Donald Trump. Tras el ataque, funcionarios del actual gobierno volvieron a cuestionar los controles aplicados durante la llegada masiva de afganos.

Tal vez hubo un proceso de revisión, pero no se hizo bien”, afirmó Noem.

Trump publicó un mensaje en su plataforma digital señalando a la administración Biden por la falta de control en la admisión de extranjeros. El presidente aseguró que la gestión demócrata permitió el ingreso de personas “sin verificación adecuada”.

El Departamento de Seguridad Nacional busca identificar posibles cómplices o personas que hayan tenido información sobre los planes de Lakanwal.

El arresto del sospechoso tras el tiroteo en Washington DC

Noem dijo que los investigadores recibieron “cierta colaboración” de quienes lo conocieron. “Cualquiera que tenga información debe saber que iremos tras ellos y los llevaremos ante la justicia”, declaró en NBC.

El ataque llevó al gobierno federal a suspender temporalmente todas las decisiones sobre solicitudes de asilo, incluidas las de ciudadanos afganos. De forma paralela, se congeló la emisión de visados para quienes aún esperan autorización de viaje. La medida afecta a miles de personas en proceso de reubicación.

El caso también reactivó el debate sobre la integración de quienes llegan al país mediante programas de protección humanitaria. Las autoridades intentan establecer si Lakanwal mantuvo contacto con grupos radicales desde su salida de Afganistán o si estableció relaciones en Estados Unidos que lo llevaron al ataque.

La investigación intenta precisar su actividad desde su llegada al estado de Washington hasta su desplazamiento hacia la costa este.

La Casa Blanca sostuvo que las agencias de seguridad trabajan para aclarar el contexto completo del crimen. Fuentes oficiales explicaron que se revisan las comunicaciones del sospechoso, sus vínculos personales y cualquier intento previo de planear actos violentos. El proceso incluye la cooperación de autoridades locales en el estado de Washington, donde residía.

Miembros de la Guardia Nacional
Miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos custodian cerca de la Casa Blanca en Washington tras el tiroteo (EFE/ Octavio Guzmán)

El asesinato del miembro de la Guardia Nacional conmocionó al país en vísperas del feriado de Acción de Gracias. Las fuerzas de seguridad reforzaron la presencia en zonas próximas a edificios gubernamentales y pidieron a la población aportar cualquier información relevante. La familia del guardia fallecido recibió asistencia del Departamento de Defensa y la institución militar expresó que colabora con la investigación.

(Con información de AFP y Reuters)

