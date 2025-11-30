EEUU emitió alertas para los viajeros que planean visitar México durante la temporada de fin de año

La temporada de fin de año registra un aumento en los viajes estadounidenses a México. (REUTERS/Mike Blake)

La embajada de Estados Unidos en México lanzó nuevas recomendaciones para los turistas estadounidenses que planean visitar el país durante la temporada de fin de año. Según informó ABC News, la advertencia insiste en “ejercer mayor precaución” debido a la presencia de terrorismo, crimen y secuestros, citando el actual aviso de viaje de nivel 2 vigente en gran parte del territorio mexicano.

De acuerdo con la nota de ABC News, la Embajada de Estados Unidos en México subrayó que los ciudadanos deben atender de manera estricta las alertas del Departamento de Estado, que identifican 17 estados bajo un nivel 2, lo que implica aumentar las precauciones.

El ente puntualizó que “el crimen, incluido el crimen violento, puede ocurrir en cualquier parte de México, incluso en destinos populares entre turistas y expatriados”. En los avisos, el gobierno estadounidense enfatizó que “existe riesgo de violencia terrorista, incluidos ataques y otras actividades en México”.

La embajada de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos portar siempre el pasaporte y conservar el permiso migratorio FMM durante su estancia en México. (REUTERS/Mike Blake)

Un portavoz de la embajada norteamericana citado por ABC News advirtió que “fugarse o ignorar instrucciones en un control de carretera puede derivar en lesiones o la muerte” y destacó que los servicios de emergencia en áreas rurales o remotas presentan disponibilidad limitada o incluso pueden encontrarse ausentes.

La información oficial profundizó en la situación de cada estado: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora mantienen una advertencia nivel 3, con la sugerencia expresa de replantear el viaje. Otras seis zonas como, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, están clasificadas en el nivel 4, lo que implica una prohibición directa de viaje para los estadounidenses. De acuerdo con el medio, en esas zonas ni siquiera los empleados del gobierno estadounidense tienen permitido el ingreso.

Respecto a la documentación requerida, la embajada explicó que todos los viajeros deben portar pasaporte válido y una Forma Migratoria Múltiple (FMM), la cual puede solicitarse en línea o físicamente en oficinas migratorias mexicanas. El costo actual, cifrado en unos 47 dólares, tendrá un incremento a 54 dólares a partir de enero de 2026.

Las autoridades estadounidenses resaltan que portar armas de fuego o municiones en México puede implicar largas penas de prisión para turistas extranjeros. (REUTERS/David Swanson)

Este documento es indispensable tanto para ingresar como para salir y debe resguardarse cuidadosamente. La autoridad consular remarcó: “preste atención a la fecha escrita en el sello de entrada. Incumplir los términos de permanencia puede conducir a multas y detención”.

En cuanto a la situación legal, la embajada norteamericana avisó sobre las serias consecuencias de portar armas de fuego, municiones o cualquier tipo de arma blanca sin los permisos correspondientes. Explicaron que “portar armas o incluso cantidades mínimas de munición, casquillos, cargadores vacíos, cuchillos, fuegos artificiales, explosivos, dagas, espadas y puños americanos es ilegal y puede implicar penas largas en prisión”.

Recomendaciones adicionales para los viajeros

Las autoridades estadounidenses publicaron una serie de recomendaciones adicionales, como declarar montos en efectivo superiores a 10.000 dólares, así como bienes que superen los 300 dólares al ingresar por tierra o 500 dólares por vía aérea.

La embajada también especificó que la posesión y consumo de drogas es ilegal en México, incluidos medicamentos derivados de la marihuana. Según la información oficial, “las organizaciones criminales, incluidos cárteles y grupos terroristas, están envueltas en una lucha violenta por el control de rutas de tráfico”.

El aviso oficial destaca riesgos de crimen, secuestro y limitaciones en servicios de emergencia en distintas regiones mexicanas. (REUTERS/Paul Ratje)

Para quienes viajen en automóvil, la entidad reclamó observar la ley de importación temporal de vehículos y familiarizarse con las restricciones aduaneras para evitar sanciones. Además, recomendó a turistas de Estados Unidos dar seguimiento al sitio web de información de viajes del Departamento de Estado, inscribirse en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP), y mantener informados a familiares o amigos acerca de sus planes y documentos.

El gobierno estadoundiense recalca también la importancia de seguros de salud y de viaje ante costos elevados de atención médica en México. Ante emergencias, la orientación sugiere llamar al 911 y, si se presentan inconvenientes en ruta, comunicarse con los Ángeles Verdes marcando el 078 en México. Para disputas comerciales o para denunciar delitos, existen centros de atención al turista multilingües.

La guía subrayó la necesidad de resguardar siempre el pasaporte y el permiso migratorio, y consultar las actualizaciones permanentes de recomendaciones en las páginas oficiales de la embajada y el Departamento de Estado. Europeos, canadienses y latinoamericanos también suelen consultar este tipo de avisos para planificar sus desplazamientos a México.

“Viajar a México implica riesgos que no deben minimizarse y requiere una planificación informada”, informaron las autoridades consulares. Los viajeros pueden contactar a la Embajada de Estados Unidos en México o a cualquier consulado ante situaciones imprevistas, además de recurrir a los Centros Multilingües de Atención y Protección al Turista y a la línea directa 078 una vez dentro del país.