Al menos 1.700 vuelos cancelados y más de 6.500 demorados por la tormenta invernal en Estados Unidos

Un avión de United Airliners en el Seattle Tacoma International Airport (EFE/Stephen Brashear)

Cerca de 1.800 vuelos fueron cancelados este sábado en Estados Unidos a causa de las severas condiciones meteorológicas que afectan especialmente al centro, norte y oeste del país. El área de Chicago es uno de los focos más golpeados bajo alerta de tormenta invernal.

De acuerdo con datos del sitio FlightAware, hasta la noche del sábado, “unos 1.781 vuelos fueron cancelados en EEUU y 6.645 habían sufrido retrasos”.

El Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago encabeza la lista de terminales afectadas, con más de 584 salidas y 585 llegadas canceladas debido al mal tiempo que azota la región. En palabras del propio servicio de rastreo, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago es el más afectado con diferencia, y las operaciones en el aeropuerto Chicago Midway también se han visto alteradas, con una cancelación total de 246 vuelos.

La congestión se tradujo en que cerca de 900 vuelos que partían o llegaban a estos dos aeropuertos experimentaron retrasos hasta la noche del sábado. La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que los trayectos con destino a O’Hare sufrieron “un retraso promedio de cinco horas debido a la nieve y el hielo”.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó el viernes sobre dos tormentas invernales que azotan el norte y oeste Estados Unidos, coincidiendo con un récord de vuelos para la época, ya que miles de personas retornana sus hogares tras el Día de Acción de Gracias.

Una persona camina en medio de una ventisca el sábado 29 de noviembre de 2025 en Chicago (Associated Press/Kiichiro Sato)

Según el pronóstico, el clima del fin de semana previó nevadas por efecto lacustre a lo largo de la región de los Grandes Lagos, y una “tormenta invernal mayor” se extiende sobre las llanuras del norte, con una amplia y fuerte caída de nieve y arriesgadas condiciones de viaje.

El impacto del temporal no solo afecta el tráfico aéreo: las cuadrillas municipales y estatales han debido redoblar esfuerzos para limpiar las rutas y autopistas tanto en el Medio Oeste como en la Costa Este, donde la tormenta podría generar condiciones peligrosas para las miles de personas que regresan a casa después del Día de Acción de Gracias.

El frío persistirá durante el domingo en la mayoría de áreas alcanzadas por las tormentas, con temperaturas mínimas bajo cero, según los servicios meteorológicos. Además, se advirtió que existe la posibilidad de que en algunas zonas la nieve se convierta en lluvia en la mañana del domingo, lo que podría complicar aún más el desplazamiento de pasajeros y las tareas de mantenimiento en las carreteras y pistas de aterrizaje.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y consultar pronósticos actualizados ante el riesgo de cierres de rutas (EFE/MICHAEL REYNOLDS)

Por el momento, los meteorólogos señalaron que las condiciones pronosticadas no cumplen con los parámetros necesarios para declarar una alerta de ventisca, que exige ráfagas de al menos 56 kilómetros por hora, visibilidad inferior a 400 metros y una duración continuada de más de tres horas.

Además del impacto en el medio oeste, se prevé que la actual tormenta y el frente frío asociado provoquen tormentas eléctricas y lluvias intensas durante el sábado en una amplia franja que abarca desde el sur de Missouri hasta Luisiana y Texas.

El pronóstico advierte que para el lunes y martes existe una creciente probabilidad de que otra tormenta invernal afecte al país, con lluvias heladas y acumulación de hielo en los Apalaches, así como posibles nevadas, de moderadas a intensas, en zonas del noreste.

(Con información de EFE y The Associated Press)