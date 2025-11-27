Un hombre acusado de prender fuego a una pasajera en un tren de Chicago tenía 72 arrestos previos

El ataque sucedió la noche del 17 de noviembre en un vagón de la línea azul del sistema de trenes urbanos. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

Lawrence Reed, con 72 antecedentes de arresto, fue detenido como principal sospechoso del ataque a una joven en un tren urbano de Chicago, ocurrido la noche del 17 de noviembre. El hombre fue acusado de arrojar gasolina sobre la mujer y prenderle fuego mientras ella viajaba, informó BBC News.

Las autoridades describieron el suceso como uno de los episodios más graves de violencia reciente en el sistema de transporte público de la ciudad, lo que ha generado un fuerte debate político por sus implicaciones.

De acuerdo con la reconstrucción judicial citada por BBC News, Bethany MaGee, de 26 años, se encontraba revisando su teléfono móvil cuando fue abordada por Reed en un vagón de la línea azul. Transcurrían las 21:25, a escasa distancia de la estación Clark y Lake, uno de los nodos principales en el centro de Chicago. Tras una discusión verbal, el hombre lanzó un líquido inflamable sobre la pasajera y la encendió, relataron testigos a cadenas locales afiliadas a la BBC.

La Policía de Chicago investiga el caso mientras el entorno político discute cambios en la legislación penal. (REUTERS/Jim Vondruska)

“Solo la vi tirada en el suelo... tenía mucho dolor y realmente se encontraba en muy mal estado”, relató un pasajero a WGN TV. MaGee logró salir del vagón y colapsó en el andén, donde viajeros intentaron auxiliarla hasta la llegada de empleados municipales y personal de emergencia. El Departamento de Policía de Chicago confirmó el traslado de la víctima al hospital Stroger.

“La víctima fue atacada mientras no hacía otra cosa que leer su teléfono”, testificaron pasajeros presenten en el lugar de los hechos. En las imágenes obtenidas por la policía, se observa que Reed observa a MaGee mientras ella intentaba sofocar las llamas rodando sobre el suelo del andén.

Un criminal reincidente

Desde la Casa Blanca calificaron a Reed como un “criminal reincidente”. “El sospechoso era un delincuente de carrera... tenía 72 arrestos previos que incluyen ocho condenas por delitos graves y siete delitos menores”, argumentó la administración federal en una declaración oficial, citada por BBC News.

Lawrence Reed, acusado del ataque, acumula 72 arrestos previos según autoridades locales. (REUTERS/Jim Vondruska)

La reacción judicial fue inmediata. Durante la primera comparecencia, Reed exclamó tres veces “soy culpable”, después de que el juez le advirtiese que podría enfrentar cadena perpetua por los cargos, entre ellos, ataque terrorista. El historial de Reed, de 50 años, incluye diagnósticos de problemas mentales y decenas de entradas y salidas del sistema judicial desde su mayoría de edad.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, expresó públicamente su solidaridad: “fue un hecho trágico... mis oraciones están con la víctima y su familia”, difundieron distintos medios. En una declaración previa, Johnson admitió que “el ataque nunca debió haber ocurrido; fue un fracaso absoluto de nuestro sistema de justicia penal y de salud mental”.

Según el propio alcalde, el agresor había sido liberado en agosto con monitorización electrónica a pesar de las objeciones de los fiscales, después de enfrentar cargos por atacar a una trabajadora social.