Estados Unidos

Uno de cada cinco jóvenes en Estados Unidos usa inteligencia artificial para recibir consejos sobre salud mental

Una investigación nacional detectó un aumento sostenido en la adopción de plataformas digitales para afrontar problemas emocionales, mientras especialistas advierten sobre la falta de supervisión y estándares de seguridad

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Una adolescente con cabello largo mira fijamente un teléfono móvil que ilumina su rostro en una habitación oscura, mientras burbujas de texto y símbolos de preocupación flotan a su alrededor.
El 19% de adolescentes y adultos jóvenes en EE. UU. recurrió a chatbots de inteligencia artificial para buscar apoyo en salud mental según el estudio de JAMA Pediatrics. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio identificó que alrededor del 19% de los adolescentes y adultos jóvenes en Estados Unidos ha utilizado chatbots de inteligencia artificial para obtener consejos sobre salud mental durante el último año, de acuerdo con un trabajo publicado en la revista JAMA Pediatrics y difundido por NBC News. Esta tendencia, que involucra a jóvenes de entre 12 y 21 años, evidencia un crecimiento frente a mediciones anteriores y genera inquietud entre autoridades sanitarias, educativas y tecnológicas por la falta de regulación y garantías de seguridad.

La investigación, realizada por el instituto RAND y liderada por Ryan McBain, se basó en una encuesta nacional llevada a cabo en noviembre de 2025. Los resultados muestran que plataformas como ChatGPT, Google Gemini y Character.AI están cada vez más presentes en el ecosistema digital de salud mental juvenil. El informe también señala que la mayoría de los jóvenes que usan estos servicios no comparten esta información con sus allegados, según reportó NBC News en base a los datos originales de JAMA Pediatrics.

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El fenómeno se da en un contexto donde el acceso a profesionales de la salud mental continúa siendo limitado en Estados Unidos. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), la demanda de atención psicológica supera la capacidad de respuesta del sistema sanitario, lo que impulsa a los adolescentes a buscar alternativas digitales como los chatbots de inteligencia artificial para recibir apoyo inmediato y confidencial.

¿Qué reveló el estudio publicado en JAMA Pediatrics?

La investigación publicada en JAMA Pediatrics –revista oficial de la Asociación Médica Estadounidense– incluyó una muestra representativa de más de 1.000 jóvenes de entre 12 y 21 años. El estudio, liderado por Ryan McBain del RAND Corporation, encontró que el 19% de los encuestados había utilizado chatbots de inteligencia artificial durante el año previo para recibir orientación sobre salud mental. Esta cifra representa un incremento respecto al 13% registrado en una encuesta similar realizada a principios de 2025, de acuerdo con los datos recogidos por NBC News y confirmados en el artículo original de JAMA Pediatrics.

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El informe indica que la mayoría de los jóvenes que recurrieron a chatbots buscaron apoyo en momentos de tristeza, enojo, nerviosismo o estrés. Según el artículo, el 63% de los usuarios no comunicó a nadie que había utilizado inteligencia artificial para estos fines, lo que dificulta la identificación y el seguimiento de situaciones de riesgo.

Un adolescente de perfil sentado en el borde de una cama oscura, mirando su teléfono móvil iluminado. La pantalla muestra burbujas de conversación de un chatbot con destellos azules.
ChatGPT, Google Gemini y Character.AI emergen como las plataformas más utilizadas por jóvenes para obtener consejos de salud mental digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué los jóvenes optan por chatbots de inteligencia artificial para apoyo emocional?

Tal como destaca el reporte de NBC News, los adolescentes y adultos jóvenes mencionan varias razones para utilizar chatbots de inteligencia artificial:

  • Accesibilidad y disponibilidad inmediata, sin necesidad de esperar turnos o pagar altos costos.
  • Percepción de anonimato y confidencialidad frente a temores de estigmatización social.
  • Limitado acceso a profesionales de la salud mental, especialmente en zonas rurales o desatendidas.
  • Costos elevados y largas listas de espera para atención presencial.

El estudio de JAMA Pediatrics documenta que más del 40% de los usuarios de chatbots utilizaron estas herramientas al menos una vez al mes, y el 92% calificó la experiencia como “útil en algún grado”. Sin embargo, los autores advierten que esta percepción puede estar influida por la tendencia de los chatbots a validar las emociones del usuario más que a ofrecer intervenciones clínicas adecuadas.

¿Qué riesgos y advertencias identifican los expertos y las autoridades?

El trabajo publicado en JAMA Pediatrics y los reportes de NBC News coinciden en señalar que los chatbots no están diseñados para abordar crisis graves de salud mental, como pensamientos suicidas o conductas autolesivas. Un estudio adicional citado por JAMA Network Open en 2025, que evaluó a 25 chatbots comerciales, mostró que menos de la mitad ofrecieron respuestas clínicamente apropiadas ante simulaciones de crisis, y solo el 36% derivó a los usuarios a recursos especializados.

La psiquiatra Jodi Halpern, codirectora del Kavli Center for Ethics, Science and the Public de la Universidad de California, Berkeley, advirtió en diálogo con NBC News que “nunca debería permitirse que los chatbots simulen relaciones humanas ni emociones, ya que esto puede generar dependencias o vínculos parasociales en adolescentes”. Por su parte, Ryan McBain, autor principal del estudio, afirmó a NBC News que “las plataformas de inteligencia artificial siguen operando bajo autorregulación, sin estándares federales obligatorios de seguridad o calidad”.

Un adolescente sentado en la oscuridad de su habitación observa una figura humana luminosa proyectada por su teléfono inteligente que muestra una conversación.
Más del 63% de los usuarios juveniles no comparte con sus allegados el uso de chatbots para orientación en salud mental, dificultando el seguimiento de riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen las políticas públicas y la regulación sobre el uso de chatbots en salud mental?

Según NBC News y el estudio de JAMA Pediatrics, solo algunos estados han implementado medidas regulatorias. California y Nueva York aprobaron leyes que exigen que los chatbots deriven a usuarios a servicios de emergencia cuando se detectan riesgos de suicidio o autolesión, mientras que Illinois prohíbe expresamente el uso de inteligencia artificial como terapia formal.

A nivel federal, no existen estándares o requisitos específicos para la seguridad y calidad de los servicios de inteligencia artificial en contextos de salud mental. Ante este escenario, la Asociación Estadounidense de Psicología y los autores del estudio recomiendan a padres, tutores y profesionales mantenerse informados y dialogar con los jóvenes sobre el uso de estas tecnologías, priorizando la búsqueda de atención profesional cuando sea necesario.

¿Cómo responden las empresas tecnológicas y qué recomendaciones oficiales existen?

Las plataformas de inteligencia artificial han comenzado a incorporar recursos de seguridad en respuesta a los cuestionamientos públicos. OpenAI, responsable de ChatGPT, informó a NBC News y a JAMA Pediatrics que ha instalado sistemas de detección de crisis y controles parentales, dirigidos a derivar a los usuarios a servicios de emergencia en caso de identificar riesgos graves.

El estudio de JAMA Pediatrics y las autoridades sanitarias recomiendan a los padres y educadores:

  • Conversar con los adolescentes sobre el uso de chatbots de inteligencia artificial.
  • Supervisar la frecuencia y el tipo de consultas realizadas en estas plataformas.
  • Informarse sobre las políticas de privacidad y almacenamiento de datos de los servicios utilizados.
  • Asegurarse de que los chatbots no reemplacen la atención profesional en situaciones de crisis.
Un adolescente de 16-17 años con cabello oscuro y sudadera gris mira un celular con una interfaz de chat genérica en una habitación oscura por la noche.
La falta de acceso a profesionales y el estigma social llevan a los adolescentes a elegir chatbots de inteligencia artificial como alternativa confidencial y accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene este fenómeno y cuáles son las perspectivas a futuro?

El aumento en el uso de chatbots de inteligencia artificial para salud mental pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la regulación, mejorar el acceso a servicios profesionales y crear estándares de seguridad para plataformas tecnológicas. El seguimiento de esta tendencia determinará el impacto que tendrá en la salud mental juvenil y en el desarrollo de políticas públicas destinadas a proteger a la población menor de edad.

La evolución del fenómeno y la capacidad de adaptación de las autoridades y los sistemas de salud serán claves para definir el papel de la inteligencia artificial como complemento o alternativa a la atención profesional.

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