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“Fui un tonto”: Mickey Rourke se lamenta por su turbulenta relación con Carré Otis

El nominado al Oscar sorprendió al compartir una reflexión en redes sobre su pasado vínculo con la actriz y modelo

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“Fui un tonto”: Mickey Rourke asumió la culpa por el fin de su relación con Carré Otis
Mickey Rourke reconoce públicamente en Instagram su responsabilidad en el fracaso de su matrimonio con Carré Otis (Captura de video)

Mickey Rourke recurrió a sus redes sociales para admitir que fue el responsable del fracaso de su matrimonio con la modelo y actriz Carré Otis, calificando de “error terrible” los años que compartieron.

El nominado al Oscar reposteó el lunes 1 de junio en su cuenta de Instagram la publicación de otro usuario en elogio de Wild Orchid, el drama romántico de 1989 en el que Rourke protagonizó junto a Otis su primer proyecto en común.

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En el texto que acompañó la publicación, el actor de 73 años asumió sin rodeos la responsabilidad por el rumbo que tomó la relación.

Chica equivocada, no fue su culpa, todo fue mi error. Fui un tonto por tantos años. No fue su culpa en absoluto. Solo cometí un terrible y ciego error. Gran arrepentimiento. Nada de esto fue su culpa. Toda la culpa es mía”, escribió Rourke, acompañando el mensaje con una serie de emojis de mariposas y manos en oración.

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Rourke y Otis estuvieron casados entre junio de 1992 y diciembre de 1998. Además de Wild Orchid, la pareja compartió créditos en el thriller de 1996 Exit in Red.

“Fui un tonto”: Mickey Rourke asumió la culpa por el fin de su relación con Carré Otis
Los protagonistas de "Wild Orchid" vivieron un matrimonio marcado por conflictos y arrepentimientos (Instagram/@mickey_rourke_)

Carré Otis está actualmente casada con el ingeniero químico Matthew Sutton, con quien tiene dos hijas, Kaya y Jade.

En 2011, Otis publicó el libro de memorias Beauty, Disrupted, en el que denunció abusos sufridos durante su carrera como modelo y en su relación con la estrella de cine.

En una entrevista con The Huffington Post con motivo del lanzamiento del libro, la actriz describió ese vínculo como una “relación abusiva” y señaló que ambos “venían de entornos muy disfuncionales” y que ella era “una chica joven, obviamente muy influenciada por uno de los mejores actores de Estados Unidos en ese momento”.

Por su parte, Mickey Rourke declaró a CNN en noviembre de 2011 que no tenía intención de leer las memorias y las calificó, según recogió el mismo medio, como “un poco de uvas amargas, buscando dinero y un punto de vista delirante, narcisista y egocéntrico”.

Mickey Rourke
Mickey Rourke declaró que no tenía intención de leer las memorias de Carré Otis, y las calificó como "un punto de vista delirante, narcisista y egocéntrico" (Megan Cencula/WWD/Shutterstock)

Las deudas y el desalojo de Mickey Rourke

La vida del protagonista de The Wrestler también ha estado marcada en los últimos meses por una difícil situación económica y legal en Los Ángeles.

En diciembre de 2025, una notificación judicial exigió al actor el pago de 59.100 dólares en alquiler atrasado o el abandono de su residencia en un plazo de tres días.

El pasado 9 de marzo, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles dictó un fallo por defecto a favor del propietario, Eric T. Goldie, lo que significó la cancelación formal del contrato de arrendamiento.

La resolución por defecto indica que Mickey Rourke no respondió a la demanda ni se presentó ante el tribunal en el plazo establecido por la ley californiana.

Rourke, quien según su mánager de nueve años, Kimberly Hines, había vivido en esa propiedad por más de una década, atribuyó el impago a las malas condiciones del inmueble.

Mickey Rourke negó haber autorizado la campaña de GoFundMe y rechaza pedir dinero público para evitar su desahucio en Los Ángeles
Mickey Rourke enfrenta dificultades económicas, incluidas deudas de alquiler y un desalojo en Los Ángeles en 2025 (Instagram/@mickey_rourke_)

“La razón por la que dejé de pagar el alquiler fue porque las condiciones de vida en la casa se habían vuelto inaceptables”, declaró a E! News.

Hines describió a The Hollywood Reporter el estado interior del inmueble como deplorable: con moho negro, sin agua corriente y con daños estructurales.

Tras el desalojo, el artista se instaló temporalmente en un hotel de West Hollywood con tarifas desde 550 dólares la noche, mientras su equipo organizaba un apartamento en el barrio de Koreatown.

En ese contexto, una asistente de Hines lanzó una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar 100.000 dólares para el actor, iniciativa que alcanzó rápidamente una amplia repercusión mediática.

Sin embargo, Mickey Rourke desmintió cualquier vinculación con la campaña en un video publicado en Instagram el 5 de enero y rechazó tajantemente la ayuda.

El actor rechazó públicamente una campaña de recaudación en GoFundMe lanzada sin su consentimiento tras el desalojo (GoFoundMe)
El actor rechazó públicamente una campaña de recaudación en GoFundMe lanzada sin su consentimiento tras el desalojo (GoFoundMe)

“Eso no soy yo. Si necesitara dinero, no pediría ninguna maldita caridad. Preferiría meterme una pistola en el trasero y jalar el gatillo”, afirmó.

Hines ofreció una versión distinta a THR. Según la mánager, la campaña le fue presentada a Rourke de manera informal y este dio una aprobación inicial sin comprender del todo el alcance de la iniciativa.

“Le dijimos: ‘Mickey, hay personas que quieren ayudarte’. Él dijo: ‘OK, bien’. Creo que no lo entendió, y ahora esto se ha convertido en un frenesí mediático y se alteró”, declaró.

La mánager también reveló que Rourke no posee cuenta bancaria ni tarjeta de crédito y vive de cheque en cheque.

Según informó TMZ citando declaraciones de Hines, el actor rechaza trabajos que no superen los 200.000 dólares diarios.

Pese a ello, la cobertura mediática generada por su situación le valió cuatro ofertas cinematográficas en menos de 48 horas, según confirmó la propia Hines.

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