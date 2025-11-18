Una mujer fue incendiada durante una discusión con un hombre en un tren de Chicago

Una mujer de 26 años resultó con graves quemaduras tras ser incendiada durante una pelea en un tren de la línea azul en Chicago. (REUTERS/Jim Vondruska)

La policía de Chicago investiga un violento ataque ocurrido la noche del lunes 17 de noviembre en una formación de la línea azul del sistema de trenes urbanos, donde una mujer de 26 años fue rociada con un líquido y prendida fuego durante una discusión con un hombre.

El incidente se produjo cerca de las 21:25 horas, cuando el tren se aproximaba a la estación Clark y Lake, en pleno centro de la ciudad, según informaron autoridades y varios testigos.

Testigos relataron que el agresor, un hombre de aproximadamente 45 años, entabló una discusión verbal con la víctima antes de lanzar sobre ella una sustancia desconocida e incendiarla. “Solo la vi tirada en el suelo, estaba hiperventilando, tenía mucho dolor y realmente se encontraba en muy mal estado”, detalló un pasajero presente, según recogió WGN TV.

El ataque se produjo cerca de la estación Clark y Lake, en pleno centro de Chicago, cuando la discusión se tornó violenta. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

La mujer logró salir del vagón y colapsó en el andén, donde fue auxiliada por otros viajeros hasta que el personal de emergencia extinguió el fuego. La víctima fue trasladada al hospital Stroger en estado crítico con quemaduras graves en rostro y cuerpo, según confirmó el Departamento de Policía de Chicago. Hasta la mañana del martes 18 de noviembre, no se habían divulgado su identidad ni el motivo preciso del altercado.

En las primeras horas posteriores al ataque, la policía anunció que tenía a un sospechoso bajo custodia, aunque no reveló su identidad. Por el momento, la causa está siendo investigada como incendio premeditado y la división de incendios premeditados del Departamento de Policía de Chicago solicita la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 312-746-7618, llamar al 911, o dejar pistas de forma anónima en CPDtip.com.

El incidente se da en un contexto donde, pese a la disminución de delitos violentos tras el pico registrado durante la pandemia, la seguridad en el transporte público y otros espacios urbanos sigue generando debate político.

La policía de Chicago confirmó que el agresor roció a la joven con un líquido y le prendió fuego antes de huir del lugar. (REUTERS/Jim Vondruska)

Recientemente, ese tema cobró relevancia tras declaraciones del presidente Donald Trump que calificó a urbes como Chicago de “zonas asoladas por la delincuencia”. Sin embargo, líderes locales rechazan esa visión, señalando una baja persistente en las estadísticas de violencia.

Por otra parte, la violencia en el transporte no es el único hecho reciente en la ciudad. Policías informaron el lunes por la noche sobre otro ataque donde una mujer de 54 años fue herida por arma de fuego en el pecho en una parada de autobús en la zona de Chicago Lawn, perpetrado por varios sujetos que descendieron de una SUV roja. La víctima permanece en condición estable y las autoridades siguen buscando a los autores, quienes se dieron a la fuga.

El caso del ataque en el vagón de la línea azul sigue bajo investigación y las autoridades reiteran su pedido de colaboración ciudadana. “La investigación continúa”, afirmaron portavoces policiales durante la mañana del martes.