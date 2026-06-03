Las 10 personas más ricas del mundo en junio de 2026, según Forbes

La lista continúa dominada por empresarios vinculados a la tecnología, un sector que concentra la mayor parte de las fortunas récord de la actualidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial, el crecimiento de las grandes tecnológicas y el fuerte repunte de los mercados bursátiles impulsaron las fortunas de los multimillonarios más poderosos del planeta.

Según la actualización de junio de 2026 del ranking elaborado por Forbes, las 10 mayores riquezas del mundo acumulan en conjunto cerca de USD 2,9 billones, unos USD 220.000 millones más que el mes anterior.

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En términos comparativos, la riqueza combinada del grupo supera el Producto Interno Bruto (PIB) anual de economías como Italia, Canadá o Brasil, ubicándose en niveles equivalentes a los de la octava economía más grande del mundo, según datos compartidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

La clasificación también registró movimientos importantes. El caso más destacado fue el de Larry Ellison, cofundador de Oracle, cuya fortuna se disparó gracias al avance de las acciones de la compañía y lo llevó a escalar varias posiciones.

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10. Steve Ballmer

Patrimonio: USD 141.000 millones

Sector: Tecnología / Software y deporte profesional

El ex CEO de Microsoft consolida su presencia en el ranking global gracias a su participación en la tecnológica y su inversión en el deporte profesiona (REUTERS)

El ex CEO de Microsoft regresó al top 10 después de varios meses fuera de la clasificación. Ballmer, quien ingresó a Microsoft en 1980 como el empleado número 30 de la empresa, conserva una importante participación accionaria en la compañía. También es propietario de Los Angeles Clippers, franquicia de la NBA que adquirió en 2014.

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9. Bernard Arnault

Patrimonio: USD 148.000 millones

Sector: Consumo / Lujo

El empresario francés Bernard Arnault es el único integrante no estadounidense del top 10, liderando el conglomerado LVMH del sector lujo (REUTERS)

El empresario francés es el único integrante de la lista que no posee ciudadanía estadounidense. Arnault dirige el conglomerado de lujo LVMH, propietario de marcas como Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. y Moët & Chandon. Durante años ocupó los primeros lugares del ranking global de multimillonarios.

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8. Jensen Huang

Patrimonio: USD 182.000 millones

Sector: Tecnología / Semiconductores

Jensen Huang, CEO de Nvidia, consolida su fortuna debido a la intensa demanda de chips para inteligencia artificial en 2026 (REUTERS)

El fundador y director ejecutivo de Nvidia consolidó su fortuna gracias al crecimiento explosivo de la demanda de chips para inteligencia artificial. Bajo su liderazgo, la compañía se transformó en una de las empresas más valiosas del mundo y en un actor central de la revolución tecnológica impulsada por la IA.

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7. Mark Zuckerberg

Patrimonio: USD 217.000 millones

Sector: Tecnología / Redes sociales

Mark Zuckerberg se mantiene entre los más ricos del mundo, respaldado por el éxito global de Meta, Instagram y WhatsApp (REUTERS)

El creador de Facebook y director ejecutivo de Meta continúa entre las mayores fortunas del planeta. La empresa controla además Instagram y WhatsApp, dos de las plataformas digitales más utilizadas a nivel global. Zuckerberg conserva aproximadamente el 13% de la compañía que fundó mientras estudiaba en Harvard.

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6. Michael Dell

Patrimonio: USD 244.000 millones

Sector: Tecnología / Hardware e infraestructura IT

El empresario estadounidense incrementa su patrimonio con el crecimiento de Dell Technologies, enfocada en infraestructura tecnológica y servidores para inteligencia artificial (REUTERS)

El fundador de Dell Technologies protagonizó uno de los mayores crecimientos patrimoniales del año. El informe de Forbes señaló que la empresa registró ingresos récord impulsados por la demanda de servidores para inteligencia artificial, un factor que impulsó fuertemente la cotización bursátil de la compañía.

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5. Jeff Bezos

Patrimonio: USD 277.000 millones

Sector: Tecnología / Comercio electrónico y servicios en la nube

El creador de Amazon concentra su fortuna en el comercio electrónico y los servicios en la nube, con expansiones paralelas en proyectos de tecnología avanzada y espacio (REUTERS)

El fundador de Amazon ocupa el quinto lugar de la clasificación. Bezos creó la compañía en 1994 como una librería en línea y la convirtió en uno de los mayores gigantes tecnológicos del planeta.

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Además de su participación en Amazon, mantiene inversiones en distintas empresas mediante su firma Bezos Expeditions y financia la compañía espacial Blue Origin.

4. Sergey Brin

Patrimonio: USD 285.000 millones

Sector: Tecnología / Internet

El cofundador de Google refuerza su posición gracias al desempeño de Alphabet y su participación en el desarrollo de inteligencia artificial dentro de la compañía (REUTERS)

El cofundador de Google volvió a involucrarse activamente en proyectos vinculados con inteligencia artificial dentro de Alphabet. Brin desempeñó un papel relevante en el desarrollo de Gemini y continúa siendo uno de los principales accionistas de la empresa matriz de Google, cuya valorización impulsó significativamente su patrimonio durante los últimos años.

3. Larry Ellison

Patrimonio: USD 296.000 millones

Sector: Tecnología / Software e infraestructura en la nube

Ellison posee aproximadamente el 40% de Oracle, por lo que el avance bursátil impactó directamente en su fortuna personal (AP)

La actualización más reciente de Forbes ubicó a Ellison en el tercer puesto del ranking global. El cofundador, presidente y director de tecnología de Oracle protagonizó uno de los ascensos más notables de 2026 gracias al fuerte incremento de las acciones de la compañía.

Según Forbes, Oracle alcanzó máximos anuales después de consolidarse como uno de los principales proveedores de infraestructura para inteligencia artificial. La empresa amplió acuerdos con compañías tecnológicas de primer nivel y reforzó su papel dentro del ecosistema de IA.

2. Larry Page

Patrimonio: USD 309.000 millones

Sector: Tecnología / Internet y búsqueda

El otro fundador de Google mantiene su lugar en la parte alta del ranking global con base en el crecimiento sostenido de Alphabet y su negocio digital (REUTERS)

El otro cofundador de Google ocupa el segundo lugar de la clasificación. Page creó el motor de búsqueda junto a Sergey Brin en 1998 mientras ambos cursaban estudios de doctorado de Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford.

Actualmente integra el directorio de Alphabet y mantiene una participación accionaria significativa en la compañía. El crecimiento sostenido del negocio publicitario, junto con la expansión de los productos de inteligencia artificial, impulsó su fortuna hasta superar los USD 300.000 millones.

1. Elon Musk

Patrimonio: USD 835.000 millones

Sector: Tecnología / Aeroespacial y automotriz

La esperada salida a bolsa de SpaceX y la integración con xAI refuerzan el liderazgo de Elon Musk en el sector tecnológico y aeroespacial (REUTERS)

Musk conserva una amplia ventaja como la persona más rica del mundo. El empresario lidera compañías como Tesla, SpaceX, xAI y la red social X.

Forbes destacó que se convirtió en la primera persona de la historia en superar los USD 800.000 millones. El medio estadounidense atribuyó gran parte de ese crecimiento a la valorización de SpaceX y a la integración de la empresa con xAI.

Además, la esperada salida a bolsa de SpaceX mantiene la atención de los mercados y alimenta las expectativas sobre un nuevo salto en la fortuna del magnate.