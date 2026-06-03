Donald Trump habló sobre las posibles candidaturas de Marco Rubio y JD Vance a la presidencia de Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, derecha, y el vicepresidente, JD Vance, escuchan en el Despacho Oval de la Casa Blanca. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista en un pódcast emitida el miércoles que el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, serían “muy difíciles de derrotar” si formaran equipo para una candidatura presidencial en 2028.

Ambos son vistos como aspirantes a la nominación republicana de 2028, y la reciente intervención de Rubio en el podio de la Casa Blanca recibió elogios de republicanos e incluso de algunos demócratas, que destacaron su desempeño fluido, que incluyó bromas y una referencia al hip-hop de la década de 1990 para describir la posición negociadora de Irán.

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“Creo que JD y Marco como equipo serían muy difíciles de derrotar”, dijo Trump a Miranda Devine en un pódcast emitido el miércoles. “Es interesante, algo humano, la ecuación humana. Así que los observo juntos, se llevan de maravilla”, añadió.

Trump ha seguido alimentando las conversaciones sobre su sucesión, aunque tanto Vance como Rubio restan importancia a sus ambiciones para 2028.

Vance y Rubio se han turnado para subir al escenario en las ruedas de prensa de la Casa Blanca para defender al Gobierno de Trump frente a una amplia gama de preguntas, incluida la cada vez más impopular guerra en Irán.

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Vance recalca que "no hay conflicto alguno" entre él y Rubio sobre su posible candidatura a las elecciones de 2028

Nadie ha entrado formalmente en la carrera para la votación de noviembre de 2028, pero las maniobras ya han comenzado. Los aspirantes demócratas ya están posicionándose para una candidatura presidencial en 2028, señal de una contienda abierta sin un claro abanderado del partido en la lucha por suceder al líder republicano, Donald Trump.

Por otra parte, Trump afirmó que Irán ha acordado no desarrollar un arma nuclear y que consideraría reunirse con el líder supremo Mojtaba Khamenei si las circunstancias lo permiten. Trump realizó estas declaraciones durante una entrevista transmitida el miércoles en el programa Pod Force One.

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Al referirse a las negociaciones con Irán, Trump aseguró: “Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear”. El mandatario estadounidense enfatizó que el compromiso fue comunicado en el marco de los recientes contactos diplomáticos y que dicho acuerdo representa un paso crucial en la reducción de tensiones entre ambos países.

Durante la entrevista, Trump fue consultado sobre la posibilidad de que Khamenei participe directamente en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. El presidente respondió: “Está involucrado, absolutamente... Creo que le tienen mucho respeto”. Además, manifestó que estaría dispuesto a reunirse con el líder supremo iraní si los avances en el diálogo bilateral resultan favorables.

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El presidente de EEUU, Donald Trump

El presidente estadounidense indicó que enfrenta la “decisión” de llegar a un acuerdo con Irán o recurrir a una intervención militar a gran escala, lo que —según sus palabras— “acabaría con todo” y pondría fin tanto a las negociaciones como a cualquier intento de diálogo. Trump subrayó que la ofensiva militar ha sido exitosa, pero que la opción está sobre la mesa: “Ahora tengo que tomar una decisión: ¿firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera? Y no es una manera agradable”, declaró en el podcast de la periodista Miranda Devine.

Según Trump, un rechazo al acuerdo por parte de las autoridades iraníes abriría un escenario definitivo: “No habría tonterías. No habría conversaciones. No habría retrasos”. Asimismo, afirmó que su preferencia es resolver el conflicto “de la manera amable, desde un punto de vista humanitario”.

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El mandatario consideró “probable” una reunión con Mojtaba Khamenei si se logra un avance en el diálogo para el cese de hostilidades. Trump expresó: “Me gustaría conocerlo. Probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas”.

En la misma entrevista, Trump defendió la actuación militar de Estados Unidos en Irán y sostuvo que el objetivo es impedir que Teherán adquiera armas nucleares, un punto que, según él, el gobierno iraní ya ha aceptado. El presidente insistió:“Independientemente de lo bien que nos esté yendo, no podemos permitir que tengan un arma nuclear”. Añadió que, aunque Irán podría cambiar su postura, esa condición fue un requisito previo para el avance de las conversaciones.

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(Con información de Reuters)