Se prevé un aumento drástico en los precios de la gasolina en Georgia al expirar la suspensión de impuestos: esto es lo que los conductores deben saber

La suspensión del impuesto a la gasolina en Georgia llega a su fin, reactivando el cobro estatal de 33 centavos por galón desde la medianoche (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo de exención del impuesto a la gasolina en Georgia ha llegado a su fin, marcando un cambio relevante para los conductores del estado. Desde la medianoche, el impuesto estatal de 33 centavos por galón se ha restablecido, lo que implica que quienes dependan del automóvil deberán prestar atención a las variaciones que, gradualmente, se reflejarán en los precios de las estaciones de servicio. Esta modificación no solo impacta el costo directo de llenar el tanque, sino que también introduce diferencias en el momento y la magnitud con que los consumidores perciben el aumento.

La suspensión temporal de este impuesto había ofrecido un alivio parcial a los habitantes de Georgia ante el incremento generalizado de los precios de los combustibles. Sin embargo, con la reanudación del gravamen, se reestablece una carga que, aunque conocida, vuelve a presionar los bolsillos de quienes utilizan sus vehículos a diario. La medida no tomó a la ciudadanía por sorpresa, pero sí genera interrogantes sobre cómo y cuándo se reflejará en el precio final que pagan los conductores en cada estación.

PUBLICIDAD

Impacto inmediato y diferencias en los precios según las estaciones de servicio

Las diferencias logísticas entre estaciones de servicio provocan que el ajuste en los precios de la gasolina no sea inmediato ni uniforme en Georgia (REUTERS/Mike Blake)

El restablecimiento del impuesto sobre la gasolina no se traduce en un aumento automático y uniforme en todas las estaciones del estado. Existen diferencias notables que dependen de las necesidades de suministro y la logística de cada punto de venta. El cambio de precios puede no ser simultáneo en todas partes, lo que crea un escenario donde algunos consumidores podrían experimentar el incremento antes que otros.

Las estaciones de servicio que habían adquirido grandes volúmenes de combustible antes de la entrada en vigor del impuesto pueden continuar ofreciendo precios más bajos durante un breve periodo. Esto se debe a que el impuesto se aplica en el momento en que la gasolinera compra el combustible a los proveedores y no cuando el conductor reposta en el surtidor. Por tanto, quienes hayan llenado sus tanques de almacenamiento subterráneo antes de la medianoche podrán mantener los precios anteriores hasta agotar ese inventario.

PUBLICIDAD

Por el contrario, los establecimientos que necesiten reabastecerse de inmediato estarán obligados a adquirir combustible que ya incluye el nuevo impuesto, lo que podría provocar un aumento inmediato en los precios al consumidor. Según la plataforma Gas Buddy, esto genera una situación desigual en la que algunos conductores ya pueden observar precios más altos, mientras que otros todavía acceden al valor previo a la reactivación del gravamen.

Este fenómeno se traduce en que el impacto del impuesto puede hacerse visible de forma escalonada. No existe una única fecha o una hora específica en que todos los precios cambien, sino que el ajuste se propaga conforme cada estación agota sus reservas y compra nuevo combustible con el impuesto incorporado.

PUBLICIDAD

Mecanismo de aplicación del impuesto: cuándo se paga y cómo afecta a los precios al consumidor

Las estaciones con inventario previo al impuesto mantendrán precios más bajos por un breve tiempo hasta agotar sus reservas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impuesto estatal a la gasolina en Georgia se aplica en el momento en que las estaciones de servicio compran combustible al por mayor, no en el instante en que los automovilistas cargan gasolina. Esto significa que el ajuste en los precios de venta al público depende del ritmo de reposición de inventario de cada estación.

En palabras de Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en Gas Buddy, “cualquier gasolinera que compre gasolina a medianoche o después pagará ese impuesto estatal de 0,33 dólares por galón”. Como resultado, las estaciones trasladarán ese costo adicional al consumidor, aunque no necesariamente de manera completa e inmediata. El incremento puede no ser de 33 centavos de golpe, ya que las gasolineras pagan el impuesto por adelantado en la compra mayorista y pueden decidir cómo y cuándo ajustar sus precios al público.

PUBLICIDAD

Este sistema provoca demoras y diferencias en la forma en que el impuesto se refleja en los surtidores. Algunas gasolineras aplicarán el nuevo precio tan pronto como reciban combustible gravado, mientras que otras lo harán de forma progresiva, dependiendo de su estrategia comercial y del ritmo de ventas.

Consejos para los conductores ante el regreso del impuesto

Ante la incertidumbre y la inminente subida, los expertos sugieren a los conductores que, si necesitan repostar, lo hagan lo antes posible. De Haan recomienda llenar el tanque cuanto antes, ya que las estaciones irán trasladando el impuesto a los precios de venta en un plazo de entre veinticuatro y setenta y dos horas. Aunque algunas estaciones puedan demorar el aumento, el ajuste será inevitable a corto plazo.

PUBLICIDAD

El consejo es aprovechar cualquier oportunidad de cargar combustible a precios anteriores al impuesto, especialmente en aquellas estaciones que, por haber comprado grandes volúmenes antes de la medianoche, aún mantengan valores más bajos. Esta ventana de oportunidad podría cerrarse rápidamente a medida que las reservas se agoten y las nuevas adquisiciones ya incluyan el gravamen.

Evolución reciente de los precios de la gasolina en Georgia y comparación nacional

Hasta la mañana del miércoles, el precio promedio del galón de gasolina regular sin plomo en Georgia rondaba los 3,79 dólares, cifra levemente inferior a la registrada el martes y seis centavos por debajo del precio de hace un mes. Sin embargo, este valor resulta considerablemente más alto que el que se observaba en la misma época de 2025, cuando el galón costaba en torno a 2,88 dólares.

PUBLICIDAD

A pesar de este incremento, Georgia sigue mostrando precios más bajos que el promedio nacional, que hasta el miércoles se situaba en aproximadamente 4,26 dólares por galón. Esta diferencia proporciona cierto alivio relativo a los conductores del estado, aunque el regreso del impuesto estatal representa un nuevo desafío para el presupuesto familiar de quienes dependen del transporte personal.