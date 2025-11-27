Estados Unidos

Aumentan casos de norovirus altamente contagioso en Estados Unidos antes de la temporada navideña

Expertos de los CDC alertan sobre un repunte temprano de infecciones con un incremento del 69% en aguas residuales y brotes reportados en varias regiones del país

El norovirus registra un aumento del 69 % en aguas residuales de Estados Unidos antes de la temporada navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento temprano de casos de norovirus en Estados Unidos ha generado preocupación entre los expertos en salud pública, quienes observan un repunte significativo de esta infección antes del inicio de la temporada navideña.

De acuerdo con datos de WastewaterSCAN, un programa académico de la Universidad de Stanford en colaboración con la Universidad de Emory, la presencia de norovirus en aguas residuales ha experimentado un aumento del 69 % desde octubre, lo que indica una propagación acelerada en todo el país.

Amanda Bidwell, gerente del programa científico WastewaterSCAN, explicó que actualmente el país se encuentra en una “categoría alta de norovirus a nivel nacional”, con tasas especialmente elevadas en el noreste y el medio oeste, según los análisis de aguas residuales.

Los expertos advierten que esta cepa pudo haber mutado

La variante GII.17 de norovirus gana terreno en Estados Unidos y podría ser más contagiosa por posibles mutaciones. (Charles D. Humphrey/CDC vía AP, Archivo)

Aunque los niveles actuales son inferiores al pico registrado el año pasado, cuando predominó la variante GII.17, los expertos advierten que esta cepa podría haber sufrido mutaciones que la hicieron más contagiosa.

Entre agosto y noviembre de 2024, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron 235 brotes de norovirus, mientras que en el mismo periodo de este año se han contabilizado 153 brotes.

Según Bidwell, el análisis de aguas residuales constituye una “forma imparcial de ver lo que está sucediendo en una comunidad”. Además, la especialista señaló que, aunque existen tres años de datos que evidencian un patrón estacional marcado, no es posible predecir la magnitud del pico para este año: “Pero ahora mismo no puedo predecir la magnitud del pico”, afirmó.

La variante GII 17 se fortalece y gana terreno en Estados Unidos

Los CDC reportan 153 brotes de norovirus entre agosto y noviembre de 2024, con mayor incidencia en el noreste y medio oeste del país. (CDC / CHARLES D. HUMPHREY)

El norovirus, conocido también como “enfermedad del vómito invernal”, ha sido históricamente dominado por la cepa GII.4 durante más de tres décadas. Sin embargo, la variante GII.17 ha ganado terreno en varios países, incluido Estados Unidos, durante la década de 2020.

El doctor Robert Atmar, profesor del Departamento de Medicina del Baylor College of Medicine, indicó que el predominio de GII.17 podría deberse tanto a cambios en el virus que lo han hecho más transmisible como a modificaciones en la susceptibilidad de la población.

“Las dos posibilidades son que algo en el virus haya cambiado para hacerlo más transmisible, o que haya habido cambios en la población que hayan hecho que una mayor proporción sea susceptible”, dijo Atmar a NBC News.

“Y probablemente sea una combinación de ambas. Pero si persistirá este año, creo, es una de las grandes preguntas de nuestra comunidad científica”.

Los datos de los CDC muestran que los casos de norovirus han aumentado en las últimas semanas

El norovirus es la principal causa de vómitos y diarrea en Estados Unidos, con millones de casos y 2.500 brotes anuales. (Miguel Martínez/Atlanta Journal-Constitution vía AP/Archivo)

Durante la semana que finalizó el 15 de noviembre, casi el 14 % de las pruebas de detección resultaron positivas, con más de 2.700 pruebas realizadas y aproximadamente 380 casos diagnosticados en ese periodo.

Esta cifra duplica el porcentaje de pruebas positivas registrado tres meses antes, cuando la tasa de positividad era del 6,53 % con más de 4.240 pruebas realizadas en la semana que concluyó el 9 de agosto.

Los CDC advierten que la positividad de las pruebas es una métrica imperfecta, ya que depende del número de pruebas efectuadas, pero puede ofrecer una visión general sobre la circulación de enfermedades.

Síntomas que podrían presentarse tras infectarse con norovirus

Los CDC recomiendan lavado frecuente de manos y limpieza de superficies para prevenir la propagación del norovirus, altamente contagioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El norovirus, también denominado virus estomacal o gripe estomacal, es la principal causa de vómitos y diarrea en Estados Unidos, según los CDC. Además, es la causa más frecuente de enfermedades transmitidas por alimentos, de acuerdo con la información publicada por la agencia en su sitio web.

Se trata de un virus extremadamente contagioso que provoca síntomas que suelen durar de uno a tres días como:

  • Náuseas
  • Dolor abdominal
  • Vómitos
  • Diarrea

Grupos más vulnerables a fallecer por norovirs

Los adultos mayores de 65 años, niños pequeños y personas inmunodeprimidas presentan mayor riesgo de complicaciones graves por norovirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, millones de personas contraen norovirus en Estados Unidos, con alrededor de 2.500 brotes reportados anualmente, según los CDC. La enfermedad ocasiona más de 100.000 hospitalizaciones y cerca de 900 muertes al año.

Los adultos mayores de sesenta y cinco años son el grupo con mayor riesgo de fallecimiento por norovirus, aunque los niños pequeños y las personas con sistemas inmunitarios debilitados también presentan un riesgo elevado de enfermedad grave o muerte.

La temporada de brotes de norovirus suele concentrarse entre noviembre y abril

El invierno pasado, el país experimentó un aumento considerable de casos, con una tasa de positividad superior al 25 % en enero de 2025.

Más recientemente, a principios de este mes, un posible brote obligó al cierre temporal de una escuela secundaria en Michigan para realizar una limpieza profunda, después de que decenas de estudiantes reportaran malestares. En octubre, casi cien pasajeros de cruceros enfermaron de norovirus.

Para prevenir la propagación del norovirus, los CDC recomiendan lavarse las manos con frecuencia, manipular y preparar los alimentos de manera segura y limpiar las superficies de forma regular.

La agencia advierte que la enfermedad sigue siendo contagiosa incluso después de que desaparecen los síntomas, por lo que se aconseja mantener estas precauciones durante al menos dos días tras la mejoría.

