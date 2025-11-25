Se emite una advertencia de riesgo grave de incendio de baterías de populares bicicletas eléctricas en EEUU

La CPSC advirtió sobre el peligro de incendio que presentan dos modelos de baterías de Rad Power Bikes. (REUTERS/Mike Blake)

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) emitió una advertencia urgente sobre los riesgos de incendio asociados con baterías de bicicletas eléctricas. El organismo solicitó que se dejen de usar y se eliminen de manera segura dos modelos de baterías de Rad Power Bikes debido a que pueden “encenderse y explotar de forma inesperada, con peligro para los usuarios”.

Según información divulgada por medios como The New York Times y CBS News, la comisión recibió informes de al menos 31 incidentes relacionados con incendios atribuidos a los modelos de batería RP-1304 y HL-RP-S1304.

La CPSC indicó que estas baterías fabricadas en China fueron comercializadas tanto como piezas originales como de reemplazo para los modelos RadWagon 4, RadCity HS 4, RadRover High Step 5, RadCity Step Thru 3, RadRover Step Thru 1, RadRunner 2, RadRunner 1, RadRunner Plus y RadExpand 5 de Rad Power Bikes. Las ventas se realizaron a través de RadPowerBikes.com., tiendas Best Buy y otros comercios especializados en bicicletas en todo el territorio estadounidense.

El regulador estadounidense recomendó eliminar de inmediato las baterías RP-1304 y HL-RP-S1304 por riesgo de explosión. (EFE/Javier Otazu)

De acuerdo con datos difundidos por The New York Times, algunos de los incendios ocurrieron mientras las baterías no estaban bajo carga ni conectadas a uso. En total, doce de estos episodios provocaron daños a propiedades que suman aproximadamente 734.500 dólares, según cifras oficiales. La comisión advirtió particularmente sobre el riesgo elevado en situaciones donde las baterías o sus arneses quedan expuestos a agua o a residuos.

Respuesta de la compañía

Ante la alerta federal, Rad Power Bikes, empresa fundada en 2007 en Seattle por Mike Radenbaugh, defendió la seguridad de sus productos y rechazó la clasificación de la CPSC sobre estos modelos como defectuosos.

“Rad Power Bikes sostiene con firmeza la calidad de nuestras baterías y nuestra reputación como líderes en la industria de bicicletas eléctricas, y no compartimos la caracterización de la CPSC de que ciertas baterías Rad sean defectuosas o inseguras”, comunicó la compañía en su sitio web.

Uno de los portavoces de Rad Power Bikes señaló que los 31 incidentes reportados representan apenas “una fracción de un porcentaje de las más de 100.000 baterías vendidas”. Añadió que sus productos alcanzan o superan los estándares internacionales más exigentes para baterías y que estos resultados fueron validados por laboratorios independientes. “Nuestro entendimiento es que la CPSC no discute las conclusiones de esta certificación”, precisó la empresa de Seattle al ser consultada por CBS News.

Los incidentes reportados por la CPSC causaron daños materiales superiores a 700.000 dólares. (Tobias Hase/dpa)

No obstante, la CPSC sostuvo que los usuarios deben identificar los modelos afectados y “dejar de usarlos de inmediato”, además de buscar asesoría en sus municipios para desechar las baterías en centros de residuos peligrosos. “No venda ni entregue a terceros estas baterías peligrosas”, advirtió la comisión al público. En este contexto, explicó que Rad Power Bikes no procederá a reembolsos ni ofrecerá reemplazos por las baterías implicadas, citando cuestiones financieras y el costo de un retiro total del mercado.

El comunicado oficial detalló que “las baterías pueden encenderse y explotar, con riesgo de incendio y lesiones graves o muerte” para los usuarios. El riesgo se amplifica bajo condiciones de manejo inadecuado, exposición al agua o restos externos. La compañía recomendó consultar guías de seguridad y evitar el uso indebido del producto.

Sobre posibles alternativas para los afectados, Rad Power Bikes manifestó que buscaba colaborar con la CPSC para facilitar a los clientes una actualización tecnológica con “Safe Shield”, una batería más segura, a precios preferenciales. A su vez, la empresa advirtió que la exigencia de la CPSC de proporcionar reembolsos masivos podría imponerle un costo insostenible.

Hasta el momento, no se precisó la cantidad total de baterías en uso dentro del territorio estadounidense. El precio individual de estos componentes ronda los 550 dólares estadounidenses, ascendiendo a un rango de 1.500 a 2.000 dólares cuando se comercializan junto a las bicicletas eléctricas.

En Nueva York, los fuegos causados por baterías de litio han provocado muertes y pérdidas materiales. (REUTERS/Andrew Kelly)

Aumento en los accidentes

La expansión de las bicicletas eléctricas y patinetas ha sido especialmente marcada en ciudades densamente pobladas como Nueva York, donde los accidentes motivados por estos dispositivos han cobrado relevancia pública.

De acuerdo con The New York Times, durante 2023 los incendios provocados por baterías de litio causaron 18 muertes en Nueva York, entre ellas, cuatro personas fallecieron en un incendio originado en una tienda de bicicletas eléctricas en el barrio de Chinatown.

Las autoridades municipales han implementado campañas multilingües y un sistema de estaciones de carga exteriores para intentar reducir el riesgo de siniestros, además de endurecer las regulaciones sobre la certificación y venta de baterías.

La creciente utilización de dispositivos basados en baterías de ion de litio continúa aumentando la preocupación sobre incendios e incidentes fatales, lo que ha tenido eco en las acciones regulatorias de agencias federales como la CPSC y en las estrategias de empresas fabricantes que intentan mantener el equilibrio entre seguridad, costo y desarrollo tecnológico.