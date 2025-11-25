Estados Unidos

Revelan la reacción del hermanastro de Anna Kepner tras su muerte; es el principal sospechoso del crimen en el crucero

La abuela de la víctima, quien presenció la angustia del joven, narra cómo el adolescente mostraba signos de incredulidad

El certificado de defunción de
El certificado de defunción de Anna Kepner calificó el caso como homicidio y determinó la causa de muerte por asfixia mecánica. (Instagram/@anna.kepner16)

Anna Kepner, una joven de animadora de secundaria de 18 años de Titusville, Florida, que se encontraba de vacaciones con su familia a bordo del crucero Carnival Horizon, fue encontrada muerta debajo de la cama de uno de los cuartos el pasado 8 de noviembre.

Su hermanastro, de 16 años, quien compartía habitación con la víctima, figura como el principal sospechoso del caso, el cual, este lunes fue declarado oficialmente como homicidio según el certificado de defunción emitido y proporcionado a ABC News por la familia de la víctima.

Recientemente, la abuela de la víctima, Barbara Kepner, reveló al medio ABC News la reacción que tuvo el adolescente al enterarse del fallecimiento de Anna, además, mencionó que el joven fue internado para evaluación psiquiátrica.

El joven quedó emocionalmente afectado tras la noticias del fallecimiento de Anna

El hermanastro de Anna Kepner,
El hermanastro de Anna Kepner, de 16 años, quedó emocionalmente destrozado y fue hospitalizado para observación psiquiátrica tras ser el principal sospechoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bárbara mencionó que el joven fue incapaz de articular palabra y se mostró completamente sobrepasado por la situación: “Estaba destrozado emocionalmente. Ni siquiera podía hablar”, afirmó en la entrevista. Añadió que el chico no podía asimilar lo ocurrido: “No podía creer lo que había pasado”.

“En sus propias palabras, dice que no recuerda lo que pasó”, explicó Barbara a ABC News. La abuela subrayó que, desde su perspectiva, esa es la verdad del joven: “Creo que, para él, esa es su verdad”. Barbara evitó pronunciarse sobre las especulaciones en torno a un posible proceso penal contra el adolescente: “No puedo acusarlo porque no sé qué pasó en esa habitación”, declaró.

Los abuelos de Anna describieron la relación entre ambos adolescentes como muy cercana, comparándolos con “dos guisantes en una vaina”. Tras el desembarco en Miami, el hermanastro fue hospitalizado para observación psiquiátrica, según confirmó Barbara Kepner, en línea con declaraciones previas del abogado de Hudson. Recientemente se informó que el joven fue dado de alta.

Así fue como el cuerpo de Anna fue encontrado

El cuerpo de Anna Kepner,
El cuerpo de Anna Kepner, de 18 años, fue hallado oculto bajo una cama en el crucero Carnival Horizon. (Instagram/Anna Kepner)

El cuerpo de Anna Kepner fue encontrado el 8 de noviembre por una ama de llaves, oculto bajo una cama en la habitación del crucero, envuelto en una manta y cubierta con chalecos salvavidas. El certificado de defunción, emitido el lunes y proporcionado a ABC News por la familia, calificó oficialmente el caso como homicidio y estableció que la causa fue “asfixia mecánica”.

El documento precisa que la lesión mortal se produjo el 6 de noviembre, aunque la hora exacta no ha sido determinada.

Según una fuente con conocimiento de la investigación citada por ABC News, la asfixia pudo haber sido provocada por una llave de barra, es decir, un brazo presionando el cuello de la víctima. Los investigadores también detectaron dos hematomas en el costado del cuello de Kepner, de acuerdo con la misma fuente.

La investigación sigue activa y el adolescente sigue siendo el principal sospechoso del homicidio

La investigación del FBI sobre
La investigación del FBI sobre la muerte de Anna Kepner sigue abierta y no ha identificado públicamente a ningún sospechoso ni persona de interés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes de seguridad del crucero, según informaron los investigadores a la familia y relató Barbara Kepner a ABC News, muestran que el hermanastro de Anna fue la única persona vista entrando y saliendo de la habitación durante el periodo relevante.

La investigación, que permanece abierta y en curso, no ha identificado públicamente a ningún sospechoso ni persona de interés, según confirmó previamente el FBI a PEOPLE.

Hasta el momento, los análisis preliminares no han hallado indicios de agresión sexual ni rastros de drogas o alcohol en el organismo de la joven, aunque los informes completos de autopsia y toxicología aún no han sido finalizados, por lo que estos detalles podrían modificarse una vez concluidos los análisis. No obstante, documentos judiciales ajenos al caso principal sugieren que el hermanastro de Anna podría ser considerado para enfrentar cargos, tras las sospechas del homicidio.

En una petición presentada en un proceso de custodia, Thomas Hudson, padre biológico del adolescente, afirmó que su hijo es “sospechoso de la muerte del hijastro durante el crucero”, según un documento judicial obtenido por PEOPLE. Por su parte, Shauntel Hudson, madre biológica del joven y madrastra de Anna, declaró en el mismo contexto que el FBI le informó que su hijo podría enfrentar un proceso penal tras la muerte de Kepner, según otro documento judicial citado por PEOPLE. Aunque el apellido de Shauntel aparece como “Kepner” en algunos medios, los documentos judiciales la identifican como Shauntel Hudson.

