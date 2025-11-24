Declaran como homicidio la muerte Anna Kepner, cuyo cuerpo fue encontrado debajo de la cama de un crucero

El hallazgo del cuerpo de Anna Kepner en el crucero Carnival Horizon fue oficialmente calificado como homicidio por asfixia mecánica. (Instagram/Anna Kepner)

El hallazgo del cuerpo de Anna Kepner, una joven de 18 años de Titusville, Florida, a bordo del crucero Carnival Horizon, ha sido oficialmente calificado como homicidio, según el certificado de defunción emitido el lunes y proporcionado a ABC News por la familia de la víctima.

La adolescente fue reportada sin vida el 8 de noviembre, tras ser encontrada envuelta en una manta y cubierta con chalecos salvavidas, debajo de una cama en la cabina que compartía con otros adolescentes, incluido su hermanastro, quien ahora figura como sospechoso en la investigación.

El documento oficial establece que la causa de la muerte fue “asfixia mecánica” y precisa que la lesión ocurrió el 6 de noviembre, aunque la hora exacta no ha sido determinada.

El informe señala que la joven “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)”. Una fuente informada sobre la investigación declaró a ABC News que la asfixia podría haber sido provocada por una llave de barra, es decir, un brazo presionando el cuello de la víctima. Además, los investigadores detectaron dos hematomas en el costado del cuello de Kepner, según la misma fuente.

La investigación, que permanece abierta y en curso, no ha encontrado hasta el momento indicios de agresión sexual ni rastros de drogas o alcohol en el organismo de la joven, de acuerdo con la información preliminar.

Sin embargo, los informes completos de autopsia y toxicología aún no han sido finalizados, por lo que estos detalles podrían ser confirmados o modificados una vez concluidos los análisis.

La distribución de las habitaciones fue tal que las dos hijas menores permanecieron con sus padres, mientras que Anna y otros dos adolescentes, entre ellos el hermanastro ahora investigado, compartían una cabina.

La abuela paterna, Barbara Kepner, relató a ABC News que la familia había dejado claro a los jóvenes que, si surgían desacuerdos, podían cambiar de habitación: “Teníamos una habitación más grande y les dejamos muy claro que, si no se llevaban bien o no querían estar juntos, teníamos una cama extra en nuestra habitación a la que podían acudir”, explicó.

Las imágenes de seguridad del barco muestran que el hermanastro fue la única persona que entró y salió de la habitación compartida con Anna, según la abuela de la víctima en declaraciones al medio ABC News.

El día de los hechos, la joven se sentía indispuesta por molestias en los aparatos dentales y decidió regresar a su habitación por un tiempo, aunque más tarde se reunió con su familia en el casino del crucero. “Dijo: ‘Abuelita, los quiero mucho. Nos vemos luego’”, recordó la abuela. “Entraba y salía para ver cómo estábamos. Y nunca más la volvimos a ver”.

La mañana del hallazgo, su abuelo, Jeffrey Kepner, se encontraba comprando cartones de bingo cuando escuchó una alerta médica por el intercomunicador del barco, en la que se mencionaba el número de la habitación de su nieta. ABC News reportó que la joven presentaba moretones en el cuello.

Hasta el momento, el FBI no ha emitido comentarios públicos sobre el caso ni respondió a la solicitud de información realizada el lunes por ABC News.

Un expediente judicial relacionado con un asunto de tribunal de familia, aunque no vinculado directamente con el caso, señala que el hermanastro de Kepner, menor de edad, podría enfrentar cargos. Sin embargo, no se han presentado cargos hasta la fecha.

Anna Kepner, quien se describía como una joven independiente, tenía previsto graduarse de la escuela secundaria en mayo y aspiraba a ingresar en la Marina, según relataron sus abuelos a ABC News. “Estábamos ansiosos por verla crecer”, expresó su abuelo Jeffrey Kepner al mismo medio.