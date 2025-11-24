Estados Unidos

Declaran como homicidio la muerte Anna Kepner, cuyo cuerpo fue encontrado debajo de la cama de un crucero

Las autoridades mantienen abierta la investigación por el deceso de la joven de Florida, mientras su hermanastro de 16 años, figura como el principal sospechoso del crimen

Guardar
El hallazgo del cuerpo de
El hallazgo del cuerpo de Anna Kepner en el crucero Carnival Horizon fue oficialmente calificado como homicidio por asfixia mecánica. (Instagram/Anna Kepner)

El hallazgo del cuerpo de Anna Kepner, una joven de 18 años de Titusville, Florida, a bordo del crucero Carnival Horizon, ha sido oficialmente calificado como homicidio, según el certificado de defunción emitido el lunes y proporcionado a ABC News por la familia de la víctima.

La adolescente fue reportada sin vida el 8 de noviembre, tras ser encontrada envuelta en una manta y cubierta con chalecos salvavidas, debajo de una cama en la cabina que compartía con otros adolescentes, incluido su hermanastro, quien ahora figura como sospechoso en la investigación.

El documento oficial establece que la causa de la muerte fue “asfixia mecánica” y precisa que la lesión ocurrió el 6 de noviembre, aunque la hora exacta no ha sido determinada.

La joven murió por asfixia mecánica, provocada por otra persona a bordo del crucero

El informe forense determinó que
El informe forense determinó que Anna Kepner murió por asfixia mecánica, posiblemente causada por una llave de barra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe señala que la joven “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)”. Una fuente informada sobre la investigación declaró a ABC News que la asfixia podría haber sido provocada por una llave de barra, es decir, un brazo presionando el cuello de la víctima. Además, los investigadores detectaron dos hematomas en el costado del cuello de Kepner, según la misma fuente.

La investigación, que permanece abierta y en curso, no ha encontrado hasta el momento indicios de agresión sexual ni rastros de drogas o alcohol en el organismo de la joven, de acuerdo con la información preliminar.

Sin embargo, los informes completos de autopsia y toxicología aún no han sido finalizados, por lo que estos detalles podrían ser confirmados o modificados una vez concluidos los análisis.

Kepner se encontraba en el crucero junto a su padre, su madrastra, sus abuelos y sus hermanastros

La familia Kepner había advertido
La familia Kepner había advertido a los adolescentes sobre la posibilidad de cambiar de habitación en caso de desacuerdos durante el crucero. (EFE/Gaston De Cardenas/Archivo)

La distribución de las habitaciones fue tal que las dos hijas menores permanecieron con sus padres, mientras que Anna y otros dos adolescentes, entre ellos el hermanastro ahora investigado, compartían una cabina.

La abuela paterna, Barbara Kepner, relató a ABC News que la familia había dejado claro a los jóvenes que, si surgían desacuerdos, podían cambiar de habitación: “Teníamos una habitación más grande y les dejamos muy claro que, si no se llevaban bien o no querían estar juntos, teníamos una cama extra en nuestra habitación a la que podían acudir”, explicó.

Las imágenes de seguridad del barco muestran que el hermanastro fue la única persona que entró y salió de la habitación compartida con Anna, según la abuela de la víctima en declaraciones al medio ABC News.

El día de los hechos, la joven se sentía indispuesta por molestias en los aparatos dentales y decidió regresar a su habitación por un tiempo, aunque más tarde se reunió con su familia en el casino del crucero. “Dijo: ‘Abuelita, los quiero mucho. Nos vemos luego’”, recordó la abuela. “Entraba y salía para ver cómo estábamos. Y nunca más la volvimos a ver”.

El cuerpo de Kepner fue descubierto por un miembro de la tripulación encargado de la limpieza de la cabina

Anna Kepner, de 18 años,
Anna Kepner, de 18 años, planeaba graduarse de la escuela secundaria y aspiraba a ingresar en la Marina, según sus abuelos. (Instagram/@anna.kepner16)

La mañana del hallazgo, su abuelo, Jeffrey Kepner, se encontraba comprando cartones de bingo cuando escuchó una alerta médica por el intercomunicador del barco, en la que se mencionaba el número de la habitación de su nieta. ABC News reportó que la joven presentaba moretones en el cuello.

Hasta el momento, el FBI no ha emitido comentarios públicos sobre el caso ni respondió a la solicitud de información realizada el lunes por ABC News.

Un expediente judicial relacionado con un asunto de tribunal de familia, aunque no vinculado directamente con el caso, señala que el hermanastro de Kepner, menor de edad, podría enfrentar cargos. Sin embargo, no se han presentado cargos hasta la fecha.

Anna Kepner, quien se describía como una joven independiente, tenía previsto graduarse de la escuela secundaria en mayo y aspiraba a ingresar en la Marina, según relataron sus abuelos a ABC News. “Estábamos ansiosos por verla crecer”, expresó su abuelo Jeffrey Kepner al mismo medio.

Temas Relacionados

Anna KepnerCarnival HorizonFloridaFBIMuerte en cruceroestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Zelensky aseguró que las conversaciones en Ginebra permitieron cambiar elementos clave del plan de paz presentado por Trump

El presidente de Ucrania aseguró que las principales exigencias de Kiev fueron incorporadas al documento y que los temas más complejos se discutirán directamente con el mandatario estadounidense en los próximos días

Zelensky aseguró que las conversaciones

La expectativa de vida en Nueva York alcanzó el nivel más alto registrado por la ciudad

Un descenso pronunciado de muertes por COVID-19, junto con acciones de prevención de sobredosis y atención materna, favoreció el nuevo récord en la ciudad

La expectativa de vida en

Tormenta de nieve con fuertes ráfagas de viento pone en alerta a Montana antes del Día de Acción de Gracias

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre intensas nevadas que dificultan la circulación en la Interestatal 90 y otras vías

Tormenta de nieve con fuertes

Kristi Noem anunció una inversión de mil millones dólares para fortalecer la seguridad aeroportuaria

La titular del DHS también señaló que los empleados de la TSA recibirán bonos de 10 mil dólares por su compromiso durante el cierre del gobierno federal

Kristi Noem anunció una inversión

Los precios de la carne alcanzan récords en EEUU, mientras la oferta de ganado alcanzó su mínimo en 70 años

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el precio promedio de la carne vacuna en supermercados aumentó aproximadamente un 9% el último año

Los precios de la carne
DEPORTES
Ruggeri criticó a los jugadores

Ruggeri criticó a los jugadores de Estudiantes por su actitud en el pasillo a Rosario Central: “Yo no lo hubiese permitido”

El estremecedor grito de Nacho Arce tras sufrir una fractura en un choque contra Bruera en Riestra-Barracas: salió entre lágrimas

Sancionaron a otro piloto de F1 y deberá cumplir la pena en Qatar: cómo puede beneficiar a Colapinto

En un verdadero partidazo y con un gol sobre la hora, Racing eliminó 3-2 a River en los octavos del Torneo Clausura

Insólita expulsión en la Premier League: discutió con un compañero, le pegó un cachetazo y el árbitro le mostró la roja directa

TELESHOW
Marina Bellati le contó a

Marina Bellati le contó a Riquelme cuál es su mayor sueño como fanática de Boca : “Sería una maravilla”

El llanto de Lourdes de Bandana y sus polémicas frases sobre su ex: “No necesita estar preso, requiere ayuda como yo”

¿Vuelven los Midachi? El reencuentro de Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato

Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa que es furor: “Mucha gente quiere hacer terapia y me piden consultas”

Cachete Sierra reveló detalles de su reconciliación con Fio Giménez: “Nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos”

INFOBAE AMÉRICA

Israel acusó al dictador Nicolás

Israel acusó al dictador Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica

Trump ordenó designar a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamas

Crisis en Cuba: la dictadura admitió su ahogo financiero

Zelensky aseguró que las conversaciones en Ginebra permitieron cambiar elementos clave del plan de paz presentado por Trump

El principal grupo paramilitar de Sudán declaró un alto el fuego unilateral tras el fracaso de la mediación internacional