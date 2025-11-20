Investigación revela que el hermano menor de Anna Kepner durmió junto a su cadáver sin saberlo

Los informes revelaron que el hermano menor de la víctima durmió cerca de ella sin saberlo. (Instagram/Anna Kepner)

El hermano menor de Anna Kepner, la joven estadounidense hallada muerta en el crucero Carnival Horizon, durmió en la misma cabina sin saber que su hermana había fallecido, según The New York Post. La adolescente, de 18 años, fue encontrada sin vida bajo la cama de su camarote, mientras la investigación federal involucra a un familiar menor de edad como posible sospechoso.

De acuerdo con The New York Post, la noche del 6 de noviembre de 2025, Anna Kepner compartía la cabina con su hermano de 14 años y su hermanastro de 16, este último señalado como sospechoso en la investigación. Tras regresar temprano a la habitación por sentirse indispuesta, la joven fue vista por última vez en las cámaras de seguridad del barco entrando a su camarote.

Más tarde, sus hermanos volvieron a la habitación; el menor se cambió de ropa y salió nuevamente para tomar fotografías del crucero. Al regresar, notó la ausencia de Anna, pero asumió que ella se encontraba con los adultos y se acostó a dormir, sin advertir lo ocurrido. El hallazgo del cuerpo se produjo la mañana siguiente, cuando la familia, originaria de Titusville, Florida, notó que Anna no había regresado para el desayuno.

El hallazgo del cuerpo de Anna

El cuerpo de Anna fue hallado envuelto en una manta bajo su cama. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Mientras el padre, Christopher Kepner, recorría el barco en su búsqueda, una emergencia médica fue anunciada por el sistema de altavoces. Una empleada de limpieza localizó el cuerpo de la joven bajo la cama, envuelto en una manta, junto a las literas donde dormían sus hermanos. El cadáver también estaba cubierto con chalecos salvavidas y la causa de la muerte aún no ha sido determinada oficialmente, a la espera de los resultados forenses del Departamento de Medicina Forense de Miami-Dade.

Una moción presentada por la madrastra de Anna, Shauntel Hudson, solicitó aplazar una audiencia de custodia debido a la posibilidad de que uno de sus hijos menores enfrente cargos penales, tras recibir notificaciones directas de agentes federales. “La madre ha sido informada por el FBI y sus abogados de que podría iniciarse una causa penal contra uno de los menores involucrados”, señala la documentación judicial.

El FBI no descarta una muerte accidental

El proceso investigativo incluye la revisión de grabaciones de videovigilancia, registros electrónicos de acceso a la cabina, testimonios de familiares, tripulantes y pasajeros, así como el análisis del teléfono móvil de la víctima. Además de la hipótesis de un altercado familiar, los peritos no descartan causas médicas o un posible episodio accidental, como intoxicación o sobredosis.

Debido a que el fallecimiento ocurrió en aguas internacionales, el FBI está a cargo de la investigación. (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

La jurisdicción del caso corresponde al FBI por tratarse de una ciudadana estadounidense fallecida en aguas internacionales. La normativa internacional y la Ley de Seguridad para Buques de Crucero establecen que las autoridades federales asuman la investigación en estos escenarios. Los pasos habituales incluyen la notificación consular y familiar, la inmovilización del lugar del hallazgo, la autopsia en territorio estadounidense y el análisis de registros electrónicos.

Declaraciones de Carnival Cruise Line

La naviera Carnival Cruise Line informó que colabora plenamente con las autoridades y asegura que no existen riesgos para la seguridad de los pasajeros ni alteraciones en los itinerarios del barco. La compañía ha centrado sus esfuerzos en apoyar a la familia de la joven y facilitar toda la información requerida por los investigadores.

Mientras la familia Kepner organiza una ceremonia privada, la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas citaciones judiciales para los miembros del grupo familiar, así como la posibilidad de cargos en la justicia juvenil. Hasta el momento, las autoridades federales no han presentado cargos formales contra ningún sospechoso.