Un joven de Rhode Island fue asesinado cerca de Times Square en Nueva York

Un hombre murió apuñalado la madrugada del lunes en una de las zonas más concurridas de Nueva York. (REUTERS/Maye-E Wong)

El asesinato de Daevon Silva, un joven de 23 años originario de Rhode Island, conmocionó la madrugada del lunes a Midtown Manhattan, cuando fue atacado cerca de Times Square, una de las zonas más transitadas de Nueva York. Según información de la policía, el crimen ocurrió poco después de la 1:00 en la esquina de West 49th Street y Seventh Avenue, donde Silva fue golpeado con un bate y apuñalado varias veces en la espalda y el muslo derecho. Los agresores, tres hombres que huyeron del lugar, siguen prófugos, mientras las autoridades intensifican la búsqueda en medio de una reciente ola de crimen violento en la zona.

¿Cómo fue el ataque en Manhattan?

De acuerdo con The New York Times, la policía recibió una llamada de emergencia poco después de la 1:00 alertando sobre una agresión cerca de Junior’s Restaurant and Bakery, a una cuadra de la tienda M&M’s New York. Al llegar, los agentes encontraron a Silva con múltiples heridas de arma blanca en la espalda y una en el muslo derecho. Los servicios de emergencia lo trasladaron de inmediato al Bellevue Hospital, donde fue declarado muerto.

Las autoridades buscan a tres sospechosos del ataque contra el joven de Rhode Island. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The New York Post añade que uno de los atacantes utilizó un bate de béisbol antes de que Silva fuera apuñalado, y que en la escena se halló un cuchillo, aunque no se ha precisado si fue el arma utilizada en el crimen. Silva, cuya residencia estaba registrada en Pawtucket, Rhode Island, no tenía antecedentes penales en Nueva York, según ABC News. Sin embargo, la misma fuente indica que contaba con un historial delictivo en su estado natal.

Búsqueda de los sospechosos

La investigación policial se centra en la localización de tres hombres que escaparon corriendo hacia el sur por la Séptima Avenida tras el ataque. Los reportes describren a los sospechosos: uno llevaba un pasamontañas negro y sudadera morada, otro vestía una chaqueta negra con un logotipo en la espalda, y el tercero iba completamente de negro. Uno de ellos portaba un bate de béisbol y fue quien golpeó a Silva antes de que lo apuñalaran. Hasta el momento, la policía no ha realizado arrestos y solicita la colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

Otros crímenes recientes en la zona

De acuerdo con cifras del New York Times, se han registrado aumentos de los crímenes en Nueva York. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El homicidio de Silva se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en Midtown Manhattan en los últimos días. The New York Times informa que este crimen representa el segundo asesinato en el área de Midtown North en apenas dos días, tras la muerte de Gibson Winters, de 39 años, quien fue baleado la madrugada del domingo cerca de un club nocturno en Hell’s Kitchen. Ninguno de estos casos ha sido resuelto.

Además, la semana pasada, el jugador de fútbol americano Kris Boyd, de los New York Jets, resultó herido de bala en un incidente en West 38th Street, también en las inmediaciones de Times Square. Según el jefe de detectives Joseph Kenny, Boyd fue atacado tras una confrontación con otro grupo de hombres, aunque en ese caso la policía cree haber identificado al menos a uno de los implicados.

Las estadísticas policiales, recogidas por The New York Times, muestran que los delitos graves en el distrito de Midtown North han aumentado aproximadamente un 2% respecto al año anterior, con 2.315 incidentes reportados entre el 1 de enero y el 16 de noviembre, frente a los 2.265 del mismo periodo en 2024. Entre estos delitos se incluyen violaciones, asesinatos, robos y agresiones con agravantes.