Al menos nueve estados enfrentan advertencias de viaje por clima severo en Estados Unidos

Los estados del norte de
Los estados del norte de Estados Unidos están bajo alerta por el clima invernal.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y otras autoridades han emitido una advertencia de viaje para millones de personas en Estados Unidos debido a condiciones meteorológicas severas que amenazan con complicar los desplazamientos durante la semana del Día de Acción de Gracias. Nieve, hielo, vientos intensos y visibilidad reducida afectan a varios estados, mientras se prevén retrasos significativos tanto en carreteras como en aeropuertos.

Estados afectados y condiciones previstas

Las advertencias y alertas de tormenta invernal se extienden sobre Alaska, Montana, Idaho, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Michigan y Nueva York. El NWS mantiene avisos de clima invernal en Idaho, Montana y Alaska, con alertas de tormenta que abarcan también a los otros seis estados. En las zonas montañosas, se esperan acumulaciones de nieve de hasta 45 centímetros, mientras que en áreas bajas una capa de hielo podría dificultar el tránsito.

Los meteorólogos advierten que los vientos fuertes pueden provocar ventiscas y reducir drásticamente la visibilidad, especialmente en tramos abiertos de autopistas y carreteras rurales. El NWS de Glasgow, Montana, advirtió: “Considere las condiciones resbaladizas en las carreteras.

En algunas regiones se esperan
En algunas regiones se esperan nevadas intensas con acumulaciones de casi medio metro de nieve.

Las condiciones peligrosas podrían afectar el tráfico del lunes por la tarde”. En Nueva York, el NWS de Búfalo alertó sobre la posibilidad de “condiciones de visibilidad nula que pueden hacer que viajar sea peligroso y potencialmente mortal”, además de señalar el riesgo de cortes de energía por la caída de ramas debido a los vientos.

Riesgos adicionales en el sur y centro del país

Mientras el norte enfrenta nieve y hielo, el sur y el centro de Estados Unidos también se ven amenazados por fenómenos meteorológicos severos. Al menos 9 millones de personas en Texas, el sur de Arkansas y el norte de Luisiana están bajo riesgo de tormentas intensas, con potencial de granizo de gran tamaño, vientos dañinos y varios tornados. Además, 7 millones de personas en Texas, Oklahoma y Arkansas podrían verse afectadas por inundaciones repentinas, ya que se pronostican lluvias de hasta 5 centímetros por hora durante la mañana y acumulados adicionales de hasta 7,5 centímetros a lo largo del día.

Impacto en el transporte y recomendaciones para viajeros

La confluencia de estos sistemas meteorológicos coincide con la semana de mayor movilidad en Estados Unidos. La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) estima que más de 81,8 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros durante el periodo festivo. Las autoridades advierten sobre posibles retrasos y cancelaciones tanto en carreteras como en aeropuertos, especialmente en los días previos al Día de Acción de Gracias.

Aunque se espera que las
Aunque se espera que las condiciones meteorológicas mejoren justo antes de Acción de Gracias, el clima invernal se mantendrá en varios estados.

El NWS recomienda a los viajeros monitorear los pronósticos, equipar sus vehículos con kits de supervivencia invernal y prepararse para cambios repentinos de clima. Entre las sugerencias se incluyen llevar mantas, cadenas para neumáticos, cables para arranque, ropa extra, alimentos, agua y un botiquín de primeros auxilios. Por su parte, Katy Nastro, portavoz de la plataforma de viajes Going, recomendó a los viajeros “estar preparados con un ‘plan B’ de vuelo o alternativas de transporte”.

Proyecciones y evolución del clima durante la semana

De acuerdo con NBC News, un sistema de tormentas afecta actualmente a las Rocosas del Norte y se desplazará hacia el Medio Oeste y Nueva Inglaterra hasta el miércoles, con nevadas previstas en Montana, las Dakotas, Minnesota y el norte de Michigan. Se esperan acumulaciones de entre 7 y 15 centímetros de nieve en el corredor que va desde Dakota del Norte hasta el norte de Michigan, con cantidades mayores en el norte de Wisconsin y la península superior de Michigan.

El miércoles, la nieve continuará en Wisconsin y Michigan, mientras que el noreste y el noroeste del país podrían experimentar nevadas residuales y vientos fuertes. Las previsiones indican que las condiciones mejorarán en la mayor parte del país para el propio Día de Acción de Gracias, aunque persistirán riesgos en el noreste y el noroeste.

