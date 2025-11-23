Estados Unidos

Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, reveló que padece cáncer terminal: “No hay nada que pueda hacer para detenerlo”

La periodista ambiental compartió en un ensayo que enfrenta leucemia mieloide aguda con una rara mutación, tras recibir el diagnóstico poco después del nacimiento de su segundo hijo, a los 34 años

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline
Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, pronuncia un discurso durante la premiación del John F. Kennedy Profile in Courage Award, en la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy, el 29 de octubre de 2023, en Boston. (AP Foto/Steven Senne, Archivo)

La nieta de John F. Kennedy reveló que padece de cáncer terminal, escribiendo en un ensayo para “The New Yorker” que uno de sus médicos le dijo que podría tener un año más de vida.

Tatiana Schlossberg, hija de la hija de Kennedy -Caroline Kennedy- y Edwin Schlossberg, escribió que en mayo de 2024 recibió su diagnóstico, a los 34 años de edad. Después del nacimiento de su segundo hijo, su médico notó que su conteo de glóbulos blancos era elevado. Resultó ser leucemia mieloide aguda con una rara mutación, padecimiento que se observa principalmente en personas mayores, escribió.

“No podía creer que estuvieran hablando de mí”, escribió. “Había nadado una milla en la piscina el día anterior, con nueve meses de embarazo. No estaba enferma. No me sentía mal. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía”.

Su ensayo fue publicado en el 62º aniversario del asesinato de su abuelo.

La embajadora de Estados Unidos
La embajadora de Estados Unidos en Australia, Caroline Kennedy, su esposo Edwin Schlossberg y su hija Tatiana se sientan en el escenario durante la ceremonia del Premio al Perfil de Coraje John F. Kennedy 2023 en la Biblioteca John F. Kennedy en Boston, Massachusetts, EE. UU., el 29 de octubre de 2023. REUTERS/Brian Snyder

Schlossberg, periodista ambiental, escribió que ha pasado por varias rondas de quimioterapia y dos trasplantes de células madre, el primero con células de su hermana y el siguiente proveniente de un donante no relacionado, además de que participó en ensayos clínicos. Durante su más reciente ensayo, escribió que su médico le dijo “podría mantenerme con vida por un año, tal vez”.

Schlossberg dijo que las políticas que impulsa su primo, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., podrían perjudicar a pacientes con cáncer como ella. Caroline Kennedy hizo un llamado a los senadores para rechazar la confirmación de RFK Jr.

“Conforme pasaba más y más tiempo de vida bajo el cuidado de médicos, enfermeras e investigadores que se esfuerzan por mejorar la vida de los demás, pude ver cómo Bobby recortó casi 500.000 millones de dólares para la investigación en vacunas de ARNm, tecnología que podría usarse contra ciertos tipos de cáncer”, escribió en el ensayo.

Schlossberg escribió sobre su miedo a que su hija y su hijo no la recuerden. Se siente engañada y triste de no poder seguir viviendo “la maravillosa vida” que tenía con su esposo, George Moran. Aunque sus padres y hermanos intentan ocultarle su dolor, dijo que lo siente todos los días.

El secretario de Salud y
El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., habla con el vicepresidente de EE.UU., JD Vance (fuera de la foto), durante la cumbre inaugural Make America Healthy Again (MAHA) en Washington, D.C. 12 de noviembre de 2025. REUTERS/Nathan Howard

Schlossberg dijo a CNN que lamenta haber contribuido a la historia de tragedia de su familia, que incluye el asesinato de John F. Kennedy en 1963 y el asesinato de su tío abuelo, el ex fiscal general Robert F. Kennedy, en 1968.

“Durante toda mi vida, he tratado de ser buena, de ser una buena estudiante y una buena hermana y una buena hija, y de proteger a mi madre y nunca hacerla enojar o molestar”, escribió. “Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo”.

(Con información de AP)

