Estados Unidos

Incendio en una planta eléctrica de Texas causó alarma y vastas columnas de humo

El fuego destruyó por completo las cinco torres de enfriamiento de la planta de energía, infraestructura que permanecía fuera de operación desde la década de 1990

Equipos de emergencia vigilan el
Equipos de emergencia vigilan el área tras la destrucción total de cinco torres de enfriamiento en la explosión de la antigua planta de energía. (Facebook/Departamento de Policía de Kemah)

Un incendio de grandes proporciones en una planta de energía retirada en Texas obligó a movilizar a decenas de bomberos este domingo 16 de noviembre y provocó amplias columnas de humo en el condado de Galveston. De acuerdo con The Associated Press, las autoridades instaron a la población de la zona a evitar la exposición al humo y mantenerse resguardada.

El siniestro se originó cerca de las 2:30 de la madrugada, hora local, en una instalación eléctrica desmantelada ubicada en la zona de Texas City, al sureste del estado, informó Joe Tumbleson, director de Gestión de Emergencias de Texas City.

Según el funcionario, “entre 50 y 60 bomberos de diferentes departamentos acudieron a combatir las llamas durante toda la jornada”, en acciones coordinadas bajo la supervisión de las autoridades locales.

Bomberos de varias ciudades trabajaron
Bomberos de varias ciudades trabajaron durante horas para sofocar el incendio en la planta de energía desmantelada en Texas City. (Facebook/Departamento de Policía de Kemah)

El fuego destruyó por completo las cinco torres de enfriamiento de la planta de energía, infraestructura que permanecía fuera de operación desde la década de 1990. Tumbleson destacó que, a pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron víctimas ni daños personales. “La prioridad siempre es la seguridad de la población y del personal de emergencias”, afirmó el representante municipal en diálogo con ABC News.

El avance del incendio generó una “gran columna de humo negro sobre varias localidades, principalmente San Leon”, advirtieron los responsables de la Policía de Kemah, ciudad vecina, a través de redes sociales. En ese mensaje las autoridades subrayaron: “se solicita a todos los habitantes evitar la zona y tomar medidas para no exponerse al humo”.

Por la tarde del domingo, el Departamento de Bomberos de Kemah comunicó que el incendio estaba bajo control y que los equipos de emergencia permanecerían en el sitio “para vigilar posibles brotes de fuego durante la noche”. Esta información fue confirmada a The Associated Press por Tumbleson, quien aseguró que “el incendio estaba prácticamente sofocado, aunque podían generarse algunas pequeñas llamas residuales hacia el lunes”.

Densas columnas de humo negro
Densas columnas de humo negro cubrieron el cielo de Galveston y localidades vecinas tras el incendio en la planta eléctrica retirada. (Facebook/Departamento de Policía de Kemah)

El incidente no tuvo consecuencias materiales fuera del predio de la planta eléctrica. “No existen reportes de daños a recursos en la zona ni de lesiones entre los equipos de emergencia”, declaró Tumbleson y añadió que las autoridades de Texas City continuarán con monitoreos durante la madrugada. Al respecto, los responsables de monitoreo ambiental confirmaron que “los sensores muestran niveles de calidad de aire seguros, aunque se recomienda mantenerse alejado de la zona por precaución”, citó The Associated Press.

La investigación sobre el origen del incendio permanece abierta. Tanto la policía como los departamentos de incendios de la región trabajarán en las próximas horas para establecer “las causas exactas que dieron inicio al fuego”, agregaron desde las fuentes oficiales.

La rápida intervención de los cuerpos de bomberos y servicios de emergencia de Galveston evitó que el siniestro afectara a instalaciones cercanas o implicara riesgos para la comunidad. “Agradecemos la labor y coordinación de todas las agencias que respondieron al llamado hoy”, expresó el Departamento de Bomberos de Kemah en sus canales oficiales, según citó The Associated Press.

