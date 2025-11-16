Estados Unidos

El tiempo en Seattle: la predicción del estado del clima para mañana 17 de noviembre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Guardar
Este es el reporte del
Este es el reporte del estado del tiempo de mañana para la ciudad de Seattle (Reuters)

La previsión del tiempo dejó de ser una herramienta que ayuda a decidir cuál será el atuendo ideal para evitar el frío o el calor, es un insumo esencial para diferentes sectores estratégicos de la vida diaria como el transporte, la agricultura, el turismo, la salud pública y la organización de eventos deportivos. Las malas condiciones del entorno pueden provocar diferentes contratiempos a las personas y es por eso que su estudio y predicción es muy importante.

El pronóstico de mañana es: Probabilidad de lluvia, principalmente antes de las 10 p.m. Mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 44. Viento del sur de 3 a 5 mph. La probabilidad de precipitación es del 70%. Nuevas cantidades de precipitación de menos de un décimo de pulgada son posibles.

Y por la noche: Probabilidad de lluvia. Nublado, con una máxima cercana a 52. Viento del este de 3 a 5 mph. La probabilidad de precipitación es del 70%. Nuevas cantidades de precipitación de menos de una décima de pulgada son posibles.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

Ocasionalmente pueden presentarse algunas nevadas
Ocasionalmente pueden presentarse algunas nevadas en Seattle durante el invierno, especialmente en las áreas más altas (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La demarcación está ubicada en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos de América, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la ciudad más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El tiempo en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Personas en una fiesta de
Personas en una fiesta de botes en el lago Washington durante la última ola de calor en Seattle (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Prime Video Estados Unidos: Estas son las mejores series que te engancharán desde el primer minuto

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Prime Video, que busca seguir gustando a los usuarios

Prime Video Estados Unidos: Estas

Clima en Filadelfia: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas es capaz de hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Filadelfia: temperatura y

Clima en Columbus: probabilidades de lluvia y temperatura de mañana

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Columbus: probabilidades de

Avance en genética forense permitió descubrir al asesino de una mujer en California tras casi 30 años de impunidad

El uso de genealogía de ADN identificó a Nickey Duane Stane como responsable del crimen de Debbie Dorian, una joven de 22 años que recién había egresado de la Universidad Estatal de California en 1996

Avance en genética forense permitió

EEUU podría enfrentar un invierno histórico por La combinación de el fenómeno de La Niña y el vórtice polar

Expertos pronostican semanas de temperaturas bajo cero y nevadas excepcionales, escenarios que pondrían a prueba la infraestructura y los servicios esenciales en amplias regiones del país

EEUU podría enfrentar un invierno
DEPORTES
Boca Juniors recibe a Tigre

Boca Juniors recibe a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura

La feroz autocrítica de Milton Casco sobre el presente de River y las definiciones de Gallardo y Enzo Pérez sobre su supuesta pelea

9 frases de Gallardo tras el empate de River: del cruce con un periodista y la presencia de Enzo Pérez a cómo revertir el presente

Batalla campal y pelea cuerpo a cuerpo con la policía: los videos del escandaloso final entre Deportivo Madryn y Morón

Los dos resultados que necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

TELESHOW
Muna Pauls cumplió 6 meses

Muna Pauls cumplió 6 meses de noviazgo: la romántica cita que eligieron para celebrar

Johnny Depp asistió al partido de Boca en La Bombonera junto a Vero Lozano y Corcho Rodríguez: el video

Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte: “Me están por dar un botón antipánico”

Todas las fotos que eligieron Liam y Noel Gallagher para representar su regreso a Argentina con Oasis

Majo Martino habló de su renuncia al programa que conducía junto a Diego Ramos: “Él quería hacerlo solo”

INFOBAE AMÉRICA

Jeannette Jara llamó a cuidar

Jeannette Jara llamó a cuidar la democracia de cara al balotaje en Chile: “Nos costó mucho recuperarla”

Resultados en vivo elecciones en Chile 2025

El impactante momento en que colapsa una mina en la República Democrática del Congo: al menos 32 muertos

Rusia lanzó casi mil drones contra Ucrania en una semana en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra

Haití convocó elecciones presidenciales para 2026 tras casi una década sin votar y en medio de una ola de violencia sin precedentes