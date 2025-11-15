Un boleto en Georgia ganó los USD 980 millones de Mega Millions: es el premio más grande en la historia del estado

El sorteo de Mega Millions en Georgia entregó un premio histórico de 980 millones de dólares, el mayor en la historia del estado. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

El viernes 15 de noviembre de 2025, un boleto vendido en Georgia resultó ganador del premio mayor de 980 millones de dólares en el sorteo de Mega Millions, convirtiéndose en el mayor galardón entregado por este juego en la historia del estado. El hecho impacta a miles de jugadores de lotería en Estados Unidos y marca un hito por la magnitud del premio, así como por la ruptura de una racha histórica sin triunfadores mayores.

De acuerdo con la información difundida por NBC Miami, la combinación ganadora estuvo compuesta por los números 1, 8, 11, 12 y 57, además de la Mega Ball número 7. La organización Mega Millions informó que el monto, originalmente calculado en 965 millones de dólares, fue ajustado al alza, ocupando el octavo puesto entre los premios más cuantiosos de la historia del juego.

El contexto previo al sorteo estuvo signado por una de las sequías más prolongadas sin premio mayor en la historia del sorteo: la última vez que Mega Millions había entregado el gran acumulado fue en junio de 2025. Desde entonces, se realizaron 40 sorteos consecutivos sin que ninguna persona acertara la totalidad de los números, según los registros oficiales del organismo.

¿Cuál es el monto del premio que se ganó en el sorteo de Mega Millions en Georgia?

El premio principal sorteado el 15 de noviembre de 2025 alcanzó 980 millones de dólares, informó la organización Mega Millions. El cálculo inicial fue de 965 millones, pero el volumen de ventas de boletos y la acumulación por la falta de ganadores elevaron el importe final.

El afortunado ganador tiene la posibilidad de elegir entre dos modalidades de cobro: una renta anual distribuida en 30 pagos que en conjunto suman el total anunciado, o un pago en efectivo inmediato de 452,2 millones de dólares antes de impuestos, de acuerdo con los datos publicados por la organización y recogidos por NBC Miami. La elección de modalidad afecta la suma neta a recibir, ya que ambas alternativas se encuentran sujetas a tributación federal y estatal, dependiendo de la jurisdicción de residencia del ganador.

La combinación ganadora del sorteo incluyó los números 1, 8, 11, 12, 57 y la Mega Ball 7, según la organización oficial. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Dónde se vendió el boleto ganador y cuál es su relevancia para Georgia?

El boleto ganador se expendió en Georgia, estado del sur de Estados Unidos. Se trata del mayor premio de Mega Millions nunca antes entregado en esa jurisdicción, según la base de datos oficial de la lotería. La última ocasión en la que un jugador de Georgia obtuvo el premio mayor de Mega Millions fue en 2016, por un monto considerablemente inferior.

Para los habitantes de Georgia, el impacto es doble: el premio coloca al estado en el centro de la atención nacional, y refuerza el atractivo de la lotería entre los residentes. La portavocía de Mega Millions confirmó que “el boleto premiado representa el mayor galardón individual para Georgia desde la creación del sorteo”, según la información recogida por NBC Miami.

¿Cuáles fueron los números ganadores y cómo se elige la combinación en Mega Millions?

El sorteo correspondiente a la fecha mencionada arrojó los números 1, 8, 11, 12 y 57, y la Mega Ball 7, de acuerdo con la publicación oficial del sitio de Mega Millions. Los boletos participantes deben acertar la combinación total de cinco números principales elegidos de un grupo de 70, más la Mega Ball seleccionada de un conjunto de 25 bolas, según explican sus reglas oficiales.

Este mecanismo se mantiene igual desde hace años y es común para todos los estados donde participa Mega Millions. El sistema, detallado por los voceros del sorteo, busca asegurar aleatoriedad y amplia participación con probabilidades de acierto muy reducidas.

¿Cuáles son las probabilidades y cuántos estados participan en Mega Millions?

Mega Millions es una de las loterías de mayor alcance en Estados Unidos. Cuarenta y cinco estados, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, pueden participar en los sorteos. El valor del boleto actualmente es de cinco dólares por jugada oficial.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de una entre 290.472.336, según datos actualizados por la organización y referidos por NBC Miami. Estas probabilidades prácticamente no han variado en los últimos años, estableciendo este sorteo como uno de los más difíciles en cuanto al acceso al pozo acumulado.

El ganador de Mega Millions puede elegir entre un pago único de 452,2 millones de dólares o 30 anualidades, ambos sujetos a impuestos. (AP Foto/Wilfredo Lee, File)

¿Qué opciones tiene el ganador de Mega Millions para cobrar el premio?

Según las normas oficiales de Mega Millions, el titular del boleto ganador dispone de dos alternativas de cobro:

Anualidades: Pago en 30 cuotas anuales, cada una mayor que la anterior. El total, antes de impuestos, suma los 980 millones de dólares anunciados. Efectivo: Pago único de 452,2 millones de dólares a valor presente, monto sujeto a tributación correspondiente.

La Mega Millions Lottery confirmó a NBC Miami que ambas opciones están disponibles para quienes confirmen la autenticidad del boleto vencedor dentro del plazo reglamentario que establece cada estado.

¿Cómo afecta la tributación federal y estatal al premio de lotería?

Los premios de lotería como Mega Millions están sujetos a retenciones fiscales tanto a nivel federal como estatal, explicó la organización del sorteo. Por norma, el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) realiza una retención inicial del 24% sobre premios superiores a 5.000 dólares. Además, cada estado donde se expide el boleto ganador puede aplicar tasas propias adicionales.

En el caso de Georgia, la tasa estatal para premios de lotería es del 5,75%, según la ley tributaria vigente. Así, el receptor del premio verá reducido el monto neto con el que dispone en función de las deducciones obligatorias, explicó el informe de NBC Miami.

¿Cuáles fueron los premios secundarios y cuántos boletos ganaron en otros niveles?

Además del premio mayor adjudicado en Georgia, un boleto vendido en Michigan obtuvo tres millones de dólares tras igualar los cinco números principales, sin la Mega Ball. La jornada del sorteo dejó más de 1,1 millones de boletos ganadores distribuidos entre las distintas categorías de premios menores, según el resumen emitido por la organización Mega Millions.

Estos premios cubren distintos rangos económicos y dependen de la cantidad de aciertos, lo que implica mayor frecuencia de ganadores pero cuantías menores en comparación con el premio acumulado principal.

Mega Millions es jugado en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, con probabilidades de ganar el premio mayor de una en 290 millones. (REUTERS/Mike Segar)

¿Cuál es la historia de los premios más grandes en Mega Millions?

Mega Millions ha entregado anteriormente siete premios superiores a los 980 millones de dólares; todos ellos alcanzaron o rebasaron la barrera de los 1.000 millones, conforme a la auditoría de la institución. El premio más alto del que se tenga registro fue de 1.602 millones de dólares y se otorgó en el año 2023, según la organización y lo publicado en NBC Miami.

El reciente premio en Georgia ocupa el octavo lugar en el listado histórico a nivel nacional, lo que marca una referencia importante tanto para los jugadores como para la percepción pública sobre la magnitud de este sorteo.

¿En qué estados es posible cobrar premios de lotería de forma anónima?

Según los informes recopilados por NBC Miami, algunos estados de Estados Unidos permiten que los ganadores de sorteos como Mega Millions reclamen sus premios de forma anónima. Esta posibilidad pretende brindar protección frente a ataques, fraudes o solicitudes no deseadas de recursos económicos. La autoridad de cada estado define los requisitos y procedimientos para permanecer en el anonimato o para revelar los datos del ganador.

En el caso concreto de Georgia, las reglas actuales exigen la divulgación pública del nombre completo y el lugar de residencia de los ganadores de premios considerables, aunque existen algunos mecanismos para limitar la exposición, especialmente si se trata de personas en situación vulnerable o si es solicitado por seguridad personal, según la legislación consultada.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Mega Millions y cuál es el pozo acumulado?

Luego de la entrega del premio mayor, la organización Mega Millions reinicia el pozo a un monto base. De acuerdo con el cronograma oficial, el siguiente sorteo se realizará el martes 18 de noviembre, con un acumulado inicial de 50 millones de dólares, monto que puede crecer conforme avance el número de sorteos sin ganador.

La cantidad disponible para el pago en efectivo en el próximo sorteo será de 23,1 millones, opción que se aplica en caso de acertar los seis números principales, detalló el resumen de Mega Millions publicado al cierre del último sorteo.

El boleto ganador de Georgia rompió una racha de 40 sorteos consecutivos sin un gran triunfador desde junio de 2025. (REUTERS/Fred Greaves)

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades a los ganadores de premios millonarios?

Organizaciones estatales, asesores financieros y abogados de Estados Unidos suelen aconsejar a los premiados en loterías dirigirse a instituciones especializadas y solicitar asesoramiento legal y tributario antes de reclamar el monto, a fin de minimizar riesgos y planificar la gestión de los recursos obtenidos.

La comisión de juegos de Georgia y la Mega Millions Lottery han reiterado en ocasiones previas que los ganadores deben proteger la validez del boleto, comunicarse directamente con las oficinas oficiales y evitar la exposición mediática si no es necesario, para reducir el riesgo de incidentes o fraudes.

¿Cómo impacta la entrega de un premio histórico de Mega Millions a los participantes y al estado de Georgia?

La adjudicación de un premio de 980 millones de dólares a un único ganador en Georgia representa un hito para el sorteo y para la percepción ciudadana sobre la lotería estatal y nacional. El volumen del monto adjudicado, la cobertura mediática y el precedente histórico impulsan el interés de nuevos participantes y fortalecen la recaudación de sorteos posteriores, que destinan parte de sus ingresos a programas de educación, salud y obras públicas, según la estructura de Mega Millions y la normativa vigente en Georgia.

El ciclo de Mega Millions continuará según lo estipulado en el reglamento general, reiniciando el acumulado en cada ocasión que se entrega un premio mayor y estableciendo nuevas expectativas para los sorteos venideros.